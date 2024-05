服薬のみでダイエットをサポート！康英会 ユナイテッドクリニックグループ「リベルサス」

医療法人社団 康英会 ユナイテッドクリニックグループは、2024年5月1日よりメディカルダイエット薬として「リベルサス」の処方を開始しました。

リベルサスは「GLP-1作動薬」と呼ばれる薬で、日本では2型糖尿病の治療薬として承認を受けています。

インスリンの分泌を活性化させ、食欲を抑える作用があることから、近年はメディカルダイエットの薬としても使われるようになりました。

これまで、注射薬を使ったメディカルダイエットが一般的でしたが、リベルサスは内服薬であるため手軽に利用できるのが特徴です。

■リベルサスのダイエット効果

リベルサスは以下の作用により、ダイエットをサポートしてくれます。

・急激な血糖値上昇を抑制する

・食欲を抑制する

「食べるのがやめられない」「運動が苦手」という方でも、無理なくダイエットに取り組めるのがメリットです。

■同院におけるリベルサスの料金 ※すべて税込みの価格です。

・リベルサス3mg 30錠(1ヶ月分):6,500円

・リベルサス7mg 30錠(1ヶ月分):15,100円

・リベルサス14mg 30錠(1ヶ月分):28,000円

※自由診療となります

経過を見つつ、最低でも3ヶ月は服用を継続します(総費用:19,500〜84,000円)。

なお同院は初診・再診ともに診察料は0円で、お薬代のみのお支払いとなります。

(支払い方法)

クレジットカード、コンビニ決済、郵便局代引き

■リベルサスの処方を受けるには

リベルサスの処方を受けるには、医師による診察が必要です。

■リベルサスの主な副作用・リスク

リベルサスによる危険な健康被害のリスクは少ないとされていますが、以下のような副作用が起こりやすいとされています。

・吐き気、嘔吐

・下痢、便秘

・低血糖症

・急性膵炎

通常は1週間程度で治りますが、副作用が重い場合は医師に相談しましょう。

■リベルサスに関する法的記載事項

同院では、肥満治療を目的としてリベルサスの処方を行います。

1. 未承認薬医薬品等(異なる目的での使用)

同院で処方するリベルサスは、2型糖尿病の治療薬として厚生労働省に認可されていますが、肥満治療を目的とする処方は認可されていません。

万が一重篤な副作用が出た場合、国の医薬品副作用被害救済制度の対象外となります。

2. 入手経路等

同院で処方するリベルサスは、国内医薬品販売代理店経由で購入しています。

参考)https://www.yakubutsu.mhlw.go.jp/index.html

3. 国内の承認医薬品等の有無

リベルサスと同成分である「セマグルチド」の注射製剤が、肥満症の治療薬として国内で承認されています。

4. 諸外国における安全性等にかかわる情報

アメリカ食品医薬品局(FDA)において、リベルサスは2型糖尿病の治療薬として承認されています。

臨床成績については添付文書を確認してください。

https://www.info.pmda.go.jp/go/pack/2499014F1021_1_05/

