【ライブレポート】＝LOVEニューシングル「呪って呪って」発売記念ライブが大盛況

■MCトークでは「呪って呪って」の振り付け、MV撮影秘話などのトークを披露!

=LOVEが、5月26日に16thシングル「呪って呪って」発売を記念したスペシャルライブを大阪・松下IMPホールにて開催した。

3月に16thシングル「呪って呪って」をリリース、デビューシングルから「16作連続オリコン週間シングルランキングTOP10入り」の快挙を達成した=LOVE。このイベントは、シングル「呪って呪って」購入者を対象に、抽選で選ばれたラッキーなユーザーだけが参加でき、間近で=LOVEのパフォーマンスを体感できるプレミアムなイベント。4月21日にデザインホールで行われた名古屋公演、5月11日に山野ホールで行われた東京公演、7月7日に都内某所で実施予定の『サンリオスペシャルライブ』を含め、計4会場7公演のプレミアムイベントとなっている。

この日行われたスペシャルライブは、2部構成で行われ、見事当選を果たした幸運なファンを招待し開催された。最新曲「呪って呪って」をはじめ、16thシングル収録曲「君の第3ボタン」を中心に、=LOVEの代表曲『「部活中に目が合うなって思ってたんだ」』「探せ ダイヤモンドリリー」「=LOVE」を含む、全10曲を披露。MCトークでは、16thシングル「呪って呪って」収録曲のおすすめポイントや振り付け、MV撮影秘話など、スぺシャルライブならではのトークを繰り広げた。

9月にデビュー7周年を迎える=LOVEは、周年を記念した=LOVE 7周年コンサート『=LOVE 7th ANNIVERSARY PREMIUM CONCERT』が9月7日 Kアリーナ横浜で開催されることが決定しており、自身最大規模でのコンサートとなる。7月31日には17thシングルの発売も控え、さらに9月28日に=LOVE、≠ME、≒JOYによる合同コンサート『イコノイジョイ 2024』が富士急ハイランド コニファーフォレストで開催されることも発表されている。

<セットリスト>

1. 呪って呪って

2. 記憶のどこかで

3. 「部活中に目が合うなって思ってたんだ」

4. Want you ! Want you !

5. 24/7

6. お姉さんじゃダメですか?

7. 君の第3ボタン

8. 「君と私の歌」

9. 探せ ダイヤモンドリリー

10. =LOVE

リリース情報

2024.03.06 ON SALE

SINGLE「呪って呪って」

2024.07.31 ON SALE

SINGLE「タイトル未定」

=LOVE OFFICIAL SITE

https://equal-love.jp/