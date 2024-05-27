２４日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝７７．７２ドル（＋０．８５ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２３３４．５ドル（－２．７ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３０３３．０セント（＋４．６セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝６９７．２５セント（－０．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４６４．７５セント（＋０．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１２４８．００セント（＋８．７５セント）
・ＣＲＢ指数
２９４．２８（＋０．５０）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝７７．７２ドル（＋０．８５ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２３３４．５ドル（－２．７ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３０３３．０セント（＋４．６セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝６９７．２５セント（－０．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４６４．７５セント（＋０．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１２４８．００セント（＋８．７５セント）
・ＣＲＢ指数
２９４．２８（＋０．５０）
出所：MINKABU PRESS