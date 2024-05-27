µëÎÁ¤ò¤â¤é¤Ã¤ÆÎÞ¡¢Åê»ñ¤ò¤·¤ÆÎÞ¡Ö¼ê¼è¤ê¤¬¤â¤Ã¤ÈÁý¤ä¤»¤¿¤é¡Ä¡×ÀÇÍý»Î¤¬¤ä¤µ¤·¤¯¶µ¤¨¤ë¡Ö½êÆÀÀÇ¡×¤È¡Ö¹µ½ü¡×¤ÎÄ¶¥¥Û¥ó
µëÍ¿ÌÀºÙ¤ò¸«¤ë¤¿¤Ó¡¢°ú¤«¤ì¤ë¶â³Û¤ÎÂç¤¤µ¤Ë¥·¥ç¥ó¥Ü¥ê¡£¤»¤Ã¤«¤¯Åê»ñ¤ÇÍø±×¤ò½Ð¤·¤Æ¤â¡¢²ÝÀÇ³Û¤òÊ¹¤¤¤Æ¥¬¥Ã¥«¥ê¡Ä¡£¤½¤ó¤Ê¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤Ç¤â¡¢ÀáÀÇ¤Ç¤â¤Ã¤È¼ê¼è¤ê¤òÁý¤ä¤»¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¥Ù¥Æ¥é¥óÀÇÍý»Î¤¬¡Ö½êÆÀ¡×¤Î³µÇ°¤È¡¢½êÆÀ¤ò°µ½Ì¤Ç¤¤ë´ðËÜÅª¤Ê¹µ½üÅù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÂÎ·ÏÅª¤Ë¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£FP»ñ³Ê¤â»ý¤Ä¸øÇ§²ñ·×»Î¡¦ÀÇÍý»Î¤Î´ßÅÄ¹¯Íº»á¤¬²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
½êÆÀÀÇ¡§¸Ä¿Í¤¬1Ç¯´Ö¤ÇÆÀ¤¿½êÆÀ¤ËÂÐ¤·¤Æ²Ý¤µ¤ì¤ëÀÇ¶â
¡Ö½êÆÀÀÇ¡×¤Ï¡¢¸Ä¿Í¤¬1Ç¯´Ö¤ÇÆÀ¤¿½êÆÀ¤ËÂÐ¤·¤Æ²Ý¤µ¤ì¤ëÀÇ¶â¤Ç¤¹¡£¡Ö½êÆÀ¡×¤È¤Ï¡¢¼ýÆþ¤«¤é¡¢É¬Í×·ÐÈñ¤òº¹¤·°ú¤¤¤¿»Ä³Û¤Ç¤¹¡£·×»»¤µ¤ì¤¿½êÆÀ¤ËÀÇÎ¨¤ò³Ý¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½êÆÀÀÇ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼ýÆþ¡×¤È¤Ï¡¢µëÎÁ¤äÊó½·¤Ê¤É¤ÎÆþ¶â¤µ¤ì¤ë¶â³Û¤Ç¤¹¡£¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Î¾ì¹ç¤ÏµëÎÁ¤ä¥Ü¡¼¥Ê¥¹¡¢¸Ä¿Í»ö¶È¼ç¤Î¾ì¹ç¤ÏÇä¾å¤¬¼ýÆþ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÉ¬Í×·ÐÈñ¡×¤Ï¡¢Çä¾å¸¶²Á¤äÈÎÇäÈñ¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£À¸³èÈñ¤Ê¤É¤Ï´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¼ýÆþ¤è¤ê¤âÉ¬Í×·ÐÈñ¤Î¤Û¤¦¤¬Âç¤¤¤¾ì¹ç¡¢½êÆÀ¤¬¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
