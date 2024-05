SEVENTEEN、日産スタジアムでデビュー9周年をお祝い！約38万人動員の日韓アンコールツアーが終了

SEVENTEENが夢の舞台に立った。SEVENTEENは5月25日と26日の2日間、神奈川・日産スタジアムにて「SEVENTEEN TOUR 'FOLLOW' AGAIN」を開催し、アンコールツアーの幕を閉じた。デビュー翌年の2016年、東京と大阪で計5回にわたって初めて開催された日本単独コンサートの累積観客数は1万3000人余りだった。それから8年が経った2024年、彼らはなんと約14万4000人(2日間合算)を動員した。

彼らは18日と19日、大阪・ヤンマースタジアム長居で行われた公演でも約11万人の観客を動員した。日本だけで、約25万4000人のCARAT(ファンの名称)と会ったのだ。日本公演の応募件数は280万件以上を記録したという。特に、神奈川・日産スタジアムは日本最大規模の会場であり、多くのアーティストから“夢の舞台”と呼ばれている。SEVENTEENはK-POPボーイズグループとして2番目にここで公演を開催した。彼らは3月30日と31日に仁川(インチョン)アシアドメインスタジアム、4月27日と28日にソウルワールドカップ競技場に続き、日本の超大型スタジアムまで盛り上げ、底力をアピールした。8回にわたる日韓スタジアムツアーに約38万人の観客が訪れた。公演はSEVENTEENのメガヒット曲「孫悟空(Super)」のステージで幕を上げた。ファンはステージが始まる前から、その場で立ち上がって合唱したり、歓声を上げながらエールを送った。SEVENTEENは「DON QUIXOTE」「CLAP」「Don't Wanna Cry」「F*ck My Life」「Left & Right」「God of Music」などのヒット曲だけでなく、日本語バージョンの「Rock with you」「HOME;RUN」「All My Love」「Run to You」「Together」など優れたステージを披露した。メンバーたちは「夢のような瞬間だ」と喜びを表した。最近発売されたベストアルバム「17 IS RIGHT HERE」のタイトル曲「MAESTRO」と「HOT」のステージでは、最高の盛り上がりを見せた。公演会場はSEVENTEENを象徴するカラーであるローズクォーツとセレニティに染まり、華やかな花火が夜空を彩った。日本のCARATだけでなく、様々な国のファンが公演会場を訪れた。韓国語で書かれたメッセージカード、手作りのネームプレートやうちわなどを手に持ったファンたちは、大きな声で一緒に歌った。「SEVENTEEN TOUR 'FOLLOW' AGAIN」のフィナーレを飾った2日目の公演は、SEVENTEENのデビュー9周年記念日である5月26日に開催され、さらに意味深い公演となった。公演に先立ってSEVENTEENの公式チャンネルに掲載された「SPECIAL VIDEO-SEVENTEEN 9th Anniversary '17's ROOM」では、彼らの9年間の歴史を振り返り、ファンから好評を得た。メンバーたちは「9年間、多くのことが変化していますが、ステージとCARATを愛する心は変わりませんでした。これからも長い時間を過ごしながら(CARATと)一緒に成長したいです」と素直な気持ちを伝えた。また、「一つ一つ夢を叶えられるように応援してくれて感謝しています。僕たちも皆さんが夢に向かう道のそばにいます」とし「SEVENTEENはこれからが始まりです。僕たちはお互いの場でお互いを見つめ合い、永遠に一緒にいましょう」と語った。