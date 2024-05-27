ÈùÌ¯¤Êº£Ç¯¤Îºå¿À¡Ä¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹£Ï£Â¡õ¸×ÈÖµ¼Ô¤¬·ãÏÀ Ž¢²¬ÅÄ¥«¥ó¥È¥¯Ž¤¥Û¥ó¥Þ¤Ë¥¢¥ì¥ó¥Ñ¤Ç¤¤Þ¤¹¤«?¡×
¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤º¤Ã¤È¹Í¤¨¤Æ¤¿¤ó¤ä¡¢¤ª¡Á¤ó¡££³ÈÖÂÇ¤Ä¥ä¥Ä¤ÎÂÇÎ¨¤¬°¤¹¤®¤ë¤ó¤è¤Ê¡¢Ã¯¤¬ÂÇ¤Ã¤Æ¤â£³ÈÖ¥¢¥«¥ó¤Í¤ó¡×
£µ·î12Æü¤Î£Ä£å£Î£ÁÀï¤Ç£³¥«¡¼¥É¤Ö¤ê¤Î¾¡¤Á±Û¤·¤ò·è¤á¡¢¼ó°Ì¤ËÊÖ¤êºé¤¤¤¿ºå¿À¤Î²¬ÅÄ¾´ÉÛ´ÆÆÄ¡Ê66¡Ë¤Ï»î¹ç¸å¡¢ÊóÆ»¿Ø¤ËÂÐ¤·¤Æ¤³¤¦¥Ü¥ä¤¤¤¿¡£
¤È¤Ë¤«¤¯¡¢ÂÇ¤Æ¤Ê¤¤¡½¡½¡£
¡Ö¤É¤ó¤Ç¤ó¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡×¤ÇÎóÅç¤ËÇ®¶¸¤Î±²¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¡¢38Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜ°ì¤ËÆ³¤¤¤¿¸×¤ÎÌ¾¾¤Ï¡¢Çº¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£³«Ëë¤«¤é£³ÈÖ¤Çµ¯ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿£²Ç¯ÌÜ¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¡¦¿¹²¼æÆÂÀ¡Ê23¡Ë¤ÎÂÇÎ¨¤Ï.230 Á°¸å¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤êÍè¤¿¤ê¡£¥Á¡¼¥à¤Ï¤Ê¤ó¤È¤«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼ó°Ì¤ÎºÂ¤ò¡¢11Æü¤Ë¿·À¸¡¦°¤Éô¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤ØÌÀ¤±ÅÏ¤·¤¿¡£Íâ12Æü¤Ë²¬ÅÄ´ÆÆÄ¤¬¶ìÆù¤Îºö¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤Ê£³ÈÖ¤Ë¿ø¤¨¤¿¤Î¤¬¥ê¡¼¥É¥ª¥Õ¥Þ¥ó¤Î¶áËÜ¸÷»Ê¡Ê29¡Ë¤À¤Ã¤¿¤¬¡Ä¡Ä£´ÂÇ¿ô£°°ÂÂÇ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡Ö¶áËÜ¤Ê¡£Á°¤«¤é¸À¤¦¤È¤Ã¤¿¤ó¤ä¡££²ÈÖÃæÌî¡ÊÂóÌ´¡¦27¡Ë¡¢£³ÈÖ¶áËÜ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Ê¡£¤½¤ó¤Ê¡¢µîÇ¯¤ÈÆ±¤¸·Á¤¸¤ã¤Ç¤¤Ø¤ó¤Ç¡×
£²°Ì¡¦¹Åç¤Ë10¥²¡¼¥à°Ê¾å¤Îº¹¤ò¤Ä¤±¤Æ°µ¾¡¤·¤¿ºòÇ¯¤Î¡Ö¶áËÜ¡¢ÃæÌî¤Î£±¡¢£²ÈÖ¤¬½Ð¤Æ¥¯¥ê¡¼¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ÇÊÖ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬¤Û¤È¤ó¤Éºî¤ì¤º¡¢ºå¿À¤Ï¶ì¶¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÂÇ¤Æ¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ï¿¹²¼¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡££´ÈÖ¤òÂÇ¤ÄÂç»³ÍªÊå¡Ê29¡Ë¤ÎÂÇÎ¨¤â£²³äÂæÁ°È¾¡¢º´Æ£µ±ÌÀ¡