½êÆÀÀÇ¤Î·×»»¤Ç¤Ï¡¢½êÆÀ¤ò10¼ïÎà¤ËÊ¬Îà¤·¤Æ·×»»¤·¤Þ¤¹¡£½êÆÀ¤Î¼ïÎà¤Ë¤Ï¡¢¡Íø»Ò½êÆÀ¡¢¢ÇÛÅö½êÆÀ¡¢£ÉÔÆ°»º½êÆÀ¡¢¤»ö¶È½êÆÀ¡¢¥µëÍ¿½êÆÀ¡¢¦Âà¿¦½êÆÀ¡¢§»³ÎÓ½êÆÀ¡¢¨¾ùÅÏ½êÆÀ¡¢©°ì»þ½êÆÀ¡¢ª»¨½êÆÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ºÇ½ªÅª¤Ê½êÆÀÀÇ³Û¤Ï¡¢²ÝÀÇ½êÆÀ¶â³Û¤ËÎß¿Ê²ÝÀÇÎ¨¤òÅ¬ÍÑ¤·¤Æ·×»»¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Îß¿Ê²ÝÀÇ¤Ï¡¢½êÆÀ¤¬Áý¤¨¤ë¤Û¤ÉÀÇÎ¨¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£°ìÊý¡¢Ê¬Î¥²ÝÀÇ¤Î½êÆÀ¤Ë¤Ï°Û¤Ê¤ëÀÇÎ¨¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
·×»»¤µ¤ì¤¿ÀÇ³Û¤«¤é¤Ï¡¢¸»ÀôÄ§¼ýÀÇ³Û¤äÍ½ÄêÇ¼ÀÇ³Û¤òº¹¤·°ú¤¡¢¤½¤Î»Ä³Û¤ò³ÎÄê¿½¹ð»þ¤ËÇ¼ÉÕ¤·¤Þ¤¹¡£
»ö¶È½êÆÀ¡§Áí¼ýÆþ¤«¤éÉ¬Í×·ÐÈñ¤òº¹¤·°ú¤¤¤Æ»»½Ð¤¹¤ë
¡Ö»ö¶È½êÆÀ¡×¤Ï¡¢Áí¼ýÆþ¤«¤éÉ¬Í×·ÐÈñ¤òº¹¤·°ú¤¤¤Æ»»½Ð¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£É¬Í×·ÐÈñ¤Ë¤ÏÇä¾å¸¶²Á¡¢ÈÎÇäÈñ¡¢°ìÈÌ´ÉÍýÈñ¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤é¤Ï»ö¶È±¿±Ä¤ËÄ¾ÀÜ´ØÏ¢¤¹¤ëÈñÍÑ¤Ç¤¹¡£¸Ä¿Í¤ÎÀ¸³èÈñ¤äÀÇ¶â¤Ï·ÐÈñ¤Ë»»Æþ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¶ÈÌ³¤È´ØÏ¢¤¹¤ë²ÈÄÂ¤ä¸÷Ç®Èñ¤Ï°ìÄê¤Î¾ò·ï²¼¤Ç·ÐÈñ¤Ë´Þ¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
»ö¶È½êÆÀ¤Ë¤Ï¡¢ÀÄ¿§¿½¹ðÆÃÊÌ¹µ½ü¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¡¢Ê£¼°Êíµ¤òÍÑ¤¤¤¿Å¬ÀÚ¤Ê¿½¹ð¤ò¹Ô¤¨¤Ð¡¢ºÇÂç65Ëü±ß¤Î½êÆÀ¹µ½ü¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Çä¾å¸¶²Á¤Î·×»»¤Ï´ü½é¤Îºß¸Ë¤ÈÅö´ü¤Î»ÅÆþ¤ì¤«¤é´üËöºß¸Ë¤òº¹¤·°ú¤¤¤Æ¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¸º²Á½þµÑ¤Ï¡¢¸ÇÄê»ñ»º¤Î²ÁÃÍ¸º¾¯¤ò·ÐÇ¯¤Ë¤ï¤¿¤êÊ¬ÇÛ¤¹¤ëÊýË¡¤Ç¡¢»ö¶È¤ÎÉ¬Í×·ÐÈñ¤È¤·¤Æ·×¾å¤·¤Þ¤¹¡£
ÉÔÆ°»º½êÆÀ¡§ÉÔÆ°»º¤ÎÂßÉÕ¤±¤«¤éÆÀ¤é¤ì¤ë½êÆÀ¤Î¤³¤È
