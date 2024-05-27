iPhoneにMagSafeでくっつく高速ポータブルSSD、SUNEASTから順次発売
旭東エレクトロニクスは、ポータブルSSD製品「SUNEAST Pita Portable SSD」を、5月下旬から家電量販店やオンラインショップで順次発売する。
SUNEAST Pita Portable SSDは、MagSafeをサポートし、iPhone 15 Pro/Pro Maxなどの背面に装着して使用できるポータブルSSD。2月に開催された、カメラと写真映像の展示会「CP+2024」で参考展示されていた。
大きさは89.1×64.5×10mm、重さは56g。容量として、1TBと2TBがラインアップされる。インターフェイスはUSB 3.2 Gen2x2（20Gbps）に対応。パソコン接続時の最大速度は、読込速度2000MB/秒、書込速度1800MB/秒となる。仕様 項目 内容 シリーズ Pita Portable SSD 設置タイプ 外付 NANDタイプ 3D TLC インターフェイス USB3.2 Gen2x2 USB Type-C 容量 1TB/2TB 転送速度 20Gbps（最大） 読込速度 2,000MB/s（最大） 書込速度 1,800MB/s（最大） 大きさ 89.1 × 64.5 × 10mm 重さ 56g 材質 SSD本体 - ポリカーボネート、 ABS樹脂
付属リング - アルミ、スチール 色 チタニウムグレー 対応OS iOS 17.4.1以降、Windows 10以降、Mac High Sierra 10.13以降、Android 12以降 型番・JANコード 1TB：SE-PS0001T2LP1F（4573574591534）
2TB：SE-PS0002T2LP1F（4573574591541） 保証期間 日本国内で5年間 付属品 USB-C to USB-Cケーブル※1、メタルリング、取扱説明書
※1 長さ9cm、USB3.2 Gen2x2（20Gbps） 動作保証温度 ０～40℃