◆NEWS、全32曲をTikTokで音源解禁

【モデルプレス=2024/05/27】NEWSが27日、20周年アニバーサリー・スーパーベストアルバム「NEWS EXPO」収録楽曲の音源を、TikTokにて解禁。全32曲がTikTokの投稿に使用できるようになった。NEWSの20周年ツアーを収めたLIVE Blu-ray&DVD「NEWS 20th Anniversary LIVE 2023 NEWS EXPO」が5⽉29⽇にリリースされることを記念して、2023年8⽉発売の20周年アニバーサリー・スーパーベストアルバム「NEWS EXPO」収録楽曲をTikTokで解禁。今回解禁された楽曲は全32曲。

◆解禁楽曲⼀覧

アルバム「NEWS EXPO」のリード曲で、20周年ツアーのオープニングを飾った「エンターテインメント」をはじめとする新曲10曲に加えて、楽曲ファン投票をもとに3⼈で新たに収録した⼈気曲「weeeek」「チャンカパーナ」「さくらガール」「恋のABO」など、過去楽曲22曲の⾳源がラインナップされている。(modelpress編集部)エンターテインメントストレンジャーAlienチューイングガムDifferent Lives100年前から二枚舌を今夜絡ませるHaqqyWe are Team NEWS劇伴U R not alone「生きろ」フルスイングEndless Summerさくらガールweeeekチャンカパーナチェリッシュ夜よ踊れKMK the boys rock you all!I・ZA・NA・I・ZU・KISNOW EXPRESSSmile Maker恋のABO渚のお姉サマーチラリズムシリウスWinter MoonヒカリノシズクJUMP AROUND2人/130000000の奇跡NEW STORY