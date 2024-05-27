日本ハム・新庄剛志監督（左）と阪神・岡田彰布監督【写真：矢口亨、橋本健吾】

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渡辺GM兼監督代行が新たに指揮を執る西武は中日と戦う

「日本生命セ・パ交流戦2024」が28日、いよいよ開幕する。セ・リーグ3位の巨人は、パ・リーグ首位を独走中で、交流戦最多8度の優勝を誇るソフトバンクと東京ドームで激突する。セ・リーグ首位の阪神は、貯金7でパ2位と好調な日本ハムを甲子園で迎え撃つ。セ2位の広島はリーグ4連覇を狙うオリックスと戦う。

　昨年、交流戦初優勝を飾ったDeNAは楽天と対戦。中日はパ最下位の西武と、セ最下位のヤクルトは2分を挟み8連勝中のロッテと戦う。交流戦での結果がペナントレースの新たな流れを生み出す可能性もあるだけに、熱い試合に期待したい。（5月27日時点判明分）

5月28日（火）
■交流戦
○巨人-ソフトバンク（18時）
日本テレビ、BS日テレ、日テレジータス、Hulu、GIANTS TV、パーソル パ・リーグTV、DAZN

○ヤクルト-ロッテ（18時）
フジテレビONE、フジテレビONEsmart、FOD、DAZN

○DeNA-楽天（18時）
宮城テレビ、テレビ神奈川、TBSチャンネル2、DAZN、ニコ生、U-NEXT、J SPORTSオンデマンド

○中日-西武（18時）
東海テレビ、J SPORTS 2、DAZN、J SPORTSオンデマンド

○阪神-日本ハム（18時）
YTV、STV、GAORA、虎テレ、DAZN、パーソル パ・リーグTV

○広島-オリックス（18時）
HTV、J SPORTS1、J SPORTSオンデマンド

5月29日（水）
■交流戦
○巨人-ソフトバンク（18時）
BS日テレ、日テレジータス、Hulu、GIANTS TV、パーソル パ・リーグTV、DAZN

○ヤクルト-ロッテ（18時）
フジテレビONE、フジテレビONEsmart、FOD、DAZN

○DeNA-楽天（18時）
テレビ神奈川、TBSチャンネル2、DAZN、ニコ生、U-NEXT、J SPORTSオンデマンド

○中日-西武（18時）
CBC、J SPORTS 2、DAZN、J SPORTSオンデマンド

○阪神-日本ハム（18時）
サンテレビ、NHK BS、ABC、GAORA、虎テレ、DAZN、パーソル パ・リーグTV

○広島-オリックス（18時）
HOME、J SPORTS1、J SPORTSオンデマンド

5月30日（木）
■交流戦
○巨人-ソフトバンク（18時）
BS日テレ、日テレジータス、Hulu、GIANTS TV、パーソル パ・リーグTV、DAZN

○ヤクルト-ロッテ（18時）
フジテレビONE、フジテレビONEsmart、FOD、DAZN

○DeNA-楽天（18時）
テレビ神奈川、TBSチャンネル2、DAZN、ニコ生、U-NEXT、J SPORTSオンデマンド

○中日-西武（18時）
NHK BS、J SPORTS 2、DAZN、J SPORTSオンデマンド

○阪神-日本ハム（18時）
UHB、関西テレビ、BSフジ、GAORA、虎テレ、DAZN、パーソル パ・リーグTV

○広島-オリックス（18時）
NHK（総合/広島・山口）、J SPORTS 1、J SPORTSオンデマンド

5月31日（金）
■交流戦
○日本ハム-DeNA（18時）
STV、BS日テレ、GAORA、DAZN、パーソル パ・リーグTV、ベースボールLIVE、Rakuten TV

○楽天-ヤクルト（18時）
NHK BS、J SPORTS 1、Rakuten TV、パーソル パ・リーグTV、DAZN、ベースボールLIVE

○西武-巨人（18時）
BSテレ東、フジテレビTWO、パーソル パ・リーグTV、DAZN、ベースボールLIVE、Rakuten TV、フジテレビTWOsmart、GIANTS TV

○ロッテ-阪神（18時）
千葉テレビ、サンテレビ、KBS、BS朝日、日テレNEWS24、パーソル パ・リーグTV、DAZN、ベースボールLIVE、Rakuten TV、虎テレ

○オリックス-中日（18時）
J SPORTS 3、BS12、パーソル パ・リーグTV、DAZN、Rakuten TV、ベースボールLIVE

○ソフトバンク-広島（18時30分）
NHK九州・沖縄、NHK広島、TOKYO MX、スポーツライブ＋、DAZN、Rakuten TV、ベースボールLIVE、パーソル パ・リーグTV

6月1日（土）
■交流戦
○日本ハム-DeNA（14時）
HBC、GAORA、DAZN、パーソル パ・リーグTV、ベースボールLIVE、Rakuten TV

○西武-巨人（14時）
BS-TBS、フジテレビTWO、パーソル パ・リーグTV、DAZN、ベースボールLIVE、Rakuten TV、フジテレビTWOsmart、GIANTS TV

〇ロッテ-阪神（14時）
毎日放送、日テレNEWS24、パーソル パ・リーグTV、DAZN、ベースボールLIVE、Rakuten TV、虎テレ

〇オリックス-中日（14時）
J SPORTS 3、THK、BS松竹東急、パーソル パ・リーグTV、DAZN、Rakuten TV、ベースボールLIVE

〇ソフトバンク-広島（14時）
NHK総合、スポーツライブ＋、DAZN、Rakuten TV、ベースボールLIVE、パーソル パ・リーグTV

〇楽天-ヤクルト（18時）※掲載なし

6月2日（日）
■交流戦
○日本ハム-DeNA（13時）
HTB、GAORA、DAZN、パーソル パ・リーグTV、ベースボールLIVE、Rakuten TV

○西武-巨人（13時）
テレビ朝日、BS朝日、フジテレビTWO、パーソル パ・リーグTV、DAZN、ベースボールLIVE、Rakuten TV、フジテレビTWOsmart、GIANTS TV

○オリックス-中日（13時）
J SPORTS 3、パーソル パ・リーグTV、DAZN、Rakuten TV、ベースボールLIVE

○ロッテ-阪神（14時）
NHK総合、日テレNEWS24、パーソル パ・リーグTV、DAZN、ベースボールLIVE、Rakuten TV、虎テレ

○ソフトバンク-広島（14時）
FBS、HTV、TOKYO MX、スポーツライブ＋、DAZN、Rakuten TV、ベースボールLIVE、パーソル パ・リーグTV

○楽天-ヤクルト（14時）※掲載なし

※中継・配信は中止・変更になる場合があります。（Full-Count編集部）