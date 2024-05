【ジェーナス フィッティング・ラブVer.】発売日・価格:未定

上海のAPEX-TOYSは5月25日、「ジェーナス フィッティング・ラブVer.」の彩色原型を公開した。日本国内の発売日・価格は未定。

本商品は、ゲーム「アズールレーン」に登場するロイヤルに所属のJ級駆逐艦「ジェーナス」を、着せ替え「フィッティング・ラブ」の姿で立体化したもの。鏡の前で着替える様を切り取った構図となっており、涼しげな装いと特徴的な青髪から、足元のバックとまんじゅうに至るまで精密の造形、彩色されているのが確認できる。

また、質感表現もこだわったアイテムとなっており、鏡は鏡面仕様、台座のファーも布仕様となっている。加えて、差し替え表情パーツ「微笑顔」と「拗ね顔」も付属する。

(C) 2017 Manjuu Co.,Ltd. & YongShi Co.,Ltd. All Rights Reserved.

(C) 2017 Yostar, Inc. All Rights Reserved.