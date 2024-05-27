¡Ú£Í£Ì£Â¡Û¥¹¥³¥Ã¥È¡¦¥Ð¡¼¥í¡¼¡¡°õ¾ÝÅªà¤Õ¤ï¤Õ¤ï¥Ø¥¢á¤ò¼«¤éÃÇÈ±¡Ä12ºÐ»þ¤Î¸Ø¤é¤·¤¤»×¤¤½Ð
¡Ú¸µ¶É¥¢¥ÊÀÄÃÓÆàÄÅ»Ò¤Î¥á¥¸¥ã¡¼ÄÌ¿®¡Û¤¤¤Ä¸«¤Æ¤â¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Ç½À¤é¤«¤½¤¦¤Ê¥¹¥³¥Ã¥È¡¦¥Ð¡¼¥í¡¼¤Î·ª¿§¤ÎÄ¹È±¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÍýÍ³¤ò¡Ö¼ê¤òÄÌ¤·¤¿»þ¤Î¿¨¤ê¿´ÃÏ¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¹¥¤¤Ê¤ó¤À¡£ÅöÁ³¡¢½ë¤¤¤è¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é²ñÏÃ¤Ë±þ¤¸¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£ÍÄ¤¤º¢¤«¤éÄ¹È±¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢È±¤ò¿¤Ð¤¹¤³¤È¤è¤ê¤â¡¢¼Â¤ÏÀÚ¤ë¤³¤È¤ÎÊý¤ËÆÃÊÌ¤Ê°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡ÖÂç¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Ä¤ìÈ±¿§¤¬Ç»¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤±¤É¡¢»Ò¶¡¤Îº¢¤Ï¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤Ï¥¥ì¥¤¤Ê¥Ö¥í¥ó¥É¤Ç¤µ¡¢¤¤¤Ä¤â¸ª¤¯¤é¤¤¤Þ¤ÇÈ±¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¿¤ó¤À¡££±£²ºÐ¤Î»þ¡¢¥Ü¡¼¥¤¥¹¥«¥¦¥È¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Ë¥å¡¼¥á¥¥·¥³¤Ë£±£°Æü´Ö¤Û¤É¥È¥ì¥¤¥ë¤ÎÎ¹¤Ë½Ð¤¿¤¬¡¢½ÐÈ¯¤ÎÁ°Ìë¡¢½àÈ÷¤Î¥¥ã¥ó¥×¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î£±¿Í¤¬Æ¬¤òÄæ¤í¤¦¤Ã¤Æ¸À¤¤½Ð¤·¤Æ¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥Ð¥ê¥«¥ó¤Ç´¢¤ê¾å¤²¤¿¤ó¤À¡×
¡¡ÍâÆü¡¢¸«Á÷¤ê¤ËÍè¤¿Êì¥Þ¡¼¥¬¡¼¥ì¥Ã¥È¤µ¤ó¤¬¶ÄÅ·¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤Î»þ¤Î¥¹¥³¥Ã¥È¤Ï»ÈÌ¿´¶¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡£¤½¤ì¤â¤½¤Î¤Ï¤º¡£²ÈÂ²¤ÈÎ¥¤ì¡¢¥¹¥«¥¦¥È¤ÎÆ´¤ì¤Ç¤¢¤ë¥Ë¥å¡¼¥á¥¥·¥³½£¤Î¥í¥Ã¥¡¼»³Ì®¥µ¥ó¥°¥ì¡¦¥Ç¡¦¥¯¥ê¥¹¥ÈÃÏ°è¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥Õ¥£¥ë¥â¥ó¥È¡¦¥¹¥«¥¦¥È¡¦¥é¥ó¥Á¡×¤Ø¡¢Í§¿Í¤é£±£°¿Í¤È»ØÆ³°÷£±¿Í¤ÇÂç¼«Á³¤ÎÃæ¤òÌó£±£¶£°¥¥í¤òÊâ¤¯¤È¤¤¤¦¿ÍÀ¸ºÇÂç¤Î¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¤Ë¶»¤òÌö¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¡£
¡ÖÌî½ÉÀ¸³è¤À¤«¤é²¿Æü¤â¥·¥ã¥ï¡¼¤òÍá¤Ó¤é¤ì¤Ê¤¤¡£±ÒÀ¸Åª¤Ë¤âÈ±¤¬Ã»¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¤ó¤À¡£Á´°÷¤Ç´¢¤ê¾å¤²¤¿¤³¤È¤¬³Ú¤·¤¯¤Æ¡¢È±¤òÀÚ¤ëÄñ¹³¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡Ìî±Ä¡¢¤¿¤²Ð¡¢¥Õ¥ê¡¼¥º¥É¥é¥¤¿©ÎÁ¤ÎÄ´ÍýË¡¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¹¤ÎÆÉ¤ßÊý¤«¤é¥¯¥ÞÂÐºö¤Î¥Ù¥¢¥Ð¥Ã¥°¤òÌÚ¤Î»Þ¤Ë¤Ä¤ê²¼¤²¤ëÊýË¡¤Ê¤É¡¢¤³¤ÎÎ¹¤Î¤¿¤á¤Ë£±Ç¯¶á¤¯Îý½¬¡£ÃÇÈ±¤«¤é¤Ï¡¢Âç¿Í¤Ç¤âÂçÊÑ¤ÊÎ¹¤Ë¿¿·õ¤Ë¸þ¤¹ç¤¦£±£²ºÐ¤Î¾¯Ç¯¤é¤Îµ¤»ý¤Á¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤Î¾Úµò¤Ë£²£°Ç¯¶á¤¯¤¿¤Ã¤¿º£¤Ç¤â¿§¤¢¤»¤Ê¤¤µ²±¤À¤È¸À¤¦¡£