Ê25¡Ë¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤Ï£²³ä¤ËÆÏ¤¯¤Î¤¬¤ä¤Ã¤È¤Ç¡¢¥¹¥¿¥á¥óÍî¤Á¤Î¶þ¿«¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¯¥ê¡¼¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬¤³¤³¤Þ¤ÇÉÔ¹ÃÈå¤Ê¤¤¤È¡¢¥Á¡¼¥à¤Î»Îµ¤¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë¡£¥Á¡¼¥àÂÇÎ¨¤Ï.229 ¤Ç¥ê¡¼¥°¥ï¡¼¥¹¥È£²°Ì¡Ê¿ô»ú¤Ï£µ·î12Æü»þÅÀ¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë¡£¥í¡¼¥¹¥³¥¢¤Î»î¹ç¤¬Â³¤±¤Ð¡¢Åê¼ê¿Ø¤Ë¤âÉéÃ´¤¬¤«¤«¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÀµÄ¾¡¢¼ó°Ì¤ËÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÉÔ»×µÄ¤Ê¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¸×ÈÖµ¼Ô¤Î£Á»á¡Ë
ºå¿À¤Ï¡¢¡í¶öÁ³¤Ë¡í¼ó°ÌÁè¤¤¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡¡¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢É¬Á³¤Ê¤Î¤«¡©¡¡²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢¡Ö¥¢¥ì¥ó¥Ñ¡×¤Ï¡¢²ÄÇ½¤Ê¤Î¤«¡©¡¡µåÃÄ´Ø·¸¼Ô¤äOB¡¢¸×ÈÖµ¼Ô¤¿¤Á¤ËËÜ²»¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
Âç»³¤¬ÂÇ¤Æ¤ÐÂÇÀþ¤â¾å¸þ¤¯
¡Ö£´ÈÖ¤¬Ê³µ¯¤·¤Ê¤¤¤È¡¢ºòÇ¯¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡ª¡×
Âç»³¤Ë³è¤òÆþ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢ºå¿ÀOB¤ÇÌî¼ê¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤¿²¬µÁÏ¯»á¤À¡£
¡Ö¤ä¤Ï¤ê¶áËÜ¤Ï£±ÈÖ¤Ç¸ÇÄê¤¹¤ë¤Ù¤¡£¶áËÜ¤¬½Ð¤Æ¤«¤²ó¤·¡¢Âç»³¤¬ÊÖ¤¹¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢£¸ÈÖ¤ÎÌÚÏ²À»Ìé¡Ê29¡Ë¤¬½Ð¤Æ¡¢£¹ÈÖ¤ÇÁ÷¤ê¡¢¶áËÜ¤ÇÊÖ¤¹¡£ÃæÌî¤¬·Ò¤¤¤Ç¥¯¥ê¡¼¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë²ó¤·¡¢¥Ó¥Ã¥°¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ë¡Ä¡Ä¡£¤³¤ì¤¬¡í¶¯¤¤ºå¿À¡í¤ÎÍýÁÛ·Á¤Ç¤¹¡£¸½ºß¡¢£´ÈÖ¤¬ÂÇ¤Æ¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¡¢£³ÈÖ¡¢£µÈÖ¤¬¡Ø²¶¤¬ÂÇ¤¿¤Ê¤¤¤È¡Ù¤ÈÎÏ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Âç»³¤¬ÂÇ¤Á»Ï¤á¤ì¤Ð¡¢º´Æ£¤â¿¹²¼¤âÀº¿ÀÅª¤Ë³Ú¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤¦¤¹¤ì¤Ð¶áËÜ¤Ë°Â¿´¤·¤Æ£±ÈÖ¤òÇ¤¤»¤é¤ì¤Þ¤¹¤·¡¢ÂÇÀþ¤Ë·Ò¤¬¤ê¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡×
