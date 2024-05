BABYMETAL初主催フェス<FOX_FEST>が5月25日(土)および26日(日)の2日間、さいたまスーパーアリーナにて開催された。2日間を通して約30,000人が集結した同フェスのオフィシャルレポートをお届けしたい。同フェスのラインアップにはBABYMETALに加え、メタルコア/エレクトロニコア界でその名が知れ渡ったドイツのパーティバンドELECTRIC CALLBOY、テキサス州で結成されたインストゥルメンタルプログレッシブメタルバンドPOLYPHIA。



▲ELECTRIC CALLBOY ▲ELECTRIC CALLBOY



▲POLYPHIA ▲POLYPHIA



▲Bilmuri, ▲Bilmuri,



▲METALVERSE (Guest Band ASTERISM) ▲METALVERSE (Guest Band ASTERISM)

【BABYMETAL:2024年5月25日(土)& 26日(日)】01. BABYMETAL DEATH02. Distortion (feat. Alissa White-Gluz)03. PA PA YA!! (feat. F.HERO)04. BxMxC05. Brand New Day (feat. Tim Henson and Scott LePage)06. メタリ!! (feat. Tom Morello)07. メギツネ08. RATATATA09. ギミチョコ!!10. Road of Resistance▼2024年DAY1:5月25日(土) さいたまスーパーアリーナopen14:00 / start15:30DAY2:5月26日(日) さいたまスーパーアリーナopen13:00 / start14:30▼ARTISTBABYMETAL, ELECTRIC CALLBOY, POLYPHIA,Bilmuri, METALVERSE (Guest Band ASTERISM)

▶<ROCK IM PARK>6月07日(金) ドイツ・ニュルンベルクhttps://www.rock-im-park.com/en▶<ROCK AM RING>6月08日(土) ドイツ・ニュルブルクリンクhttps://www.rock-am-ring.com/en▶アムステルダムでのヘッドラインショー6月12日(水) オランダ・アムステルダム/AFAS Livehttps://www.ticketmaster.nl/event/302209▶<Greenfield Festival>6月13日(木) スイス・インターラーケンhttps://greenfieldfestival.ch/▶<DOWNLOAD FESTIVAL>6月15日(土) イギリス・ドニントンパークwww.downloadfestival.co.uk▶<Nova Rock Festival>6月16日(日) オーストリア・ニッケルスドルフhttps://www.novarock.at/▶ポーランドでの初ヘッドラインショー6月18日(火) ポーランド・ワルシャワhttps://knockoutmusicstore.pl/wydarzenia/babymetal▶<Graspop Metal Meeting>6月20日(木) ベルギー・デッセルhttps://www.graspop.be/en/▶<Pinkpop Festival>6月21日(金) オランダ・ランドグラーフ/Megalandhttps://www.pinkpop.nl/▶Bad Omensとのコーヘッドラインショー6月23日(日) フランス・トゥールーズ/Zénith Toulouse Métropolehttps://bit.ly/BMBO_Toulouse24▶<ROCK IN ROMA>6月25日(火) イタリア・ローマhttps://rockinroma.com/en/tickets/▶<HELLFEST>6月27日(木) フランス・クリッソンhttps://tickets.hellfest.fr/▶<RESURRECTION FEST>6月29日(土) スペイン・ガリシアhttps://www.resurrectionfest.es/entradas/▶<SUMMER SONIC BANGKOK 2024>8月24日(土)&25日(日) タイ・バンコクhttps://www.summersonic.com/news/24-03-27/

2024年7月10日(水)発売予約リンク:https://TF.lnk.to/bm_legend-mm※後日iTunesにてコンサートフィルム販売も予定▼Blu-ray & DVD『BABYMETAL WORLD TOUR 2023 - 2024 LEGEND - MM』2Blu-ray(完全生産限定盤)】TFXQ-78256〜78257 ¥13,200 (tax in)※20 NIGHT / 21 NIGHT:全30曲※アナログサイズジャケット仕様◆2Blu-ray(通常盤)】TFXQ-78258〜78259 12,100 (tax in)※20 NIGHT / 21 NIGHT:全30曲【2DVD(通常盤)】TFBQ-18289〜18290 ¥9,900 (tax in)※20 NIGHT / 21 NIGHT:全30曲▼LIVE VINYL『BABYMETAL WORLD TOUR 2023 - 2024 LEGEND - MM “20 NIGHT”』ぁ2VINYL(完全生産限定盤)】TFJC-38133〜38134 ¥5,500 (tax in)※20 NIGHT:全15曲▼LIVE VINYL『BABYMETAL WORLD TOUR 2023 - 2024 LEGEND - MM “21 NIGHT”』ァ2VINYL(完全生産限定盤)】TFJC-38135〜38136 ¥5,500 (tax in)※21 NIGHT:全15曲▼THE ONE限定盤『BABYMETAL WORLD TOUR 2023 - 2024 LEGEND - MM』 - THE ONE LIMITED EDITION -ΑTHE ONE限定盤(完全生産限定盤)2Blu-ray+4CD+写真集】ONEB-0042 ¥26,400 (tax in)セット内容:※Blu-ray(2枚 / 全30曲)※LIVE ALBUM(4枚 / 全30曲)※64ページライブ写真集付きスペシャルパッケージ仕様●Blu-ray / DVD / LIVE ALBUM / VINYL 収録内容▼20 NIGHT ※LIVE VINYLはTFJC-38133〜38134のみ収録<2024.3.2 at YOKOHAMA ARENA>01. BABYMETAL DEATH02. メギツネ03. DA DA DANCE (feat. Tak Matsumoto)04. Shanti Shanti Shanti05. Kagerou06. MAYA07. BxMxC08. シンコペーション09. Monochrome10. メタリ!! (feat. Tom Morello)11. ギミチョコ!!12. ド・キ・ド・キ☆モーニング13. THE ONE14. ヘドバンギャー!!15. Road of Resistance▼21 NIGHT ※LIVE VINYLはTFJC-38135〜38136のみ収録<2024.3.3 at YOKOHAMA ARENA>01. BABYMETAL DEATH02. Distortion (feat. Alissa White-Gluz)03. PA PA YA!! (feat. F.HERO)04. Elevator Girl05. ヤバッ!06. Believing07. Brand New Day (feat. Tim Henson and Scott LePage)08. Starlight09. KARATE10. メタリ!! (feat. Tom Morello)11. ギミチョコ!!12. ド・キ・ド・キ☆モーニング13. THE ONE14. META!メタ太郎15. Arkadia

