【(新)第34話】5月27日 更新

講談社は5月27日、「だれでも抱けるキミが好き」(新)第34話「やめちゃったの?」をヤンマガWebなどで公開した。ヤンマガWebでの価格は70ポイント。

「だれでも抱けるキミが好き」は武田スーパー氏による作品。第31話以降は作者の強い意向により描き直しが行なわれており、タイトルには(新)表記が付与されている。5月27日現在、描き直し前の(旧)30話より35話が無料公開されているため、新旧双方の展開を確認できる状態となっている。