¤½¤â¤½¤â¡¢ºå¿À¤Ï¤Ê¤¼ÉÏÂÇ¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¡Ç22Ç¯¤Þ¤Çºå¿À¤ÇÅê¼ê¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤¿¶âÂ¼Úü»á¤Ï¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡Öº£Ç¯¤Îºå¿ÀÌî¼ê¿Ø¤Ï¡¢ºòÇ¯¤È¤Û¤ÜÆ±¤¸¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ°ì¤Ëµ±¤¤¤¿¤³¤È¤Çºò¥ª¥Õ¡¢¼çÎÏÁª¼ê¤Ïºßºå¶É¤òÃæ¿´¤ËÍÍ¡¹¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤ê¥À¥³¤Ç¤·¤¿¡£¤¤¤Ä¤â¤È¤Ï°ã¤¦Ë»¤·¤µ¤ò·Ð¸³¤·¤¿¾å¡¢Ä¹Ç¯ÃßÀÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿ÈèÏ«¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÎÄ´À°¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Âç»³¤â¸Å½ý¤¬ºÆÈ¯¤·¤¿¤Î¤«¡¢¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ç¤Ï²¼È¾¿È¤Î¥Ï¥ê¤òÁÊ¤¨¤Æ·ç¾ì¡£³«Ëë¤Ë¤ÏÌµÍý¤ä¤ê´Ö¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿·Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ìî¼ê¤Ï¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤Ä¤Þ¤º¤¯¤ÈÉÔ¿¶¤¬Â³¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
¥Þ¥¹¥¯¤òÈï¤ëÇßÌîÎ´ÂÀÏº¡Ê32¡¦ÂÇÎ¨.125 ¡Ë¤ÈºäËÜÀ¿»ÖÏº¡Ê30¡¦ÂÇÎ¨.220 ¡Ë¤Ï¤É¤Á¤é¤â¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹ÌÌ¤ËÄêÉ¾¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢ÂÇÀÊ¤Ç¤ÎÂ¸ºß´¶¤ËË³¤·¤¤¡£
¤½¤ì¤Ç¤âºå¿À¤¬¼ó°Ì¤ËÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¤Ï¡¢¥ï¥±¤¬¤¢¤ë¡£¥¡¼¥ï¡¼¥É¤ÏÄ¹ÂÇÎÏ¤È¥Õ¥©¥¢¥Ü¡¼¥ë¤À¡£
¡ÖºòÇ¯¡¢²¬ÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡Ø¥Õ¥©¥¢¥Ü¡¼¥ë¤ÈÃ±ÂÇ¤òÆ±¤¸¥×¥é¥¹ººÄê¤Ë¡Ù¤ÈÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢»Íµå³ÍÆÀ¿ô¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤ËÀ®¸ù¡£º£Ç¯¤â¤½¤Î±Æ¶Á¤«¡¢¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Î»Íµå¥é¥ó¥¥ó¥°¥È¥Ã¥×10¤Î¤¦¤Á¡¢£³°Ì¤Ë¶áËÜ¤ÈÂç»³¡Ê19¸Ä¡Ë¡¢£¶°Ì¤Ë¿¹²¼¡Ê16¸Ä¡Ë¡¢10°Ì¤ËÃæÌî¡Ê14¸Ä¡Ë¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤ÆºòÇ¯¡¢¥ê¡¼¥°¥ï¡¼¥¹¥È£²°Ì¤À¤Ã¤¿ËÜÎÝÂÇ¿ô¤¬¥ä¥¯¥ë¥È¤Ë¼¡¤°¥ê¡¼¥°£²°Ì¤Î21ËÜ¤ÈÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£Ä¹ÂÇ¤òÁÀ¤Ã¤Æ¶¯¿¶¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂÇÎ¨¤ÎÄã²¼¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