¡ÖÉÔÆ°»º½êÆÀ¡×¤Ï¡¢ÉÔÆ°»º¤ÎÂßÉÕ¤±¤«¤éÆÀ¤é¤ì¤ë½êÆÀ¤Ç¡¢Ç¯´Ö¤Î¼ýÆþ¤«¤éÉ¬Í×·ÐÈñ¤ò¹µ½ü¤·¤Æ»»½Ð¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¼ýÆþ¤Ë¤Ï²ÈÄÂ¤äÃó¼Ö¾ìÎÁ¶â¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¡¢Éß¶â¤äÊÝ¾Ú¶â¤Ï´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£·ÐÈñ¤Ë¤Ï¸ÇÄê»ñ»ºÀÇ¤ä´ÉÍýÈñ¡¢½¤Á¶Èñ¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£ÀÄ¿§»ö¶ÈÀì½¾¼ÔµëÍ¿¤Ç¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë»ÙÊ§¤Ã¤¿µëÍ¿¤ò·ÐÈñ¤È¤·¤ÆÁ´³Û¹µ½ü¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Å¬ÀÚ¤ÊÆÏ½Ð¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
»ö¶ÈÅªµ¬ÌÏ¤ÎÄÂÂß·Ð±Ä¡¢Îã¤¨¤Ð¥¢¥Ñ¡¼¥È¤¬10¼¼°Ê¾å¤Ê¤É¡¢ÆÃÄê¤Î´ð½à¤òËþ¤¿¤¹¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢ÀÄ¿§¿½¹ðÆÃÊÌ¹µ½ü¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¡¢ºÇÂç65Ëü±ß¤Î½êÆÀ¹µ½ü¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
µëÍ¿½êÆÀ¡§µëÎÁ¡¢¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤Î¤³¤È¡£½»Âð¼êÅö¡¢²ÈÂ²¼êÅö¤â´Þ¤à
¡ÖµëÍ¿½êÆÀ¡×¤Ï¡¢µëÎÁ¤ä¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£½»Âð¼êÅö¤ä²ÈÂ²¼êÅö¤Ê¤É¤â´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£µëÍ¿½êÆÀ¤Ï¡¢¼ýÆþ¤«¤éµëÍ¿½êÆÀ¹µ½ü¤òº¹¤·°ú¤¤¤Æ»»½Ð¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
µëÍ¿½êÆÀ¼Ô¤Ï¡¢Ç¯ËöÄ´À°¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢1Ç¯´Ö¤ÎµëÍ¿¼ýÆþ¤ËÂÐ¤¹¤ëÀÇ³Û¤ÈËè·î¤Î¸»ÀôÄ§¼ýÀÇ³Û¤Îº¹¤¬Àº»»¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Âà¿¦½êÆÀ¡§Âà¿¦¼êÅö¤ä°ì»þ¶â¤Ê¤É¡¢Âà¿¦¤ËºÝ¤·¤Æ¼õ¤±¼è¤ë½êÆÀ
¡ÖÂà¿¦½êÆÀ¡×¤Ï¡¢Âà¿¦¼êÅö¤ä°ì»þ¶â¤Ê¤É¡¢Âà¿¦¤ËºÝ¤·¤Æ¼õ¤±¼è¤ë½êÆÀ¤Ç¤¹¡£Ê¬Î¥²ÝÀÇ¤È¤Ê¤ê¡¢²ñ¼Ò¤¬¹Ô¤¦¸»ÀôÄ§¼ý¤ÇÀÇÌ³¤¬´°Î»¤·¤Þ¤¹¡£Âà¿¦½êÆÀ¹µ½ü¤Ï¶ÐÂ³Ç¯¿ô¤Ë±þ¤¸¤Æ·×»»¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¾ùÅÏ½êÆÀ¡§ÅÚÃÏ¤ä³ô¤Ê¤É¡¢»ñ»º¤ò¾ùÅÏ¤·¤¿¤³¤È¤ÇÆÀ¤é¤ì¤ë½êÆÀ
