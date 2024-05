5月27日 公開

マンガ「ルリドラゴン」の公式Xアカウントにて作者・眞藤雅興氏の目次コメントが公開された。

公開されたコメントでは、「ナルキッソスというゲームが女の子絵の目覚め」とコメント。詳細は書かれていないが、「ナルキソッス」は2005年に発売されたノベルゲーム「ナルキッソス」を指していると思われる。

ナルキッソスは不治の病、生きること、死ぬこと、そして去る者と残された者の関係を描いたビジュアルノベルシリーズで、眞藤雅興氏は「最近中身をやって号泣した」とも綴っている。

なおSteamにて、シリーズ第1作と第2作をまとめた「Narcissu 1st & 2nd」が配信中。無料でプレイできる。さらに4つのシナリオを加え、DLC別途購入で完結チャプターまでプレイできる「Narcissu 10th Anniversary Anthology Project」も配信されている。価格は350円。

□「Steam」の「Narcissu 1st & 2nd」

(C) SHUEISHA Inc. All rights reserved.