¸«Êý¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡£½ÐÎÝÎ¨¤Î¹â¤µ¤Ë¡¢ºòÇ¯¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿Ä¹ÂÇÎÏ¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢Á´ÂÎ¤ÎÆÀÅÀ¿ô¤Ï¥ê¡¼¥°£²°Ì¤Î117ÅÀ¡£¸úÎ¨¤¬Èó¾ï¤Ë¤¤¤¤¡£¤¿¤À¡¢ºòÇ¯¤â¼ººö¿ô¤ÇºÇ²¼°Ì¤À¤Ã¤¿¼éÈ÷¤Ï¡¢º£µ¨¤â22¤Ç¥ï¡¼¥¹¥È¤È²þÁ±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¹Ã»Ò±à¤Ï¹õÅÚ¤Ç¼é¤ê¤Ë¤¯¤¤¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¼ä¤·¤¤¿ô»ú¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ´¹ñ»æ±¿Æ°Éô¸×ÈÖµ¼Ô¤Î£Â»á¡Ë
ÅêÂÇ¤Î¥¡¼¥Þ¥ó¤Ï¡Ä¡Ä
ÂÐ¤·¤Æ¡¢ºòÇ¯¥ê¡¼¥°£±°Ì¤È¤Ê¤ë¥Á¡¼¥àËÉ¸æÎ¨2.66¤òÃ¡¤½Ð¤·¤¿Åê¼ê¿Ø¤Ï¡¢º£Ç¯¤â¹¥Ä´¤À¡£¤³¤³¤Þ¤Ç2.25¤Ç¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ä¤Ê¤É¡¢²¬ÅÄ´ÆÆÄ¤Î¿®Íê¤Ï¸ü¤¤¡£
¡Öº£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯ºÍÌÚ¹À¿Í¡Ê25¡Ë¤¬¥Î¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡££Í£Á£Ø153Ò¡¿£è¤Î¥¹¥Ô¥ó¤¬Íø¤¤¤¿µå°ÒÈ´·²¤ÎÄ¾µå¤Ë¡¢¤È¤â¤ËÈïÂÇÎ¨.103 ¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤È¥Õ¥©¡¼¥¯¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë°µ´¬¤ÎÅêµå¤òÂ³¤±¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç£´¾¡£±ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨1.60¤Î¹¥À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£12Æü¤Î£Ä£å£Î£ÁÀï¤â¡¢Á°Æü¤Ë£·ÅÀº¹¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤µ¤ì¤Æ£²°Ì¤ËÅ¾Íî¤·¤¿°¤¤¥à¡¼¥É¤ò¿á¤Èô¤Ð¤¹²÷Åê¡£
°ìÊý¤Çµ¤¤ÎÆÇ¤Ê¤Î¤¬¡¢ºòÇ¯¿·¿Í²¦¡¢ºÇÍ¥½¨ËÉ¸æÎ¨¡¢¥·¡¼¥º¥ó£Í£Ö£Ð¤Ê¤É¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿Â¼¾åðó¼ù¡Ê25¡Ë¡£º£Ç¯¤â°ÂÄê´¶¤Î¤¢¤ëÅêµå¤Ç¡¢ËÉ¸æÎ¨¤Ï0.88¤ÈºÍÌÚ¤ò¾å²ó¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢ÂÇÀþ¤Î±ç¸î¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤º¤³¤³¤Þ¤Ç£²¾¡£²ÇÔ¤Ç¤¹¡£ÂÇÀþ¤¬¾å¸þ¤±¤Ð¡¢½çÄ´¤Ë¾¡¤ÁÀ±¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ºÍÌÚ¡¢Â¼¾å¤È¤¤¤¦±¦¤ÎÆóËç´ÇÈÄ¤¬¤É¤³¤Þ¤ÇÃù¶â¤òºî¤ì¤ë¤«¡¢º£¤«¤é³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¡Ê¥¡¼¶É¥¹¥Ý¡¼¥ÄÈÖÁÈÃ´Åö¤Î£Ã»á¡Ë
¼ã¤±¦ÏÓ¤¬³èÌö¤¹¤ëÃæ¡¢ÇÈ¤Ë¾è¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤¬¥Ù¥Æ¥é¥ó±¦ÏÓ¥³¥ó¥Ó¤À¡£