2024年8月23日(金)より全国ROADSHOW▼チケット劇場販売:一般 ¥3,000(税込) / こども(3歳以上・中学生以下)¥2,000(税込) / 障がい者割引 ¥2,000(税込)ムビチケ前売券(6月28日(金)発売開始) :¥2,700(税込)配給:ライブ・ビューイング・ジャパン(c)2024 Amuse Inc.公式サイト:https://liveviewing.jp/feature/babymetal_film/公式X:@BABYMETAL_film

◆<FOX_FEST>特設ページ◆BABYMETAL オフィシャルサイト◆BABYMETAL オフィシャルTwitter◆BABYMETAL オフィシャルInstagram◆BABYMETAL オフィシャルTikTok◆BABYMETAL オフィシャルYouTubeチャンネル◆<TOUR FINAL IN JAPAN LEGEND - 43>特設ページ

アメリカはオハイオ州発の元Attack Attack!のJohnny Franckによるオルタナティヴロック/ポップのプロジェクトBilmuri。そして、2023年にBABYMETALや<SUMMER SONIC 2023>のステージに突如として“出現”したマルチバースプロジェクトMETALVERSEが、10代で結成された若手3ピースインストメタルバンドASTERISMをゲストバンドに迎え、次世代のシーンを担うメンバーで構成されたスペシャルなステージを披露した。国内外から若い世代や同世代の全5組が出演し、それぞれ圧巻のパフォーマンスを見せた。フェスのトリを務めたBABYMETALのステージでは、<FOX_FEST>ならではの演出として、POLYPHIAのギタリストTim HensonとScott LePageが、「Brand New Day (feat. Tim Henson and Scott LePage)」でゲスト出演を果たした。二人の華麗なギタープレイとともに幻想的な楽曲の世界観をBABYMETALと表現し、待望のライブ初共演が実現した。また、BABYMETALとELECTRIC CALLBOYがタッグを組み、共に制作したコラボ曲「RATATATA」(5月23日配信リリース)をELECTRIC CALLBOYのヴォーカルNico SallachとKevin Ratajczakがゲスト出演してBABYMETALとライブ初披露した。ELECTRIC CALLBOYのエンターテインメント性の高い、ユーモラスで楽しいメタルダンスチューンとBABYMETALのキャッチーで変幻自在なパフォーマンスが融合し、まさに<FOX_FEST>が掲げる次世代のメタルを体現するコラボとなった。BABYMETALは、6月に開催されるヨーロッパの音楽フェスに多数出演が決定しているほか、オランダ・アムステルダムや初めてのポーランド・ワルシャワでのワンマンライブを予定している。8月には、タイで開催される<SUMMER SONIC BANGKOK 2024>に出演するタイの国民的ロックバンドBODYSLAMのステージに、タイを代表するヒップホップシンガーのF.HEROとともにゲスト出演することも発表されている。また、自身最大規模のワールドツアー<BABYMETAL WORLD TOUR 2023 - 2024>の締め括りとなった沖縄公演<BABYMETAL WORLD TOUR 2023 - 2024 TOUR FINAL IN JAPAN LEGEND - 43>の模様を収めたライブフィルムが『BABYMETAL LEGEND - 43 THE MOVIE』と題して、8月23日より全国の劇場で公開することも決定した。7月10日には、MOMOMETALの聖誕ライブ<BABYMETAL WORLD TOUR 2023 - 2024 LEGEND - MM>の模様を収録した映像作品も発売される予定だ。撮影◎Taku Fujii/Taichi Nishimaki