¡Ö¾ùÅÏ½êÆÀ¡×¤Ï¡¢»ñ»º¤ò¾ùÅÏ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆÀ¤é¤ì¤ë½êÆÀ¤Ç¤¹¡£¾ùÅÏ½êÆÀ¤Ï¡¢¡ÖÅÚÃÏ·úÊªÅù¤Î¾ùÅÏ½êÆÀ¡×¡Ö³ô¼°Åù¤Î¾ùÅÏ½êÆÀ¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö¤½¤ÎÂ¾¤Î»ñ»º¤Î¾ùÅÏ½êÆÀ¡×¤ËÊ¬¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ÅÚÃÏ¤ä·úÊª¤Î¾ùÅÏ½êÆÀ¤Ï½êÍ´ü´Ö¤Ë±þ¤¸¤ÆÃ»´ü¤Þ¤¿¤ÏÄ¹´ü¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¡¢°Û¤Ê¤ëÀÇÎ¨¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢³ô¼°¤Î¾ùÅÏ½êÆÀ¤Ë¤Ï½êÍ´ü´Ö¤Ë¤è¤ë¶èÊÌ¤Ï¤Ê¤¯¡¢°ìÎ§¤ÎÀÇÎ¨¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÅÚÃÏ·úÊª¤Î¾ùÅÏ½êÆÀ¤Ï¡¢¾ùÅÏ¼ýÆþ¤«¤é¼èÆÀÈñ¤È¾ùÅÏÈñÍÑ¤òº¹¤·°ú¤¤¤¿¶â³Û¤Ç¤¢¤ê¡¢·úÊª¤Î¾ì¹ç¤Ï¸º²Á½þµÑ¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Þ¤¹¡£³ô¼°Åù¤Î¾ùÅÏ¤Ç¤Ï¡¢¼èÆÀÈñ¤È¾ùÅÏÈñÍÑ¡¢¼ÚÆþ¶â¤ÎÍø»Ò¤¬¹µ½ü²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
Â»±×ÄÌ»»¡§ÉÔÆ°»º½êÆÀÅù¤ÎÂ»¼º¤ò¡¢¤Û¤«¤Î½êÆÀ¤Î¹õ»ú¤ÈÁê»¦¡ª
¡ÖÂ»±×ÄÌ»»¡×¤Ï¡¢°Û¤Ê¤ë½êÆÀ¥«¥Æ¥´¥ê¡¼´Ö¤ÇÂ»¼º¤ÈÍø±×¤òÁê»¦¤·¡¢²ÝÀÇÂÐ¾Ý½êÆÀ¤ò¸º¾¯¤µ¤»¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢ÉÔÆ°»º½êÆÀ¡¢»ö¶È½êÆÀ¡¢»³ÎÓ½êÆÀ¡¢¾ùÅÏ½êÆÀ¤ÎÂ»¼º¤Ç¡¢¤³¤ì¤é¤«¤éÀ¸¤¸¤¿ÀÖ»ú¤ò¤Û¤«¤Î½êÆÀ¤Î¹õ»ú¤ÈÁê»¦¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢Íø»Ò½êÆÀ¤äÂà¿¦½êÆÀ¤Ç¤Ï·×»»¾å¤ÎÂ»¼º¤ÏÈ¯À¸¤·¤Þ¤»¤ó¤·¡¢»¨½êÆÀ¤ä°ì»þ½êÆÀ¤ÎÂ»¼º¤Ï¸ÂÄêÅª¤Ë¤·¤«Áê»¦¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
Â»±×ÄÌ»»¤Ï¡¢·Ð¾ï½êÆÀ¥°¥ë¡¼¥×¤È¾ùÅÏ¡¦°ì»þ½êÆÀ¥°¥ë¡¼¥×¤ËÊ¬¤±¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£ºÇ½ªÅª¤Ë»Ä¤Ã¤¿Â»¼º¤Ï½ãÂ»¼º¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¡¢ÀÄ¿§¿½¹ð¼Ô¤Ï¤³¤ÎÂ»¼º¤òÍâÇ¯°Ê¹ß3Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ·«¤ê±Û¤·¤Æ¹µ½ü¤¹¤ë¤«¡¢·«¤êÌá¤·¤ÆÁ°Ç¯¤Î½êÆÀÀÇ¤Î´ÔÉÕ¤òÀÁµá¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
½êÆÀ¹µ½ü¡§¼«Ê¬¤ä²ÈÂ²¤Î¤¿¤á¤Ë»ÙÊ§¤Ã¤¿ÆÃÄê¤ÎÈñÍÑ¤ò½êÆÀ¤«¤é°ú¤¯