¡ÖÀ¾Í¦µ±¡Ê33¡Ë¤Ïµ¬ÄêÌ¤ÅþÃ£¤Ê¤¬¤é£´»î¹ç¤òÅê¤²¤ÆËÉ¸æÎ¨1.27¤È¹¥Åê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤¤¤Þ¤À£°¾¡£±ÇÔ¡£¼þ°Ï¤«¤é¤Ï¡ØÀ¾¤µ¤ó¤³¤Î¤Þ¤Þ¤À¤È¥Ñ¥ï¥×¥í¡Ê¥×¥íÌîµå¥²¡¼¥à¡Ë¤Ç¡íÉé¤±±¿¡í¤ÎººÄê¤Ä¤¯¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡Ù¤Ê¤ó¤Æ¥¤¥¸¤é¤ì¤ë»ÏËö¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
²¬ÅÄ´ÆÆÄ¤Ë£²Ç¯Ï¢Â³¤Ç³«ËëÅê¼ê¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿ÀÄÌø¹¸ÍÎ¡Ê30¡Ë¤â£±¾¡£²ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨¤Ï3.34¤ÈÉÔ°ÂÄê¡£¤³¤ì¤Ç¤Ï¥Á¡¼¥à¤ËÀª¤¤¤¬¤Ä¤¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦£Á»á¡Ë
Á°½Ð¤Î²¬»á¤Ï¡¢À¾¡¢ÀÄÌø¤ÎÎ¾±¦ÏÓ¤¬¡ÖÅêÀþ¡×¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¾å¤Ç½ÅÍ×¤ÊÂ¸ºß¤À¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡ÖÂ¼¾å¤äºÍÌÚ¤¬¥«¡¼¥ÉÆ¬¤ÇÅê¤²¤Æ¾¡¤Ã¤Æ¤â¡¢£²ÀïÌÜ¤ÎÅê¼ê¤¬Éé¤±¤ë¤ÈÎ®¤ì¤¬°¤¯¤Ê¤ë¡£¤½¤³¤Ç·Ð¸³ËÉÙ¤ÊÀ¾¤ÈÀÄÌø¤¬ÍÞ¤¨¤ì¤Ð¡¢¥«¡¼¥É¾¡¤Á±Û¤·¤¬Áý¤¨¤ë¡£ÂÇÀþ¤È°ì½ï¤Ç¡¢ÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¤Ë¤âÀþ¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
°ËÆ£¾»Ê¡Ê28¡Ë¡¢ÂçÃÝ¹ÌÂÀÏº¡Ê28¡Ë¤È¤¤¤¦ºòµ¨£²¥±¥¿¾¡Íø¤òµó¤²¤¿º¸ÏÓ¥³¥ó¥Ó¤â¡¢ËÜÄ´»Ò¤È¤ÏÄø±ó¤¤¡£°ËÆ£¤Ï¤³¤³¤Þ¤ÇËÉ¸æÎ¨4.26¤È´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤ºÆó·³¹ß³Ê¡£ÂçÃÝ¤â3.82¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì£±¤Ä¤º¤ÄÃù¶â¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ºòµ¨¤Îµ±¤¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
È×ÀÐ¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤ÀèÈ¯¿Ø¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢12µåÃÄºÇ¶¯¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¶¯ÎÏÃæ·Ñ¤®¿Ø¤Ê¤Î¤À¤¬¡½¡½»×¤ï¤Ì¸í»»¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¶âÂ¼»á¤¬Â³¤±¤ë¡£
