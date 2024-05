Photo by Masahiro Yamada Photo by Masahiro Yamada

5月18日(土)ではWANIMA、19日(日)にはAwichを迎え、埼玉・ベルーナドームにて対バンライブ<SUPER DRY SPECIAL LIVE Organized by ONE OK ROCK>を敢行したONE OK ROCKだったが、5月25日(土)@京セラドーム大阪にて、Vaundyを迎えて最終日公演が開催された。開演と共にライトダウンされた会場でスポットライトの下、Vaundyがステージに登場し、一夜限りのセットリストで会場をVaundy色に染め上げていく。続くONE OK ROCKに登場で、京セラドーム大阪は一気にロック・スピリットに覆いつくされることとなった。



5/18(土) 埼玉・ベルーナドーム 出演:WANIMA、ONE OK ROCK

5/19(日) 埼玉・ベルーナドーム 出演:Awich、ONE OK ROCK

5/25(土) 大阪・京セラドーム大阪 出演:Vaundy、ONE OK ROCK

ONE OK ROCKの圧巻のパフォーマンスで会場の雰囲気が最高潮へ向かう中で、再びVaundyがステージに登場し、ジャンルと世代を越えた唯一無二のスペシャルコラボ・ステージが実現した。