今年生誕25周年を迎える世界中で大人気のアニメーション『スポンジ・ボブ』をテーマに、「人生を楽しむレシピ」を提案する「CAFE Secret Recipe(カフェ シークレット レシピ)」が、2024年6月13日(木)より2024年11月4日(月・祝)までの期間限定で「RAYARD MIYASHITA PARK」にオープンする。そのメニューやオリジナルグッズ、オープン記念のキャンペーンについての情報が公開された。

1999年7月17日の放送開始以来、『スポンジ・ボブ』は19年連続で最も視聴率の高いアニメシリーズとして、たくさんの愛されるキャラクターを生み出し、ポップカルチャーのキャッチフレーズやミーム、映画化や、さまざまな商品、さらにトニー賞を受賞したブロードウェイ・ミュージカルなどを展開し、世界中にファンを拡大してきた。『スポンジ・ボブ』はバイアコム・インターナショナル・メディア・ネットワークスの歴史の中で最も多くの国で配信されている作品であり、170カ国以上、30以上の言語に翻訳され、四半期ごとに平均1億人以上の総視聴者数を記録している。『スポンジ・ボブ』は、ステファン・ヒーレンバーグが制作し、カリフォルニア州バーバンクのニコロデオンが製作。スポンジ・ボブと愉快な仲間たちが深い海の底にある海底都市ビキニタウンで繰り広げる、ユーモラスで楽しい日常を描いたハイテンション・アニメだ。そんな世界中で大人気のアニメーション『スポンジ・ボブ』をコンセプトにしたカフェ「CAFE Secret Recipe(カフェ シークレット レシピ)」が渋谷・RAYARD MIYASHITA PARKに期間限定でオープン。海の中をイメージしたような店内で、ビキニタウンの仲間たちに囲まれながら食事を楽しめる。一部のメニューでは、スーベニアプレート付きを選べる。注目のメニューはスポンジ・ボブをモチーフにしたサンドイッチプレートや、ヘルシーな大豆ミートを使用した、スポンジ・ボブの親友パトリックがモチーフのハンバーガープレート、たくさんのフルーツと味わう濃厚なパイナップルチーズケーキなど、登場するキャラクターをモチーフにした18種のフードやデザートを味わうことができるのだ。また店内では、オリジナルコスチュームを着用したスポンジ・ボブのビーンドールをはじめとする、カフェ シークレット レシピ限定デザインのオリジナルグッズを中心とした『スポンジ・ボブ』グッズが30種類以上も販売される。そしてオープンを記念したSNSキャンペーンも開催される。カフェ シークレット レシピのXアカウントをフォロー&リポストすると、抽選で3名様に「ビーンドール スポンジ・ボブ カフェ シークレット レシピ」がプレゼントされる。ビキニタウンの住人たちのようにハッピーな毎日を送るための秘訣が詰め込まれたレシピの数々を、カフェ シークレット レシピで楽しもう。(C) 2024 Viacom International Inc. All Rights Reserved. SpongeBob SquarePants created by Stephen Hillenburg.