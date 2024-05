ファッション、コスメ、ブランド、インテリアなど、さまざまなグッズを取り扱う通信販売の「ベルメゾン」には、かわいらしいキャラクターグッズも盛りだくさん!

今回は『PEANUTS』の「スヌーピー」シリアルナンバー入り懐中時計を紹介します☆

ベルメゾン「スヌーピー」500個限定シリアルナンバー入り懐中時計

価格:12,900円(税込)

径:約4.7×4.7cm(リューズ含まず)、厚さ/約1.3cm(蓋含まず)

チェーン:全長約79cm

全長:約45.5cm(チェーンを繋いだ時)

重量:約64g

主材:懐中時計:合金、アクリル樹脂/チェーン:ステンレス

内容:クオーツ式、電池式

付属品:保証書、時計収納ケース、飾り棚

飾り棚サイズ:幅約10×高さ約13cm(上部突起含まず)

飾り棚主材:ナラ突板(繊維板:MDF)

製造国:時計:中国製(ムーブメント:日本製、組み立て:中国)/飾り棚:日本製

販売店舗:ベルメゾンネット

「スヌーピー」がおしゃれにデザインされた、アンティーク調の懐中時計が数量限定で登場!

ビーグル・スカウト50周年の記念デザインで、懐中時計とスタンド(飾り棚)がセットに。

懐中時計のチェーンをスタンドに巻き付けるようにしてディスプレイできます☆

懐中時計はアンティークゴールドメッキ仕上げで、雰囲気のある印象に。

「スヌーピー」と「ウッドストック」が整列したシックなデザインになっています。

懐中時計の裏面には限定500個を証明するシリアルナンバーが入っています。

スタンドには懐中時計を飾って楽しむほか、スマホ立てとしても使用可能。

記念デザインの収納ケース付きで、ギフトにもおすすめです。

「スヌーピー」と「ウッドストック」たちが、かわいくておしゃれな「ビーグル・スカウト」50周年記念デザインの懐中時計!

『シリアルナンバー入り懐中時計(飾り棚付き)「スヌーピー」』は、ベルメゾンネットで販売中です。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ビーグル・スカウト50周年記念!ベルメゾン「スヌーピー」500個限定シリアルナンバー入り懐中時計 appeared first on Dtimes.