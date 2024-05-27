NEWS、TikTok音源を一部解禁 チャンカパーナ・weeeekなど全32曲
【モデルプレス＝2024/05/27】NEWSが27日、20周年アニバーサリー・スーパーベストアルバム「NEWS EXPO」収録楽曲の音源を、TikTokにて解禁。全32曲がTikTokの投稿に使用できるようになった。
【写真】NEWS小山慶一郎、上裸で今まで見せたことない姿に
NEWSの20周年ツアーを収めたLIVE Blu-ray＆DVD「NEWS 20th Anniversary LIVE 2023 NEWS EXPO」が5⽉29⽇にリリースされることを記念して、2023年8⽉発売の20周年アニバーサリー・スーパーベストアルバム「NEWS EXPO」収録楽曲をTikTokで解禁。今回解禁された楽曲は全32曲。
アルバム「NEWS EXPO」のリード曲で、20周年ツアーのオープニングを飾った「エンターテインメント」をはじめとする新曲10曲に加えて、楽曲ファン投票をもとに3⼈で新たに収録した⼈気曲「weeeek」「チャンカパーナ」「さくらガール」「恋のABO」など、過去楽曲22曲の⾳源がラインナップされている。（modelpress編集部）
エンターテインメント
ストレンジャー
Alien
チューイングガム
Different Lives
100年前から
二枚舌を今夜絡ませる
Haqqy
We are Team NEWS
劇伴
U R not alone
「生きろ」
フルスイング
Endless Summer
さくらガール
weeeek
チャンカパーナ
チェリッシュ
夜よ踊れ
KMK the boys rock you all!
I・ZA・NA・I・ZU・KI
SNOW EXPRESS
Smile Maker
恋のABO
渚のお姉サマー
チラリズム
シリウス
Winter Moon
ヒカリノシズク
JUMP AROUND
2人／130000000の奇跡
NEW STORY
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◆NEWS、全32曲をTikTokで音源解禁
NEWSの20周年ツアーを収めたLIVE Blu-ray＆DVD「NEWS 20th Anniversary LIVE 2023 NEWS EXPO」が5⽉29⽇にリリースされることを記念して、2023年8⽉発売の20周年アニバーサリー・スーパーベストアルバム「NEWS EXPO」収録楽曲をTikTokで解禁。今回解禁された楽曲は全32曲。
◆解禁楽曲⼀覧
エンターテインメント
ストレンジャー
Alien
チューイングガム
Different Lives
100年前から
二枚舌を今夜絡ませる
Haqqy
We are Team NEWS
劇伴
U R not alone
「生きろ」
フルスイング
Endless Summer
さくらガール
weeeek
チャンカパーナ
チェリッシュ
夜よ踊れ
KMK the boys rock you all!
I・ZA・NA・I・ZU・KI
SNOW EXPRESS
Smile Maker
恋のABO
渚のお姉サマー
チラリズム
シリウス
Winter Moon
ヒカリノシズク
JUMP AROUND
2人／130000000の奇跡
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