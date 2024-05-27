²Æ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¥ì¥·¥Ô¡ª¡Ö¤µ¤Ð¥È¥ÞÎä¤¦¤É¤ó¡×¤È¡Ö¤Ê¤¹¤Î¤ªÃã¤¦¤É¤ó¡×¡¿ÀáÌó½é¿´¼Ô¤Ç¤â¤Ç¤¤¿¡ª ¤Õ¤¿¤ê¤Ç·î1.5Ëü±ß¤´¤Ï¤ó
¡¡¼«¿æ¤Ç¿©Èñ¤òÀáÌó¡ª Ã¯¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ë¤Ç¤¤ë¡Ö¿©ÈñÀáÌó½Ñ¡×¤È¤Ï¡©¡¡¿©»öÂå¤Ï¡¢·î7Ëü±ß¡ª ÆÈ¿È»þÂåÁ´¤¯¼«¿æ¤ò¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Ãø¼Ô¤Î¤Ê¤Á¤ã¤µ¤ó¡£¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤¬·ëº§¤òµ¡¤Ë¼«¿æÈñ·î¡Ö1.5Ëü±ß¡×¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡ª¡¡ÀáÌó½é¿´¼Ô¤À¤Ã¤¿¤Ê¤Á¤ã¤µ¤ó¤¬ÂçÉý¤ËÀáÌó¤Ç¤¤¿ÍýÍ³¤Ï¡¢¡ÖÇã¤¤Êª¤Î»ÅÊý¡×¤òÊÑ¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ÎÎÁÍý¤Î¿ô¡¹¤Ï¡Ö·î1.5Ëü±ß¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤Û¤É¤ª¤¤¤·¤½¤¦!¡×¤ÈSNS¤ÇÏÃÂê¤Ë¡ª ËÜ½ñ¤Ç¤Ï¡¢Ãø¼Ô¡¦¤Ê¤Á¤ã¤µ¤ó¤¬¡Ö·î1.5Ëü±ß¼«¿æÀ¸³è¡×¤ÎÃæ¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿ÀáÌó¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ä¥Þ¥¤¥ë¡¼¥ë¤ò¥Þ¥ó¥¬¤Ç¾Ò²ð¡£¤Þ¤¿¡¢·ò¹¯Åª¤Ç´ÊÃ±¤Ëºî¤ì¤ëÀáÌó¥ì¥·¥Ô¤âÌó50ÉÊ¤È¡¢¼Ì¿¿¤ò¸ò¤¨¤¿¥³¥é¥à¤â¼ýÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡¤³¤ì¤«¤éËÜ³ÊÅª¤ËÀáÌó¤ò»Ï¤á¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¡¢¤ª¶â¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É·ò¹¯¤Ç¤ª¤¤¤·¤¤ÎÁÍý¤òºî¤ê¤¿¤¤Êý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î1ºý¤Ç¤¹¡£¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡ØÀáÌó½é¿´¼Ô¤Ç¤â¤Ç¤¤¿¡ª ¤Õ¤¿¤ê¤Ç·î1.5Ëü±ß¤´¤Ï¤ó¡Ù¡ÊÃø¡§¤Ê¤Á¤ã¡¢Ì¡²è¡§¤³¤¤¤·¤æ¤¦¤«/KADOKAWA¡Ë¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿
¡ØÀáÌó½é¿´¼Ô¤Ç¤â¤Ç¤¤¿¡ª ¤Õ¤¿¤ê¤Ç·î1.5Ëü±ß¤´¤Ï¤ó¡Ù¤òºÇ½é¤«¤éÆÉ¤à
¤µ¤Ð¥È¥ÞÎä¤¦¤É¤ó
¡üºàÎÁ
¤¦¤É¤ó¡ÊÎäÅà¡Ë¡Ä¡Ä2¶Ì
¥È¥Þ¥È¡Ä¡Ä1/2¸Ä
¤µ¤Ð´Ì¡Ä¡Ä1/2´Ì
A
¡¡¿Ý¡Ä¡ÄÂç¤µ¤¸4
¡¡¤·¤ç¤¦¤æ¡Ä¡ÄÂç¤µ¤¸4
¡¡¤´¤ÞÌý¡Ä¡Ä¾®¤µ¤¸2
¡¡¤Ë¤ó¤Ë¤¯¥Á¥å¡¼¥Ö¡Ä¡Ä1cmÄøÅÙ
¡¡¥é¡¼Ìý¡Ä¡Ä¤ª¹¥¤ß¤Ç
¡üºî¤êÊý
¡¤¦¤É¤ó¤ò1¶Ì¤º¤Ä¥ì¥ó¥¸¤Ç2Ê¬30ÉÃ²ÃÇ®¤·²òÅà¤·¤¿¤é¡¢¥¶¥ë¤Ë¤¢¤²¤Æ¿å¤Ç¤·¤á¤ë¡£
¢¥È¥Þ¥È¤ò³ÑÀÚ¤ê¡¢¤µ¤Ð´Ì¤Ï¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤Âç¤¤µ¤ËÊø¤¹¡£¥Ü¥¦¥ë¤ËA¤òº®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¡£
£¤¦¤É¤ó¤Î¾å¤Ë¡¢¢¤Î¶ñºà¤ÈA¤ò¤«¤±¤¿¤é´°À®¡£
ËÜ½ñ¤ÎÃí°ÕÅÀ
¡ü¥ì¥·¥Ô¤ÎºàÎÁ¤Ï2¿ÍÊ¬¤Ç¤¹¡£
¡ü·×ÎÌÃ±°Ì¤ÏÂç¤µ¤¸1¡á15mℓ¡¢¾®¤µ¤¸1¡á5mℓ¤Ç¤¹¡£
