サムスンは次期スマートウォッチ「Galaxy Watch7」で高価な「プレミアム」モデルを投入すると噂されています。これまで情報が乏しかったなか、通称「Galaxy Watch7 Ultra」の予想CG画像がネット上で公開されました。

著名リークアカウント@OnLeaks(Steve H.McFly氏)はXにおいて、Galaxy Watch7 Ultraの「5Kレンダリング」画像を投稿。その本体ケースは角張っている一方で、ディスプレイは丸くなっています。

Squarish or rounded, seems they were not able to decide and the result is…

Well, see by yourself with today’s very first look at the #Samsung #GalaxyWatch7Ultra through stunning 5K renders!

On behalf of @Smartprix https://t.co/SPHPEW9TCd pic.twitter.com/Lo8aMDQV7R

— Steve H.McFly (@OnLeaks) May 24, 2024