¡Ö½êÆÀ¹µ½ü¡×¤Ë¤Ï¡¢ÊªÅª¹µ½ü¤È¿ÍÅª¹µ½ü¤È¤·¤Æ14¼ïÎà¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£´ðÁÃ¹µ½ü¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÇ¼ÀÇ¼Ô¤ËÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¡¢¤Û¤«¤Ë¤âÇÛ¶ö¼Ô¹µ½ü¡¢ÉÞÍÜ¹µ½ü¡¢°åÎÅÈñ¹µ½ü¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¹µ½ü¤Ï¡¢Ç¼ÀÇ¼Ô¤¬¼«¸Ê¤ä²ÈÂ²¤Î¤¿¤á¤Ë»ÙÊ§¤Ã¤¿ÆÃÄê¤ÎÈñÍÑ¤ò½êÆÀ¤«¤éº¹¤·°ú¤¯¤³¤È¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¡¢ÀÇ³Û¤ò¸º¾¯¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ÇÛ¶ö¼Ô¹µ½ü¤äÉÞÍÜ¹µ½ü¤ÏÇ¼ÀÇ¼Ô¤Î²ÈÂ²¹½À®¤ä²ÈÂ²¤Î½êÆÀ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅ¬ÍÑÈÏ°Ï¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢°åÎÅÈñ¹µ½ü¤Ï¡¢°ìÄê³Û°Ê¾å¤Î°åÎÅÈñ¤ò»Ù½Ð¤·¤¿¾ì¹ç¤ËÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¹µ½ü¤Ï¡¢»ÙÊ§¤Ã¤¿¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤òÁ´³Û¹µ½ü¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
½êÆÀ¤ËÀÇÎ¨¤ò¾è¤¸¤ë½êÆÀÀÇ³Û¤Î·×»»¤Ë¤Ï¡¢Áí¹ç²ÝÀÇ¤ÈÊ¬Î¥²ÝÀÇ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Áí¹ç²ÝÀÇ¤Ç¤Ï¡¢²ÝÀÇ½êÆÀ¶â³Û¤ËÂÐ¤·¤ÆÄ¶²áÎß¿ÊÀÇÎ¨¤òÅ¬ÍÑ¤·¤ÆÀÇ³Û¤òµá¤á¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢²ÝÀÇ½êÆÀ¤¬700Ëü±ß¤Î¾ì¹ç¡¢23¡ó¤ÎÀÇÎ¨¤òÅ¬ÍÑ¤·¡¢¹µ½ü³Û¤ò°ú¤¤¤¿¸å¤ÎÀÇ³Û¤ò·×»»¤·¤Þ¤¹¡£
ÀÇ³Û¹µ½ü¡§»»½Ð¤µ¤ì¤¿½êÆÀÀÇ³Û¤«¤é°ìÄê³Û¤ò¹µ½ü¤¹¤ëÀ©ÅÙ
¡ÖÀÇ³Û¹µ½ü¡×¤Ï¡¢»»½Ð¤µ¤ì¤¿½êÆÀÀÇ³Û¤«¤é°ìÄê³Û¤ò¹µ½ü¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¡¢ÇÛÅö¹µ½ü¤ä½»Âð¼ÚÆþ¶âÅùÆÃÊÌ¹µ½ü¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÇÛÅö¹µ½ü¤Ï¡¢ÇÛÅö½êÆÀ¤ËÂÐ¤·¤ÆÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¡¢Æó½Å²ÝÀÇ¤Î·Ú¸º¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