¡ÖÎÓ¤ÎÃæ¤ò£±Îó¤ËÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢ÆÍÁ³£²£µÆ¬¤¯¤é¤¤¤Î¥·¥«¤Î½¸ÃÄ¤¬ËÍ¤é¤ÎÎó¤Î´Ö¤òÁö¤êÈ´¤±¤¿¡£¤É¤¦ÌÔ¤ÊÆù¿©Æ°Êª¤ËÄÉ¤¤¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¶ÛÄ¥¤·¤Ê¤¬¤éÊâ¤¤¤¿¤ê¡¢¤â¤¦¤¹¤°¤Ç¤½¤ÎÆü¤ÎÌÜÅªÃÏ¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç»Ò¥°¥Þ¤ËÁø¶ø¤·¤¿¤ê¡£»Ò¥°¥Þ¤¬¤¤¤¿¤éÊì¥°¥Þ¤¬¤É¤³¤«¤Ë¤¤¤ë¤«¤éµ÷Î¥¤ò¼è¤Ã¤ÆÂ©¤òÀø¤á¤Ê¤¬¤éÂÔ¤Ã¤¿¤ê¡Ä¡£¥Ô¥å¡¼¥Þ¤¬³ÍÊª¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ÆÌÔ¥À¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¤Î¤â¸«¤¿¤·¡¢¹Û»³¤ÎÀ×ÃÏ¤â¤¢¤Ã¤Æ¥È¥ì¥¤¥ë¤ò³°¤ì¤ÆÃµº÷¤·¤¿¤ê¡×
¡¡¤½¤¦¤·¤¿·Ð¸³¤«¤é¤³¤ó¤Ê»×¤¤¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£
¡Ö½ª¤ï¤Ã¤¿»þ¤Ë¤ÏÆü¡¹Î¾¿Æ¤¬ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¿©ÎÁ¤Î¤¢¤ê¤¬¤¿¤ß¤ä¡¢Ãç´Ö¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò¼Â´¶¡£²¿»þ´Ö¤âºäÆ»¤ò¾å¤êÂ³¤±¤ÆÂ¤Ë¥Þ¥á¤¬¤Ç¤¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ï½¤¤¤·¡¢¤·¤ó¤É¤¯¤Æ¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤»þ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÇÎå¤Þ¤·¹ç¤Ã¤¿¡£¤¢¤ÎÎ¹¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¼þ¤ê¤Ë¤É¤ó¤Ê¿Í¤òÃÖ¤¯¤«¡¢Ã¯¤È²á¤´¤¹¤«¤Ï¤È¤Æ¤âÂç»ö¤À¤Ã¤Æ³Ø¤ó¤À¡£ËÜÅö¤ËÎÉ¤¤¿Í´Ö´Ø·¸¤È¤Ï¡¢¤Ä¤é¤¤»þ¤äÂçÊÑ¤Ê»þ¤Ë¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤Ê¤ì¤ë´ÖÊÁ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡×
¡¡¤½¤¦¸À¤¦¤È¥¹¥³¥Ã¥È¤Ï¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹Æâ¤ò¸«ÅÏ¤·¤Æ¤³¤¦¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤¿¡£
¡Öº£¤Î¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¥º¡¢ÆÃ¤Ë¥Ö¥ë¥Ú¥ó¿Ø¤ÏËÜÅö¤ËÆÃÊÌ¡£ºÍÇ½¤â¸ÄÀ¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£¶¦ÄÌ¤Î¥´¡¼¥ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¼«Ê¬¤¬Íî¤Á¹þ¤ó¤À¤ê¡¢Çº¤ß¤¬¤¢¤Ã¤¿¤éÃ¯¤â¤¬Ê¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¸µµ¤¤ò¤¯¤ì¤ë¡£Ìîµå¤Ç¤Ï¾ï¤ËºÇ¹â¤Îµå¤òÅê¤²¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤³¤Ë¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÍ§¾ð¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Ãæ¤Ë¤Ï°ìÀ¸¥â¥Î¤ÎÍ§¿Í¤â¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤³¤½¤¬Ìîµå¤Î°ìÈÖ¤¹¤´¤¤¤È¤³¤í¤µ¡×¤È¡½¡½¡£
¡¡¡ù¥¹¥³¥Ã¥È¡¦¥Ð¡¼¥í¡¼¡¡£±£¹£¹£²Ç¯£±£²·î£±£¸ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢£³£±ºÐ¡£¥³¥Í¥Á¥«¥Ã¥È½£¥Ë¥å¡¼¥í¥ó¥É¥ó½Ð¿È¡£±¦Åê¤²±¦ÂÇ¤Á¡¢Åê¼ê¡££²£°£±£±Ç¯¤Ë£Í£Ì£Â¥É¥é¥Õ¥È£¶½äÌÜ¡ÊÁ´ÂÎ£±£¹£´°Ì¡Ë¤Ç»ØÌ¾¤µ¤ì¤Æ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ËÆþÃÄ¡££±£·Ç¯¥ª¥Õ¤Ë¥í¥¤¥ä¥ë¥º¤Ë°ÜÀÒ¤·¡¢£±£¸Ç¯£´·î£³£°Æü¤Î¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡££²£³Ç¯£¸·î£±Æü¤Ë¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Ë¡¢Æ±Ç¯¥ª¥Õ¤Ë¤Ï¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¥º¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¥È¥ì¡¼¥É°ÜÀÒ¤·¤¿¡£¥¥ìÌ£±Ô¤¤¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤¬Éð´ï¡££±£¹£±¥»¥ó¥Á¡¢£¹£µ¥¥í¡£