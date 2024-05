スイーツのプロがおすすめ！ この夏食べたい「和風」かき氷5選

スイーツコンシェルジュのはなともさんがおすすめする、和風のかき氷が食べられるお店をご紹介。

原点回帰!? 和のかき氷が今年の気分

毎年進化し続けているかき氷。華やかなキラキラかき氷も素敵だけれど、今年は「和」かき氷も気になる! ということで、和風かき氷のおすすめをスイーツコンシェルジュのはなともさんに教えてもらいました。

教えてくれる人

はなとも

日本スイーツ協会認定のスイーツコンシェルジュ。スイーツ専門のライターとしてさまざまなweb媒体で記事を連載中。著書「スイーツ男子はなともの I love パンケーキ」(KADOKAWA)、はなとも監修パンケーキミックス粉、その他、監修商品やコラボメニューなど多数。前職はお花屋さんという異例の経歴を持つ。

1. 中村藤吉本店 銀座店

夏の茶ごろも

「夏の茶ごろも」1,900円 出典:プリンセスマイラーさん

はなともさん

「中村藤吉本店 銀座店」は、京都・宇治に本店を構える老舗銘茶店「中村藤吉本店」の関東第1号店。夏季限定の「夏の茶ごろも」は、特製の抹茶あんと練りたての葛餅の上に、ふわふわの氷を重ねた一品です。抹茶あんの上品な風味とほろ苦さが口の中に広がり、最高の幸福感に包まれます。また葛餅はぷるぷるとした食感で、ひんやりした氷とベストマッチ! 別添えの抹茶蜜をかけると甘みと抹茶感がプラスされ、さらに味わい深くなります。老舗銘茶店が作る抹茶かき氷は、一味も二味も違いますよ!

2. Parlor Vinefru 銀座

きな粉と求肥のかき氷

「きな粉と求肥のかき氷」1,650円 写真:ジェイムス・オザワ

はなともさん

東京・銀座にあるかき氷の名店「Parlor Vinefru 銀座」。こちらで食べていただきたいのが「きな粉と求肥のかき氷」です。ふわふわの氷に、とろりとした求肥と香ばしいきな粉をかけたもので、その味わいはまさに極上。求肥は弾力がありながらもやわらかく、ふわふわの氷とベストマッチ。また2種類をブレンドしたきな粉は大豆本来の甘さと香ばしい風味が特徴で、ほんのり塩気のある求肥と相性バツグンです。氷の中には自家製の黒豆とあんこ、黒ゴマクッキー、きな粉、求肥、沖縄県産の黒糖ソースが入っていて、とても味わい深いですよ!

3. 目白 志むら

白玉

「白玉」1,150円 出典:grmdiaryさん

はなともさん

1939年創業の老舗和菓子店で「食べログ 和菓子・甘味処 TOKYO 百名店」にも選出されている「志むら」。人気のかき氷「白玉」は、そびえ立つ氷に自家製のこしあんをたっぷりかけた、まさに和スイーツ好きにはたまらない一品です。職人が毎日心を込めて炊き上げるあんこは、上品な甘さが特徴。なめらかな舌触りで、さすが老舗和菓子店という仕上がり。冷たくても硬くならないように仕上げたもちもちの白玉も絶品です。和菓子屋ならではの染み入るようなおいしさに、お腹も心も癒やされます。あんこが主役のかき氷が、夏の暑さを吹き飛ばしてくれますよ。

4. 廚 くろぎ

みたらしみるく

「みたらしみるく」1,950円 出典:haruchan216さん

はなともさん

上野御徒町のパルコヤにあり「食べログ 和菓子・甘味処 TOKYO 百名店」にも選出されている「廚 くろぎ」の「みたらしみるく」。こんもりと盛られた氷に濃厚なチーズクリームがたっぷり! さらに大粒の黒豆をトッピングし、上からみたらし蜜をかけています。氷には練乳ミルクを染み込ませるこだわりようで、すっきりながらも濃厚な甘さが特徴です。ほどよく酸味の利いたチーズクリームとも相性が良く、あまりのおいしさに食べ進める手が止まらなくなります。また氷の中にはこしあんとクルミが入っていて、それぞれの食感が良いアクセントに。かき氷×みたらしという意外な組み合わせですが、一度食べるとクセになりますよ。

5. 初音

氷小倉白玉

「氷小倉白玉」1,200円 出典:じゅみりんさん

はなともさん

こちらも「食べログ 和菓子・甘味処 TOKYO 百名店」に選出された、1837年創業の老舗の甘味処。筆者イチオシの「氷小倉白玉」は、氷の上に粒あんと白玉をのせた、まさに和菓子好きにはたまらない一品です。粒あんはなめらかな舌触りと上品な甘さが特徴。塩気のある白玉やすっきりとした氷とも相性バツグンです。白玉のもちもち感とつるんとした喉越しもたまりません。白玉と粒あんのおいしさが際立っていて、さすが老舗の甘味処という印象です。派手さはないものの、昔から変わらぬ味にほっこりするはず。アイストッピングやミルクをかけて食べるのもおすすめですよ。

文:はなとも、食べログマガジン編集部

