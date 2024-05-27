NEWS、ベストアルバム『NEWS EXPO』収録32曲がTikTok解禁 「weeeek」「チャンカパーナ」など
3人組グループ・NEWSの20周年ツアーを収めたLIVE Blu-ray＆DVD『NEWS 20th Anniversary LIVE 2023 NEWS EXPO』が29日にリリースされることを記念して、昨年8月発売の20周年アニバーサリー・スーパーベストアルバム『NEWS EXPO』収録楽曲がきょう27日からTikTokで音源解禁される。
今回解禁された楽曲は全32曲。アルバム「NEWS EXPO」のリード曲で、20周年ツアーのオープニングを飾った「エンターテインメント」をはじめとする新曲10曲に加えて、楽曲ファン投票をもとに3人で新たに収録した人気曲「weeeek」「チャンカパーナ」「さくらガール」「恋のABO」など、過去楽曲22曲がラインナップ。
また今月11日には、昨年から2年連続出演を果たした『METROPOLITAN ROCK FESTIVAL 2024』で大阪の地を沸かせ、7日には『LuckyFes'24』（茨城・ひたちなか市）出演と、フェスのステージでも存在感を放つNEWS。20周年の節目となるLIVE映像作品のリリースにあわせて、踊りたくなる楽曲から珠玉のバラードまで、TikTokでも多彩なNEWSの音楽を楽しむことができる。
■解禁楽曲一覧
エンターテインメント
ストレンジャー
Alien
チューイングガム
Different Lives
100年前から
二枚舌を今夜絡ませる
Haqqy
We are Team NEWS
劇伴
U R not alone
「生きろ」
フルスイング
Endless Summer
さくらガール
weeeek
チャンカパーナ
チェリッシュ
夜よ踊れ
KMK the boys rock you all!
I・ZA・NA・I・ZU・KI
SNOW EXPRESS
Smile Maker
恋のABO
渚のお姉サマー
チラリズム
シリウス
Winter Moon
ヒカリノシズク
JUMP AROUND
2人
130000000の奇跡
NEW STORY
今回解禁された楽曲は全32曲。アルバム「NEWS EXPO」のリード曲で、20周年ツアーのオープニングを飾った「エンターテインメント」をはじめとする新曲10曲に加えて、楽曲ファン投票をもとに3人で新たに収録した人気曲「weeeek」「チャンカパーナ」「さくらガール」「恋のABO」など、過去楽曲22曲がラインナップ。
■解禁楽曲一覧
エンターテインメント
ストレンジャー
Alien
チューイングガム
Different Lives
100年前から
二枚舌を今夜絡ませる
Haqqy
We are Team NEWS
劇伴
U R not alone
「生きろ」
フルスイング
Endless Summer
さくらガール
weeeek
チャンカパーナ
チェリッシュ
夜よ踊れ
KMK the boys rock you all!
I・ZA・NA・I・ZU・KI
SNOW EXPRESS
Smile Maker
恋のABO
渚のお姉サマー
チラリズム
シリウス
Winter Moon
ヒカリノシズク
JUMP AROUND
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