ÝÀÇÁí½êÆÀ¶â³Û¤Ë±þ¤¸¤Æ¹µ½ü³Û¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢½»Âð¼ÚÆþ¶âÅùÆÃÊÌ¹µ½ü¤Ï¡¢°ìÄê¤Î¾ò·ï¤òËþ¤¿¤¹½»Âð¥í¡¼¥ó¤òÍøÍÑ¤·¤Æ½»Âð¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¾ì¹ç¤ËÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¹µ½ü¤Ç¤¹¡£¹µ½ü³Û¤Ï¼ÚÆþ¶â¤ÎÇ¯Ëö»Ä¹â¤Ë°ìÄêÎ¨¤ò³Ý¤±¤Æ·×»»¤µ¤ì¡¢ºÇÂç13Ç¯´ÖÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¹µ½ü¤ò¼õ¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Æþµï¤ä½êÆÀ¶â³Û¡¢½»Âð¤Î¾²ÌÌÀÑ¤Ê¤É¤Ë´Ø¤¹¤ëÊ£¿ô¤ÎÍ×·ï¤òËþ¤¿¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¸»ÀôÄ§¼ýÀ©ÅÙ¤Ç¤Ï¡¢»ÙÊ§¼Ô¤¬µëÍ¿¤äÂà¿¦¶â¤Ê¤É¤Î½êÆÀ¤ËÂÐ¤·¤ÆÀÇ¶â¤òÄ§¼ý¤·¡¢Ç¼ÀÇ¼Ô¤ËÂå¤ï¤Ã¤ÆÀÇÌ³½ð¤ËÇ¼¤á¤Þ¤¹¡£
³ÎÄê¿½¹ð¡§»ö¶È½êÆÀ¤äÉÔÆ°»º½êÆÀ¡¢ÀÄ¿§¿½¹ðÀ©ÅÙÍøÍÑ¤ÇÆÃÅµ¤â¡ª
¡Ö³ÎÄê¿½¹ð¡×¤Ï¸¶Â§¤È¤·¤ÆÇ¼ÀÇ¼Ô¤¬½êÆÀ¶â³Û¤ä½êÆÀÀÇ³Û¤ò·×»»¤·¡¢ÀÇÌ³½ð¤ËÄó½Ð¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢µëÍ¿½êÆÀ¼Ô¤ÏÇ¯ËöÄ´À°¤Ç¤³¤ì¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤¿¤á¡¢ÄÌ¾ï¤Ï³ÎÄê¿½¹ð¤ÎÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
»ö¶È½êÆÀ¤äÉÔÆ°»º½êÆÀ¤ÎÀÄ¿§¿½¹ðÀ©ÅÙ¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤È¡¢ÆÃÊÌ¹µ½ü¤ä½ãÂ»¼º¤Î·«±Û¹µ½ü¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊÆÃÅµ¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Â»¼º¤Î·«±Û¤·¤ä·«¤êÌá¤·¤â¹Ô¤¨¤ë¤¿¤á¡¢ÀÇÉéÃ´¤Î·Ú¸º¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
´ßÅÄ ¹¯Íº
¸øÇ§²ñ·×»Î¡¿ÀÇÍý»Î¡¿¹ÔÀ¯½ñ»Î¡¿ÂðÃÏ·úÊª¼è°ú»Î¡¿Ãæ¾®´ë¶È¿ÇÃÇ»Î¡¿1µé¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°µ»Ç½»Î¡¿¹ñºÝ¸øÇ§Åê»ñ¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¡ÊÆüËÜ¾Ú·ô¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¶¨²ñÇ§Äê¡Ë