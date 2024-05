人気ドラマ「ザ・ボーイズ」(2019-)を手がけるプロデューサーのエリック・クリプキには、シーズンを重ねるたびにハマっていることがある。本人が語るところの“ポケモン集め”だ。ここでいう“ポケモン”とは、クリプキの出世作となったドラマ「スーパーナチュラル」のキャストたちのこと。「ザ・ボーイズ」では、シーズン3でジェンセン・アクレス、シーズン4でジェフリー・ディーン・モーガンが参戦しているように、クリプキは“スパナチュ”卒業生を「ザ・ボーイズ」のキャストとして集めようとしているのだ。

ただ出演してもらうのではなく、「スーパーナチュラル」卒業生に与えられる役は大きい。同ドラマで主演のディーン・ウィンチェスターを演じたアクレスは「ザ・ボーイズ」で、原作コミックでも人気のヒーロー、ソルジャー・ボーイ役を演じ、ファンの注目を集めた。また、2024年6月より配信開始となるシーズン4には、「スーパーナチュラル」でジョン・ウィンチェスター役を演じたジェフリー・ディーン・モーガンも参戦予定。キャラクター名こそ明かされていないが、主要キャラであるブッチャー(カール・アーバン)の過去を知る人物として登場するようだ。

©Amazon Studios

2人の他にも、ボビー・シンガー役のジム・ビーヴァーや、預言者チャック役のロブ・ベネディクトといった「スーパーナチュラル」キャストが「ザ・ボーイズ」に出演してきたが、現在クリプキが狙っているのは、アクレスと共にウィンチェスター兄弟を演じたサム役のジャレッド・パダレッキだ。米で、クリプキは「彼はここ数年忙しくて、スケジュールが合わなかったんです」とすでにパダレッキに出演を打診していたことを明かしている。

パダレッキは2020年に「スーパーナチュラル」を卒業した後、ドラマ「WALKER/ウォーカー」(2021-)で主演・プロデュースを務め、4年間で4シーズンを製作してきた。同ドラマは現在アメリカで放送されているシーズン4をもって完結となる予定で、これを把握済みのクリプキは「彼も解放されますね」とチャンスを再び予感しているようだ。

「ついに僕も“『スーパーナチュラル』ポケモン”のゲームを完成させなきゃなと感じています。捕まえなければいけない最後の1人、ビッグな1人が残っています。」

ウィンチェスター兄弟を演じたアクレスとパダレッキが「ザ・ボーイズ」で再会するとなれば胸熱な展開だが、パダレッキの参加を大歓迎しているのはファンだけでなく「ザ・ボーイズ」キャストも然り。アシュリー役のコルビー・ミニフィや、シーズン4から初参加のスーザン・ヘイワードとヴァロリー・カリーは、ドラマ「ギルモア・ガールズ」(2000-2007)でパダレッキが演じたディーンのファンだったという。ミニフィは「そうなったら最高ですね」とパダレッキの参加に期待を寄せている。

© 2020 Warner Bros. Entertainment Inc. All rights reserved.

「ザ・ボーイズ」からは早くもシーズン5の製作が決定済み。パダレッキが参加するには申し分ないタイミングだが、果たしてクリプキは最後の大物を”ゲット”することはできるだろうか。

