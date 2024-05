ほくりくGPSアート部は、春の海ごみゼロウィーク(2024年5月30日(木)〜6月9日(日))にあわせ、『がんばろう内灘!海ごみゼロGPSアート』を6月2日(日)、石川県河北郡内灘町の内灘海岸にて開催します☆

がんばろう内灘!海ごみゼロGPSアート

開催日時 : 2024年6月2日(日)8:00〜11:00

会場 : 内灘海岸(〒920-0277 石川県河北郡内灘町千鳥台)

参加費 : 無料

描くアート : ウッチー(内灘町コミュニティバスキャラクター)、イカ、

がんばろう石川、のとLOVEなど

ゲーム : (1) 能登半島地震への募金

(2) GPSアート制作

(3) 海岸清掃活動

上記3つの活動を行いデジタルスタンプを集めると、

地元内灘町や能登の特産品があたる

デジタルスタンプラリー抽選会にチャレンジできます。

定員 : 50名

申込URL :

https://moshicom.com/105615/

申込受付期間: 2024/5/30(木)23:59まで

主催 : ほくりくGPSアート部

イベント詳細:

https://hokuriku-gpsart.com/umigomi2024/

GPSアートとは、スマートフォンなどの自分の位置を表示・記録できる機能を使用して、地図上に絵や文字を描くアートなスポーツ。

表現したい絵柄を考え、みんなで協力しながら自分の足で作品を創り上げ、ゴールで達成感を共有するのが醍醐味です。

GPSアートの強みは「参加ハードルの低さ」と「メッセージ性」です。

走る・歩くだけでイベントが開催でき、メッセージを通して思いを繋ぐことができます。

(上) みんなで協力しながら海岸清掃/(下) 内灘海岸で描くONE TEAMのGPSアート

「海ごみゼロウィーク」は、未来の海を守るため「海ごみゼロ」を合言葉に日本財団と環境省が共同で推進している全国一斉清掃キャンペーンです。

5月30日「ごみゼロの日」、6月5日「環境の日」、6月8日「世界海洋デー」の3つの記念日を含むようにして、2024年は5月30日(木)〜6月9日(日)と9月20日(金)〜9月29日(日)で実施されます。

海ごみゼロウィーク:

https://uminohi.jp/umigomi/zeroweek/

海ごみゼロウィーク

GPSアート イメージ図

デジタルスタンプラリー イメージ図

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 内灘町や能登の特産品があたるデジタルスタンプラリー抽選会も!がんばろう内灘!海ごみゼロGPSアート appeared first on Dtimes.