¡Öºòµ¨ËÉ¸æÎ¨¤¬£±ÅÀÂæÁ°È¾¤À¤Ã¤¿ÀÐ°æÂçÃÒ¡Ê26¡Ë¤¬³«Ëë¤«¤éÂÇ¤¿¤ì¤¿¤ê¡¢ºòµ¨50ÅÐÈÄ¤Î´äÄçÍ´ÂÀ¡Ê32¡Ë¡¢»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤¿ÅòÀõµþ¸Ê¡Ê24¡Ë¤ÏÄ´»Ò¤¬¾å¤¬¤é¤ºÆó·³Ä´À°Ãæ¤È¡¢ÁÛÄê³°¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤¬Â¿¤¹¤®¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¶ÍÉßÂóÇÏ¡Ê24¡Ë¤äÅçËÜ¹ÀÌé¡Ê31¡Ë¡¢¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤Ç³Í¤Ã¤¿¼¿¸¶ÂçÚð¡Ê27¡Ë¡¢ÉÍÃÏ¿¿À¡¡Ê25¡Ë¤é¤ò²¬ÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¾å¼ê¤¯¤ä¤ê¤¯¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡í¸í»»¡í¤¬º£¸å¤É¤¦Å¾¤Ö¤«¤Ï¡¢Ì¤ÃÎ¿ô¤Ç¤¹¡×
¤¹¤Ç¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦À¼¤â¡£
¡Ö11Æü¤Î£Ä£å£Î£ÁÀï¤Ç²ÜÌ¾Ã£É×¡Ê26¡Ë¡¢Åû¹á²ÅÃÒ¡Ê32¡Ë¤ËÁê¼¡¤¤¤ÇÈïÃÆ¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤Î´äºêÍ¥¡Ê32¡Ë¤¬ÂÇ¤¿¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÍýÍ³¤ÏÌÀ³Î¤Ç¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¡íÅê¤²¤¹¤®¡í¤Ç¤¹¡£ºòµ¨60ÅÐÈÄ¤ÎÅ´ÏÓ¤È¸À¤¨¤É¡¢36»î¹ç¤Ç17²ó¤âÅÐÈÄ¤¹¤ì¤ÐÈèÏ«¤ÏÎ¯¤Þ¤ë¡£
º£µ¨¡¢¤Û¤ÜÍ£°ì¤Î¿·ÀïÎÏ¤Ç¤¢¤ë¥²¥é¡Ê28¡Ë¤¬²ÃÆþ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î°è¤Ëº¹¤·³Ý¤«¤Ã¤¿´äºê¤ÎÉéÃ´¤Ï¸º¤ë¤Ï¤º¤Ç¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤ÎÁê¼¡¤°Î¥Ã¦¤ÇÅÐÈÄ¿ô¤ÏËÄ¤ì¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¥²¥é¤¬18ÅÐÈÄ¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Ëè»î¹ç¤É¤Á¤é¤«¤¬Åê¤²¤Æ¤¤¤ë·×»»¤Ç¤¹¡££²¿Í¤Ç140»î¹çÅÐÈÄ¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤«¤¬²õ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¡ÊµåÃÄ´Ø·¸¼Ô¤Î£Ä»á¡Ë
¤Ê¤ó¤È¤«¼ó°ÌÁè¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÉÔ°ÂÍ×ÁÇ¤ÎÂ¿¤¤ºå¿À¡£²¬ÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¤É¤ó¤ÊËâË¡¤ò¤«¤±¤ë¤Î¤«¡£¡ÖÂÇ¡×¤Î¥¡¼¥Þ¥ó¤Ï£²¿Í¤Î¼ã¼ê¤À¡£
¡Ö²¬ÅÄ´ÆÆÄ¤ÏÂç¶É¤ò¸«¤Æ¡¢Î®¤ì¤òÊÑ¤¨¤ë°ì¼ê¤òÂÇ¤Ä¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¾®È¨ÎµÊ¿¡Ê23¡Ë¤òÌÚÏ²¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ëµ¯ÍÑ¤¹¤ë¡£¤½¤³¤Ç¾®È¨¤¬¥Þ¥ë¥Á¥Ò¥Ã¥È¤òÊü¤Ã¤Æ¤â¡¢¡ØËÜÍè¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ÏÌÚÏ²¤ä¡Ù¤È¡¢£²»î¹ç¸å¤Ë¤ÏÌÚÏ²¤òÌá¤¹¡£¤¹¤ë¤Èº£ÅÙ¤Ï¥Ï¥Ã¥Ñ¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿ÌÚÏ²¤¬ÂÇ¤Á»Ï¤á¤ë¡£¾å¼ê¤¯¶¥Áè°Õ¼±¤ò»ý¤¿¤»¡¢¤½¤ì¤¬·ë²Ì¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡£²¼°ÌÂÇÀþ¤¬µ¡Ç½¤¹¤ì¤Ð¡¢¾å°ÌÂÇÀþ¤Î¾õÂÖ¤â¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦²¬»á¡Ë
