加藤純一氏のムラッシュFC、キングスW杯初戦は28日10時に変更！　天候悪化により試合延期

『キングス・ワールドカップ』は27日、天候悪化により試合日程を変更すると発表。人気配信者の加藤純一氏がオーナーを務め、日本代表として参戦するムラッシュFCの初戦は、日本時間の28日10時に開始することが決まった。キングス・ワールドカップ』は、バルセロナなどで活躍した元スペイン代表DFジェラール・ピケ氏が主催する7人制サッカーの国際大会。スペイン・バルセロナの『キングス・リーグ』参加チームと、メキシコで開催されている『アメリカス・キングス・リーグ』に参加している多国籍チームに加え、ワイルドカードとして出場する各国の代表チームが世界一を目指して争われる。

同大会はスイス式トーナメントで開催され、ファーストステージは日本時間の27日2時からスタートした。しかし、ムラッシュFC(日本)は、『アメリカス・キングス・リーグ』の王者である「Raniza FC」(ウルグアイ)と27日(月)9時から初戦で対戦する予定だったが、大雨による被害が発生したため、試合が延期となることが決定。ムラッシュFCの初戦は日本時間の28日10時となることが決まった。28日に行われる試合は下記の通り。・Foot2Rue(フランス) vs PIO FC(メキシコ)・FIVE FC(イギリス) vs Kunisports(スペイン)・Porcinos FC(スペイン) vs Muchachos FC(アルゼンチン)・1K FC(スペイン) vs Club de Cuervos(メキシコ)・Olimpo United(メキシコ)vs Furia FC(ブラジル)vs Raniza FC(ウルグアイ)