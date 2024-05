バンダイから発売されている、クリーム入り今川焼きにオリジナルデザインの焼き印を施したチルドスイーツ「まんまる焼き」に「たまごっち」が登場!

90年代たまごっち風パッケージを当時のデザイナーが描き下ろした「たまごっち まんまる焼き」が発売されます☆

ファミリーマート「たまごっち まんまる焼き」

発売日:2024年5月28日(火)〜

※数量限定のため、なくなり次第販売終了となります

※店頭での取扱い日は、店舗によって異なる場合があります

価格:230円(税込)

シール種類数:9種類

味:ミルク味

サイズ:各直径約65mm(パッケージを除く)、シール各直径約52mm

販売店舗:全国のファミリーマート(一部店舗を除く)のチルドスイーツコーナー

※一部店舗では取扱いのない場合があります

発売元:株式会社バンダイ

直径約65mmのクリーム入り今川焼きにオリジナルデザインの焼き印を施したチルドスイーツ「まんまる焼き」

「まんまる焼き」の新たなラインナップとして「たまごっち まんまる焼き」がファミリーマートに登場します。

茶色のもちもち生地の今川焼きの表面に、初代「たまごっち」のドット絵が焼き印で表現された「たまごっち まんまる焼き」

焼き印は「まめっち」や「くちぱっち」「おやじっち」など、全9種のデザインが楽しめます。

「たまごっち まんまる焼き」の中にはミルク味のクリーム入り。

おやつやティータイムのお供にぴったりな味わいに仕上げられているのも特徴です。

パッケージは「たまごっち」本体デザイン・UFOデザイン・まんまる焼きクッキングデザインの全3種。

パッケージから「たまごっち」たちがチラリと覗く様子がとってもかわいい和スイーツです☆

付属のオリジナルデザインシールは全9種から1枚をランダムで封入。

シールは、たまごっち本体がクリームでデコレーションされたシールデザインなど、スイーツやまんまる焼きにちなんだデザインが多くラインナップされています。

パッケージとシールの一部は90年代当時、たまごっち本体のパッケージをデザインしていたデザイナーの描き下ろしイラストを使用。

まんまる焼き限定の特別なデザインにも注目です☆

Tamagotchi Uniで使用できるアクセサリー「たいっちやきぐるみ」が手に入るダウンロードコード付き

「たまごっち まんまる焼き」には、Tamagotchi Uniで使用できるアクセサリーのダウンロードコードをプリント。

ダウンロードコードをTamagotchi Uniに読み込ませることで「たいっちやきぐるみ」がもらえます☆

※ダウンロードコードを使ってデータをダウンロードすると、そのダウンロードコードはデータをダウンロードしたTamagotchi Uniに紐づけされます

※ダウンロードコードは予備用を含め合計3台まで使うことができます

※ダウンロードにはWi-Fi環境が必要です

※ダウンロードコードを紛失・破損した場合の再発行はできません

90年代当時、「たまごっち」本体のパッケージをデザインしていたデザイナーの描き下ろしイラストを使用した和スイーツ。

ファミリーマートにて2024年5月28日より販売される「たまごっち まんまる焼き」の紹介でした☆

爽快感たっぷりのスイーツやアイスなど全9種!ファミリーマート「チョコミントフェア」 爽快感たっぷりのスイーツやアイスなど全9種!ファミリーマート「チョコミントフェア」 続きを見る

上品なココアとまろやかバニラ風味!ファミリーマート「ルマンド バニラフラッペ」 上品なココアとまろやかバニラ風味!ファミリーマート「ルマンド バニラフラッペ」 続きを見る

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 90年代当時のデザイナー描き下ろしパッケージとシール!ファミリーマート「たまごっち まんまる焼き」 appeared first on Dtimes.