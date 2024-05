【週刊少年ジャンプ 2024年26号】5月27日 発売

「ルリドラゴン」作者の眞藤雅興氏は、「週刊少年ジャンプ 2024年26号」目次コメントにて、ステージ☆ななによる同人ゲームを源流とするPC用アドベンチャー「Narcissu(ナルキッソス)」に言及した。

「ルリドラゴン」は2022年6月より週刊少年ジャンプにて連載中の作品。突如人間とドラゴンのハーフであることに気づいた(気付かされた)女子高生・青木瑠璃の日常と、周囲との関わり方が描かれていく。

一方の「Narcissu」は2005年のWeb版が公開されて以降、シナリオの完成度の高さや実験的な演出から大きな話題を呼んだ作品。続編の制作や他機種への移植、舞台化なども行なわれており、現在はSteamにて元祖「narcissu」と続編となる「narcissu SIDE 2nd」が無料でプレイできる。

「narcissu」は生と死がテーマとなっており、長らくホスピスで暮らすヒロインのセツミの姿は可愛らしさと儚さを感じさせる。眞藤氏は「ナルキッソスというゲームが女の子絵の目覚め。最近中身をやって号泣した。」とコメントしている。

「ルリドラゴン」の主人公、青木瑠璃

「narcissu」のヒロイン、セツミ(画像はSteam版より)

