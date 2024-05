メッセージ受信時に「アッオー!」という甲高い声で通知することで知られる往年のインスタントメッセンジャー「ICQ」が2024年6月26日をもって終了すると、運営会社のVKが発表しました。ピーク時には900万人のユーザーを擁し、デイリーアクティブユーザー数は250万人という人気ツールでしたが、28年の歴史に幕を下ろすこととなります。ICQhttps://icq.com/desktop/en

90s instant messaging service shuts down after 28 years - ICQ will stop working from June 26 | Tom's HardwareICQは1996年11月15日にMirabilisというイスラエルの企業が無料公開したインスタントメッセンジャーで、「I Seek You(あなたを探す)」から名付けられています。メッセージを受信した時に流れる「アッオー!」という音が象徴的で、以下のムービーで聞くことが可能です。「ICQ響板」でICQのメッセージ新着音(アッオー)を鳴らしてみた - YouTubeICQはAOLのインスタントメッセンジャーであるAOL Instant Messenger(AIM)のクライアントともメッセージをやり取りできました。その後、Mirabilisは1998年にAOLに買収されています。2001年には登録ユーザーが1億人を突破したことが発表されています。その後、2000年代に入ってからはAIMやMSNメッセンジャーなどの競合サービスに取って代わられましたが、ロシア語圏では最も人気のあるインスタントメッセンジャーであり続けました。AOLは2010年に、ICQをロシアのテクノロジー企業であるDigital Sky Technologyに売却。Digital Sky Technologyは同年に「Mail.Ru」に社名を変更しています。主要事業が電子メールサービスだったMail.Ruは、デスクトップアプリだったICQをモバイルメッセージングアプリとして展開。2013年時点でICQユーザーの約半数がモバイルアプリを使用しており、2014年には2010年の買収以来初めてユーザー数が増加しています。また、2016年にはデスクトップクライアントのソースコードがApacheライセンスの下でGitHubに公開されました。2021年に電子メールサービスからソーシャルメディアに事業をシフトしたMail.Ruは「VK」に社名を変更。VKはICQを自社のソーシャルメディアであるVKontakteと統合するために、新たなAndroid・iOS向けのクライアントアプリを開発していましたが、プロジェクトは中止された模様。ICQのモバイル用クライアントアプリも2021年を最後にアップデートが途絶えており、2023年7月時点でGoogleストアとApp Storeの両方から削除されていることが確認されています。そして、VKは2024年6月26日でICQを終了すると発表しました。ICQの公式X(旧Twitter)アカウントは、発表があった2024年5月25日に映画「ターミネーター2」のラストで溶鉱炉に沈んでいくT-800のGIFアニメーションをポストしています。ただし、公式アカウントは上記ポストの直後に「I'll be back」というGIFアニメーションも投稿しています。IT系ニュースサイトのTom's Hardwareは「ICQの復活を示唆する謎のポストとは関係なく、90年代から続くICQの遺産は尊敬に値するものです。ソーシャルメディア以前の時代にICQがユーザーに与えた影響は、多くの人々が長期にわたる友情を築き、その後も関係を持つことができたことから、永遠に残り続けるでしょう。アプリやソーシャルメディアはいずれ閉鎖されるかもしれませんが、これらのプラットフォームで作られた思い出は限りなく生き続けるでしょう」とコメントしました。