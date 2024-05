ダニエル・クレイグが名探偵を演じる人気ミステリーシリーズ『ナイブズ・アウト』第3作が、2025年に米公開となることがわかった。あわせて、タイトルが『ウェイク・アップ・デッド・マン:ア・ナイブズ・アウト・ミステリー(原題:Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery)』となることも判明している。

本シリーズは、2019年に第1作『ナイブズ・アウト/名探偵と刃の館の秘密』が米ライオンズゲートより公開。2022年には、第2作『ナイブズ・アウト: グラス・オニオン』が配給で製作され、人気を博した。

このたびNetflixからは第3作のティザー映像が公開された。映像内では、ダニエル・クレイグ演じる名探偵ブノワ・ブランがナレーションを務めており、「最初はナイフが出てきた。そして見よ、ガラスは砕け散った。しかし、私の最も危険な事件が明らかになろうとしている」と語り、タイトルロゴが表示されている。

タイトルの“Wake Up Dead Man”は直訳すると、“死者よ、目覚めよ”の意味。言葉通りに解釈しようとすれば、死亡したと思われていた何者かが蘇ることになると推測できる。また、1986年には英人気バンドU2から同じタイトルの楽曲が発表されているが、現時点で関係性は定かでない。

シリーズで監督・製作・脚本を務めるライアン・ジョンソンは自身のX(旧Twitter)を更新し、「フーダニット(※)のすべてが好きですが、最も好きなことのひとつは、このジャンルがいかに柔軟であるかということです。(ジョン・ディクスン・)カーから(アガサ・)クリスティまで、あらゆるトーンの作品があり、その幅を探求できるのは、ブノワ・ブランの映画を作る上で最もワクワクすることのひとつです」と第3作への意気込みを綴っている。

We’re about to go into production on the 3rd one, and I’m very, very excited to share the title, which gives a little hint of where it’s going.