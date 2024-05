H1-KEY、6月19日にカムバック決定！ニューアルバムに期待高まる

H1-KEYが6月のカムバック大戦に合流する。所属事務所のGLGは本日(27日)、「H1-KEYが6月19日のカムバックを確定した」と明かした。これに先立ってH1-KEYは、昨年1月に発売した1stミニアルバムのタイトル曲「建物の間に咲いたバラ」で、いわゆる“中小の奇跡”と呼ばれるなど大人気を博した。また、同年8月に発売した2ndミニアルバムのタイトル曲「SEOUL」では、音楽番組で初めて1位を記録するなど、キャリアハイを達成して注目を集めた。

特に「建物の間に咲いたバラ」は、genie MusicとMelOnの2023年の年間ストリーミングチャートでそれぞれ17位、40位を記録して逆走の神話を書いた。また「SEOUL」と「Time to Shine」も大人気を博し、H1-KEYはK-POPの第4世代を代表するグループとして浮上した。今年、彼女たちは「H1-KEYnote」プロジェクトの新曲「Thinkin' About You」と「Deeper」を連続リリースした。最近は韓国障がい者雇用公団の広報大使に任命されるなど、多方面での活動を展開している。「建物の間に咲いたバラ」「SEOUL」「Time to Shine」「Thinkin' About You」「Deeper」など、完成度高い音楽で好評を得ているH1-KEYが、今回はどのような音楽とコンセプトでファンに会うことになるのか期待が集まる。H1-KEYのニューアルバムは、6月19日午後6時に発売される予定だ。