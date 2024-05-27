交流戦開幕…セ首位の阪神は日本ハムと激突、8連勝中ロッテは燕と対戦…今週のNPB日程
渡辺GM兼監督代行が新たに指揮を執る西武は中日と戦う
「日本生命セ・パ交流戦2024」が28日、いよいよ開幕する。セ・リーグ3位の巨人は、パ・リーグ首位を独走中で、交流戦最多8度の優勝を誇るソフトバンクと東京ドームで激突する。セ・リーグ首位の阪神は、貯金7でパ2位と好調な日本ハムを甲子園で迎え撃つ。セ2位の広島はリーグ4連覇を狙うオリックスと戦う。
昨年、交流戦初優勝を飾ったDeNAは楽天と対戦。中日はパ最下位の西武と、セ最下位のヤクルトは2分を挟み8連勝中のロッテと戦う。交流戦での結果がペナントレースの新たな流れを生み出す可能性もあるだけに、熱い試合に期待したい。（5月27日時点判明分）
5月28日（火）
■交流戦
○巨人-ソフトバンク（18時）
日本テレビ、BS日テレ、日テレジータス、Hulu、GIANTS TV、パーソル パ・リーグTV、DAZN
○ヤクルト-ロッテ（18時）
フジテレビONE、フジテレビONEsmart、FOD、DAZN
○DeNA-楽天（18時）
宮城テレビ、テレビ神奈川、TBSチャンネル2、DAZN、ニコ生、U-NEXT、J SPORTSオンデマンド
○中日-西武（18時）
東海テレビ、J SPORTS 2、DAZN、J SPORTSオンデマンド
○阪神-日本ハム（18時）
YTV、STV、GAORA、虎テレ、DAZN、パーソル パ・リーグTV
○広島-オリックス（18時）
HTV、J SPORTS1、J SPORTSオンデマンド
5月29日（水）
■交流戦
○巨人-ソフトバンク（18時）
BS日テレ、日テレジータス、Hulu、GIANTS TV、パーソル パ・リーグTV、DAZN
○ヤクルト-ロッテ（18時）
フジテレビONE、フジテレビONEsmart、FOD、DAZN
○DeNA-楽天（18時）
テレビ神奈川、TBSチャンネル2、DAZN、ニコ生、U-NEXT、J SPORTSオンデマンド
○中日-西武（18時）
CBC、J SPORTS 2、DAZN、J SPORTSオンデマンド
○阪神-日本ハム（18時）
サンテレビ、NHK BS、ABC、GAORA、虎テレ、DAZN、パーソル パ・リーグTV
○広島-オリックス（18時）
HOME、J SPORTS1、J SPORTSオンデマンド
5月30日（木）
■交流戦
○巨人-ソフトバンク（18時）
BS日テレ、日テレジータス、Hulu、GIANTS TV、パーソル パ・リーグTV、DAZN
○ヤクルト-ロッテ（18時）
フジテレビONE、フジテレビONEsmart、FOD、DAZN
○DeNA-楽天（18時）
テレビ神奈川、TBSチャンネル2、DAZN、ニコ生、U-NEXT、J SPORTSオンデマンド
○中日-西武（18時）
NHK BS、J SPORTS 2、DAZN、J SPORTSオンデマンド
○阪神-日本ハム（18時）
UHB、関西テレビ、BSフジ、GAORA、虎テレ、DAZN、パーソル パ・リーグTV
○広島-オリックス（18時）
NHK（総合/広島・山口）、J SPORTS 1、J SPORTSオンデマンド
5月31日（金）
■交流戦
○日本ハム-DeNA（18時）
STV、BS日テレ、GAORA、DAZN、パーソル パ・リーグTV、ベースボールLIVE、Rakuten TV
○楽天-ヤクルト（18時）
NHK BS、J SPORTS 1、Rakuten TV、パーソル パ・リーグTV、DAZN、ベースボールLIVE
○西武-巨人（18時）
BSテレ東、フジテレビTWO、パーソル パ・リーグTV、DAZN、ベースボールLIVE、Rakuten TV、フジテレビTWOsmart、GIANTS TV
○ロッテ-阪神（18時）
千葉テレビ、サンテレビ、KBS、BS朝日、日テレNEWS24、パーソル パ・リーグTV、DAZN、ベースボールLIVE、Rakuten TV、虎テレ
○オリックス-中日（18時）
J SPORTS 3、BS12、パーソル パ・リーグTV、DAZN、Rakuten TV、ベースボールLIVE
○ソフトバンク-広島（18時30分）
NHK九州・沖縄、NHK広島、TOKYO MX、スポーツライブ＋、DAZN、Rakuten TV、ベースボールLIVE、パーソル パ・リーグTV
6月1日（土）
■交流戦
○日本ハム-DeNA（14時）
HBC、GAORA、DAZN、パーソル パ・リーグTV、ベースボールLIVE、Rakuten TV
○西武-巨人（14時）
BS-TBS、フジテレビTWO、パーソル パ・リーグTV、DAZN、ベースボールLIVE、Rakuten TV、フジテレビTWOsmart、GIANTS TV
〇ロッテ-阪神（14時）
毎日放送、日テレNEWS24、パーソル パ・リーグTV、DAZN、ベースボールLIVE、Rakuten TV、虎テレ
〇オリックス-中日（14時）
J SPORTS 3、THK、BS松竹東急、パーソル パ・リーグTV、DAZN、Rakuten TV、ベースボールLIVE
〇ソフトバンク-広島（14時）
NHK総合、スポーツライブ＋、DAZN、Rakuten TV、ベースボールLIVE、パーソル パ・リーグTV
〇楽天-ヤクルト（18時）※掲載なし
6月2日（日）
■交流戦
○日本ハム-DeNA（13時）
HTB、GAORA、DAZN、パーソル パ・リーグTV、ベースボールLIVE、Rakuten TV
○西武-巨人（13時）
テレビ朝日、BS朝日、フジテレビTWO、パーソル パ・リーグTV、DAZN、ベースボールLIVE、Rakuten TV、フジテレビTWOsmart、GIANTS TV
○オリックス-中日（13時）
J SPORTS 3、パーソル パ・リーグTV、DAZN、Rakuten TV、ベースボールLIVE
○ロッテ-阪神（14時）
NHK総合、日テレNEWS24、パーソル パ・リーグTV、DAZN、ベースボールLIVE、Rakuten TV、虎テレ
○ソフトバンク-広島（14時）
FBS、HTV、TOKYO MX、スポーツライブ＋、DAZN、Rakuten TV、ベースボールLIVE、パーソル パ・リーグTV
○楽天-ヤクルト（14時）※掲載なし
※中継・配信は中止・変更になる場合があります。（Full-Count編集部）