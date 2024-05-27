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»£±Æ¡ýTaku Fujii¡¿Taichi Nishimaki
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01. BABYMETAL DEATH
02. Distortion (feat. Alissa White-Gluz)
03. PA PA YA!! (feat. F.HERO)
04. BxMxC
05. Brand New Day (feat. Tim Henson and Scott LePage)
06. ¥á¥¿¥ê¡ª¡ª (feat. Tom Morello)
07. ¥á¥®¥Ä¥Í
08. RATATATA
09. ¥®¥ß¥Á¥ç¥³¡ª¡ª
10. Road of Resistance
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DAY1¡§5·î25Æü(ÅÚ)¡¡¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê
open14:00 / start15:30
DAY2¡§5·î26Æü(Æü)¡¡¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê
open13:00 / start14:30
¢§ARTIST
BABYMETAL, ELECTRIC CALLBOY, POLYPHIA,
Bilmuri, METALVERSE (Guest Band ASTERISM)
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6·î07Æü(¶â)¡¡¥É¥¤¥Ä¡¦¥Ë¥å¥ë¥ó¥Ù¥ë¥¯
https://www.rock-im-park.com/en
▶¡ãROCK AM RING¡ä
6·î08Æü(ÅÚ)¡¡¥É¥¤¥Ä¡¦¥Ë¥å¥ë¥Ö¥ë¥¯¥ê¥ó¥¯
https://www.rock-am-ring.com/en
▶¥¢¥à¥¹¥Æ¥ë¥À¥à¤Ç¤Î¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥ó¥·¥ç¡¼
6·î12Æü(¿å)¡¡¥ª¥é¥ó¥À¡¦¥¢¥à¥¹¥Æ¥ë¥À¥à¡¿AFAS Live
https://www.ticketmaster.nl/event/302209
▶¡ãGreenfield Festival¡ä
6·î13Æü(ÌÚ)¡¡¥¹¥¤¥¹¡¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥é¡¼¥±¥ó
https://greenfieldfestival.ch/
▶¡ãDOWNLOAD FESTIVAL¡ä
6·î15Æü(ÅÚ)¡¡¥¤¥®¥ê¥¹¡¦¥É¥Ë¥ó¥È¥ó¥Ñ¡¼¥¯
www.downloadfestival.co.uk
▶¡ãNova Rock Festival¡ä
6·î16Æü(Æü)¡¡¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¡¦¥Ë¥Ã¥±¥ë¥¹¥É¥ë¥Õ
https://www.novarock.at/
▶¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤Ç¤Î½é¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥ó¥·¥ç¡¼
6·î18Æü(²Ð)¡¡¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¡¦¥ï¥ë¥·¥ã¥ï
https://knockoutmusicstore.pl/wydarzenia/babymetal
▶¡ãGraspop Metal Meeting¡ä
6·î20Æü(ÌÚ)¡¡¥Ù¥ë¥®¡¼¡¦¥Ç¥Ã¥»¥ë
https://www.graspop.be/en/
▶¡ãPinkpop Festival¡ä
6·î21Æü(¶â)¡¡¥ª¥é¥ó¥À¡¦¥é¥ó¥É¥°¥é¡¼¥Õ¡¿Megaland
https://www.pinkpop.nl/
▶Bad Omens¤È¤Î¥³¡¼¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥ó¥·¥ç¡¼
6·î23Æü(Æü)¡¡¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥È¥¥¡¼¥ë¡¼¥º¡¿Zénith Toulouse Métropole
https://bit.ly/BMBO_Toulouse24
▶¡ãROCK IN ROMA¡ä
6·î25Æü(²Ð)¡¡¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥í¡¼¥Þ
https://rockinroma.com/en/tickets/
▶¡ãHELLFEST¡ä
6·î27Æü(ÌÚ)¡¡¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥¯¥ê¥Ã¥½¥ó
https://tickets.hellfest.fr/
▶¡ãRESURRECTION FEST¡ä
6·î29Æü(ÅÚ)¡¡¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¦¥¬¥ê¥·¥¢
https://www.resurrectionfest.es/entradas/
▶¡ãSUMMER SONIC BANGKOK 2024¡ä
8·î24Æü(ÅÚ)&25Æü(Æü)¡¡¥¿¥¤¡¦¥Ð¥ó¥³¥¯
https://www.summersonic.com/news/24-03-27/
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¢§LIVE VINYL¡ØBABYMETAL WORLD TOUR 2023 - 2024 LEGEND - MM ¡È21 NIGHT¡É¡Ù
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¢§20 NIGHT ¢¨LIVE VINYL¤ÏTFJC-38133¡Á38134¤Î¤ß¼ýÏ¿
¡ã2024.3.2 at YOKOHAMA ARENA¡ä
01. BABYMETAL DEATH
02. ¥á¥®¥Ä¥Í
03. DA DA DANCE (feat. Tak Matsumoto)
04. Shanti Shanti Shanti
05. Kagerou
06. MAYA
07. BxMxC
08. ¥·¥ó¥³¥Ú¡¼¥·¥ç¥ó
09. Monochrome
10. ¥á¥¿¥ê¡ª¡ª (feat. Tom Morello)
11. ¥®¥ß¥Á¥ç¥³¡ª¡ª
12. ¥É¡¦¥¡¦¥É¡¦¥¡ù¥â¡¼¥Ë¥ó¥°
13. THE ONE
14. ¥Ø¥É¥Ð¥ó¥®¥ã¡¼¡ª¡ª
15. Road of Resistance
¢§21 NIGHT ¢¨LIVE VINYL¤ÏTFJC-38135¡Á38136¤Î¤ß¼ýÏ¿
¡ã2024.3.3 at YOKOHAMA ARENA¡ä
01. BABYMETAL DEATH
02. Distortion (feat. Alissa White-Gluz)
03. PA PA YA!! (feat. F.HERO)
04. Elevator Girl
05. ¥ä¥Ð¥Ã¡ª
06. Believing
07. Brand New Day (feat. Tim Henson and Scott LePage)
08. Starlight
09. KARATE
10. ¥á¥¿¥ê¡ª¡ª (feat. Tom Morello)
11. ¥®¥ß¥Á¥ç¥³¡ª¡ª
12. ¥É¡¦¥¡¦¥É¡¦¥¡ù¥â¡¼¥Ë¥ó¥°
13. THE ONE
14. META¡ª¥á¥¿ÂÀÏº
15. Arkadia
¢£·à¾ì¸ø³«¡ØBABYMETAL LEGEND - 43 THE MOVIE¡Ù
¢§¥Á¥±¥Ã¥È
·à¾ìÈÎÇä¡§°ìÈÌ ¡ï3,000(ÀÇ¹þ) / ¤³¤É¤â(3ºÐ°Ê¾åŽ¥Ãæ³ØÀ¸°Ê²¼)¡ï2,000(ÀÇ¹þ) / ¾ã¤¬¤¤¼Ô³ä°ú ¡ï2,000(ÀÇ¹þ)
¥à¥Ó¥Á¥±Á°Çä·ô(6·î28Æü(¶â)È¯Çä³«»Ï) ¡§¡ï2,700(ÀÇ¹þ)
ÇÛµë¡§¥é¥¤¥Ö¡¦¥Ó¥å¡¼¥¤¥ó¥°¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó
(c)2024 Amuse Inc.
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://liveviewing.jp/feature/babymetal_film/
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¢¡¡ãTOUR FINAL IN JAPAN LEGEND - 43¡äÆÃÀß¥Ú¡¼¥¸