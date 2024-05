【攻殻機動隊:新作TVアニメシリーズ】2026年 放送予定

士郎正宗氏によるマンガ「攻殻機動隊」を原作とした新作TVアニメシリーズの制作が発表された。2026年に放送予定。

これは「攻殻機動隊」の公式音楽イベント「DEEP DIVE in sync with GHOST IN THE SHELL/攻殻機動隊」にて発表されたもの。会場にてマンガ「攻殻機動隊」のシーンを散りばめた特報が公開され、主人公の草薙素子とAI搭載型思考戦車・フチコマが描かれたティザービジュアルがお披露目となった。

アニメーション制作は、映画「犬王」やTVアニメ「映像研には手を出すな!」などを手掛けてきたサイエンスSARUが担当。2026年に放送予定であることが明かされている。

また新作アニメの発表と共に、原作者の士郎正宗氏による史上最大規模の原画展「士郎正宗の世界展(仮)」が世田谷文学館にて2025年春に開催されることも発表。アニメや原画展に関する情報は「攻殻機動隊」グローバルサイトなどで順次公開予定となっており、今後の続報が期待される。

【TVアニメ「攻殻機動隊(仮)」特報】

(C)士郎正宗/講談社