¡ü ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ï600W¤ò´ð½à¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£500W¤Î¾ì¹ç¤Ï1.2ÇÜ¡¢700W¤Î¾ì¹ç¤Ï0.8ÇÜ¤Ç·×»»¤·¡¢ ÍÍ»Ò¤ò¸«¤Ê¤¬¤é²ÃÇ®»þ´Ö¤òÄ´Àá¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡üºàÎÁ¤ÎÊ¬ÎÌ¤ä²ÃÇ®»þ´Ö¤Ê¤É¤ÏÌÜ°Â¤Ç¤¹¡£ÍÍ»Ò¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÄ´À°¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ü²Ð²Ã¸º¤Ï»ØÄê¤Î¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢Ãæ²Ð¤ÇÄ´Íý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü ËÜ½ñ¤ËµºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë1¿©¤¢¤¿¤ê¤Î²Á³Ê¤ÏÌÜ°Â¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ï¡¢Êª²Á¤äÃÏ°è¡¢µ¨Àá¤Ë¤è¤êÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤¹¤Î¤ªÃã¤¦¤É¤ó
¡üºàÎÁ
¤¦¤É¤ó¡ÊÎäÅà¡Ë¡Ä¡Ä2¶Ì
Ä¹¤Ê¤¹¡Ä¡Ä1ËÜ
A
¡¡¤·¤ç¤¦¤æ¡¢¿å¡Ä¡ÄÂç¤µ¤¸1
¡¡º½Åü¡Ä¡Ä¾®¤µ¤¸1
B
¡¡¤ªÃã¡Ê²¹¡Ë¡Ä¡Ä400mℓ
¡¡ÏÂÉ÷ðùÎ³¤À¤·¡Ä¡Ä¾®¤µ¤¸2
¤«¤Ä¤ªºï¤êÀá¡Ä¡Ä¤ª¹¥¤ß¤ÎÎÌ
ÇßÆù¡Ê¤¢¤ì¤Ð¡Ë¡Ä¡Ä¤ª¹¥¤ß¤ÎÎÌ
¡üºî¤êÊý
¡¤¦¤É¤ó¤ò1¶Ì¤º¤ÄÂÑÇ®ÍÆ´ï¤ËÆþ¤ì¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¿å¡ÊÂç¤µ¤¸3¡Ë¤ò²Ã¤¨¤Æ¥é¥Ã¥×¤ò¤·¤¿¤é¡¢¥ì¥ó¥¸¤Ç2Ê¬30ÉÃ²ÃÇ®¤·²òÅà¤¹¤ë¡£
¢¤Ê¤¹¤Ë³Ê»Ò¾õ¤ËÀÚ¤ìÌÜ¤òÆþ¤ì¤¿¤é¡¢½Ä¤Ë4ÅùÊ¬¤¹¤ë¡£ÀÚ¤Ã¤¿¤Ê¤¹¤òÊÌ¤ÎÂÑÇ®ÍÆ´ï¤ËÆþ¤ì¤¿¤éA¤ò²Ã¤¨¡¢¥é¥Ã¥×¤ò¤·¤Æ¥ì¥ó¥¸¤Ç2Ê¬¡¢Î¢ÊÖ¤·¤Æ¤µ¤é¤Ë2Ê¬²ÃÇ®¤¹¤ë¡£
£¢¤ÈB¤òº®¤¼¹ç¤ï¤»¤¿¤é¡¢¤¦¤É¤ó¤Î¾å¤Ë¤«¤±¤ë¡£ºÇ¸å¤Ë¤«¤Ä¤ªºï¤êÀá¡¢¤ª¹¥¤ß¤ÇÇßÆù¤ò¤Î¤»¤¿¤é´°À®¡£
ËÜ½ñ¤ÎÃí°ÕÅÀ
¡ü¥ì¥·¥Ô¤ÎºàÎÁ¤Ï2¿ÍÊ¬¤Ç¤¹¡£
¡ü·×ÎÌÃ±°Ì¤ÏÂç¤µ¤¸1¡á15mℓ¡¢¾®¤µ¤¸1¡á5mℓ¤Ç¤¹¡£
¡ü ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ï600W¤ò´ð½à¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£500W¤Î¾ì¹ç¤Ï1.2ÇÜ¡¢700W¤Î¾ì¹ç¤Ï0.8ÇÜ¤Ç·×»»¤·¡¢ ÍÍ»Ò¤ò¸«¤Ê¤¬¤é²ÃÇ®»þ´Ö¤òÄ´Àá¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡üºàÎÁ¤ÎÊ¬ÎÌ¤ä²ÃÇ®»þ´Ö¤Ê¤É¤ÏÌÜ°Â¤Ç¤¹¡£ÍÍ»Ò¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÄ´À°¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ü²Ð²Ã¸º¤Ï»ØÄê¤Î¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢Ãæ²Ð¤ÇÄ´Íý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü ËÜ½ñ¤ËµºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë1¿©¤¢¤¿¤ê¤Î²Á³Ê¤ÏÌÜ°Â¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ï¡¢Êª²Á¤äÃÏ°è¡¢µ¨Àá¤Ë¤è¤êÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¡£