¤½¤ó¤Ê²¬ÅÄ´ÆÆÄ¤¬¾å°ÌÂÇÀþ¤ËÂÇ¤Ã¤¿¼¡¤Ê¤ë°ì¼ê¤¬¡¢ÍúÀµ¼Ò¹â¹»½Ð¿È¤Î¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¸õÊä¡¦°æ¾å¹Âç¡Ê22¡Ë¤Îµ¯ÍÑ¤À¡£
¡Ö£µ·î10Æü¤Ë¾º³Ê¸å¡¢Â¨¥¹¥¿¥á¥ó¤Ç½Ð¾ì¤·¡¢£³Ï¢Àï¤Ç12ÂÇ¿ô£´°ÂÂÇ¤Î³èÌö¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¹µ¤¨¤Îº¹¤¬Â¾¤è¤ê¤âÂç¤¤¤°õ¾Ý¤Îºå¿À¤Ç¡¢Æó·³¤«¤é¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¼ã¼ê¤¬¾å°Ì¤Ç³èÌö¤·¤¿¤³¤È¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¤µ¯ÇúºÞ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Åê¼ê¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢ÀèÈ¯¿Ø¤ÎÈèÏ«¤¬¤¿¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ë£¶¡Á£··î¤¯¤é¤¤¤Ë¡¢ÌçÊÌ·¼¿Í¡Ê19¡Ë¤ä¹â¶¶ÍÚ¿Í¡Ê28¡Ë¤¬µßÀ¤¼ç¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤Î¥¥ã¥ó¥×¤Ç¹â¶¶¤ò¸«¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¤¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²¤ëÁª¼ê¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¶âÂ¼»á¡Ë
´äºê¤é¼«Ëý¤Î¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤¬£±¥¤¥Ë¥ó¥°£³È¯¤âÈïÃÆ¤·¤ÆÂçµÕÅ¾Éé¤±¤òµÊ¤·¤¿ÍâÆü¤Î»î¹ç¡¢°æ¾å¤Ï¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÀèÈ¯¡£Í£°ì¤ÎÆÀÅÀ¤ËÍí¤à¥Ò¥Ã¥È¤òÊü¤Á¡¢Ï¢ÇÔÁË»ß¤È¥«¡¼¥É¾¡¤Á±Û¤·¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
ºòÇ¯¤Ï£µ·î¤ËÃù¶â¤ò14¸ÄÁý¤ä¤·¡¢£¸·î¤Ë11¸ÄÁý¤ä¤·¤¿ºå¿À¤À¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï¤½¤¦¾å¼ê¤¯¤Ï¤¤¤«¤Ê¤½¤¦¤À¡£
¡Öº£Ç¯¤Ï¤É¤ÎµåÃÄ¤â¡íºå¿ÀÊñ°ÏÌÖ¡í¤òÉß¤¤¤Æ¥¨¡¼¥¹¤ò¤Ö¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢ÆÈÁö¤ÏÆñ¤·¤¤¤Ï¤º¡££¶µåÃÄ¤¬ÃÄ»Ò¾õÂÖ¤ÇºÇ½ª¥³¡¼¥Ê¡¼¤Þ¤Ç¤â¤Ä¤ì¹þ¤ó¤Ç¡¢ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Ç£±¾¡¤òÄÏ¤ó¤À¤È¤³¤í¤¬¡Ä¡Ä¡£¤½¤ó¤Ê¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡Ö¥¢¥ì¥ó¥Ñ¡×¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥ì¡×¤è¤ê¤âÆñ¤·¤¤¡£¤¿¤À¡¢²¬ÅÄ´ÆÆÄ¤Ê¤é¥½¥ì¤òÃ£À®¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¡½¡½¤½¤ó¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¤Î¤ÏËÜ»ï¤À¤±¤À¤í¤¦¤«¡£
¡ØFRIDAY¡Ù2024Ç¯5·î31Æü¹æ¤è¤ê