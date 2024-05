ミニストップは、「サクサク衣のフィッシュ&チップス」を、2024年5月24日(金)より、国内のミニストップ店舗にて販売中です!

ミニストップ「サクサク衣のフイッシュ&チップス」

本体価格:300円(税込:324.00円)※1

発売日:2024年5月24日(金)

エネルギー:372kcal※2

発売地区:全国(2024年4月末現在:1.830店)

ミニストップは、サクサク衣にタルタルソースが入ったフィッシュフライと人気のXフライドポテトがセットになった 「サクサク衣のフィッシュ&チップス」を、2024年5月24日(金)より、国内のミニストップ店舗にて販売中!

また、ミニストップアプリおよびミニストップアプリ版のモバイルオーダー限定クーポンとして、「サクサク衣のフイッシュ&チップス」が、本体価格より50円引きとなるクーポンを、2024年5月24日(金)〜2024年5月30日(木)の期間実施します。

ミニストップの代表的なXフライドポテトにフィッシュフライを組み合わせた商品。

サクサク衣にタルタルソースが入った、フィッシュフライが楽しめます。

2種類の商品が一度に味わえてお得です☆

ミニストップアプリでお得!

対象商品:サクサク衣のフイッシュ&チップス

クーポン利用期間:2024年5月24日(金)〜2024年5月30日(木)

クーポン内容:本体価格より50円引き

上記クーポン利用には、ミニストップアプリの登録、クーポン取得・提示が必要です。

モバイルオーダー(ミニストップアプリ版)限定クーポン

対象商品:「サクサク衣のフイッシュ&チップス」

クーポン利用期間:5月24日(金)〜5月30日(木)

クーポン内容:本体価格より50円引き

上記クーポンは、ミニストップアプリ版のモバイルオーダー限定クーポンです。

店頭でのご注文にはご利用できません。

クーポン利用には、ミニストップアプリのダウンロード・ご登録後、ミニストップアプリ版でのモバイルオーダーの購入が必要となります。

人気メニューとフィッシュフライが一緒に楽しめるセット。

「サクサク衣のフイッシュ&チップス」は全国のミニストップで販売中です。

トマトケチャップは別売りです。(本体価格:19円、税込:20.52円

※1、税込価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示しております。イートインスペースで飲食される場合は、標準税率10%が適用されます。単品で購入した場合、税込価格の小数点以下は、切り捨てとなります。

※2、エネルギー値は、標準仕様の製品を検査機関にて分析した結果に基づき、「1食あたり」の値を表示しています。商品個体差、及び店舗における調理条件により数値が異なることがありますので、目安としてお考え下さい。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post Xフライドポテト&タルタルソース入りフイッシュフライ!ミニストップ「サクサク衣のフィッシュ&チップス」 appeared first on Dtimes.