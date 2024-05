ミニストップは、夏の風物詩として愛されている人気の「ハロハロ」シリーズから、夏本番に向けて3種類のハロハロを販売。

お子さまから大人の方まで人気のメロンをパチパチはじけるクリームソーダ風にした「パチパチメロンクリームソーダ」と果実氷シリーズからは2種類が登場です!

人気定番の「いちご」の他に、北海道産あずきを丁寧に炊いた「あんこ」と合わせた「いちごあずき」を販売中です。

ミニストップ「ハロハロ」シリーズ

発売地区:全国(2024年月末現在: 1,830店)

発売日:2024年5月24日(金)

ハロハロとは、タガログ語で「混ぜこぜ」という意味で、フィリピンの代表的なかき氷デザート。

「混ぜこぜ」という名の通り、中に入れる食材に特別な決まりはなく、色や食感、味の異なるいろんな甘いものとかき氷を混ぜながら食べて、最後はジュースのように飲むこともできるデザートです。

ハロハロ 「パチパチメロンクリームソーダ」

本体価格:本体価格:400円 (税込:432.00円)※1

エネルギー:296kcal ※2

クリームソーダのように、爽やかにはじけるハロハロ。

最初はソフトクリーム。

次に、パインアップル・黄桃・ナタデココ・ハート型ゼリー入りのミックスゼリー。

そして、静岡県産クラウンメロンピューレ入りシロップのかき氷とパチパチ。最後は全体を「混ぜこぜ」にして、何度も楽しめるスイーツです。

ハロハロ 果実氷

氷を使わない進化系ハロハロ!

2017年の発売開始以降、幅広い世代から支持されているハロハロ果実氷の定番商品です。

サクサク食感の甘酸っぱいいちごに、練乳入りシロップをかけ、ソフトクリームバニラと合わせました。酸味と甘みの絶妙なバランスを楽しめます。

ハロハロ 「果実氷いちごあずき」

本体価格:本体価格:500円 (税込:540.00円)※1

エネルギー:309kcal※2

丁寧に炊き上げた北海道産あずき使用の粒あんに、果実氷いちご、自慢のソフトクリームバニラが相性抜群です。

いちごとあんこの組合せは、和菓子のように楽しめる「和」のハロハロです。

それぞれの素材を楽しみつつ、最後は全体を「混ぜこぜ」にして、何度も楽しめる和スイーツです。

ハロハロ 「果実氷いちご」

本体価格:本体価格:400円 (税込:432.00円)※1

エネルギー:177kcal※2

全体を「混ぜこぜ」にすると、「いちごミルク」のような味わいに。

上から順番に食べて、最後にフローズンいちごのみを味わうなど、食べ方によって楽しみ方が広がるスイーツです。

ミニストップの夏の風物詩人気の「ハロハロ」シリーズの新商品「パチパチメロンクリームソーダ」と「果実氷いちごあずき/果実氷いちご」は全国のミニストップで2024年5月24日(金)より販売中です☆

