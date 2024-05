ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ドナルドダック」のアートが涼しげでかわいい「接触冷感のキルトラグ」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「ドナルドダック」接触冷感のキルトラグ

© Disney

サイズと価格:【約130×190】5,990円(税込)、【約190×190】7,990円(税込)、【約190×240】9,990円(税込)

仕様:ずれ防止バンド付き

床暖房・ホットカーペット:使用可

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

「ドナルドダック」デザインのキルトラグ。

触り心地がひんやりと涼やかな接触冷感機能付きで、リラックス気分をより高めてくれます。

水色や白などのカラーもマリンな雰囲気でかわいい☆

© Disney

一面には「ドナルドダック」や「デイジーダック」はもちろん、甥っ子の「ヒューイ」「デューイ」「ルーイ」や伯父の「スクルージ・マクダック」の姿も。

大きなケーキや紙吹雪なども舞う、パーティー気分が楽しめるデザインです。

そのほか、ヨットやイカリ、浮き輪などのマリンなモチーフもところどころにデザインされています☆

© Disney

生地はほどよい厚みでふんわりとしているのも魅力的。

座ったり、寝ころんだりしても快適です!

裏面には、ずれ防止バンドも付いています。

床暖房やホットカーペットにも対応しているのもうれしいポイントです☆

にぎやかで楽しい絵柄が、子ども部屋にもぴったりなキルトラグ。

「ドナルドダック」のアートが涼しげでかわいい「接触冷感のキルトラグ」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

