ÁÈ¿¥¤ÎÂ¸ºß°ÕµÁ¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë»öÂÖ¤Ë¡Ä¥Þ¥È¥ê¤¬¿åÌÌ²¼¤ÇÁÀ¤¦¡ÖÆü´Úº®¹çÃËÀ¥¢¥¤¥É¥ëG¤ÎÍñ¡×
ÂçËã¤¬³ÐÀÃºÞ¤ò¾å²ó¤ë
¡Ö10Âå¡¢20Âå¤ËÂçËã±øÀ÷¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤òÊüÃÖ¤¹¤ì¤Ð¡¢»äÃ£¤ÎÂ¸ºß°ÕµÁ¤ò¼«¤éÈÝÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×
¡¡¤³¤¦¸ìµ¤¤ò¶¯¤á¤ë¤Î¤Ï¥Þ¥È¥ê´Ø·¸¼Ô¤À¡£¥Þ¥È¥ê¤È¤Ï¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤ÎÃÏÊý¸üÀ¸¶É¤Ë¤¢¤ëËãÌô¼èÄùÉô¤Î¤³¤È¡£ÂçËã¤ä³ÐÀÃºÞ¡¢MDMA¤È¤¤¤Ã¤¿°ãË¡ÌôÊª¤ò¼è¤êÄù¤Þ¤ëÁÜººµ¡´Ø¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÂçËã¼èÄùË¡²þÀµ¤Ç¸·È³²½¤Ø¡£ÌôÊª»ö·ï¤òº¬Àä¤Ç¤¤ë¤«
¡¡·Ù»¡Ä£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ºòÇ¯¡¢ÌôÊª»ö·ï¤Ç¸¡µó¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï1Ëü3330¿Í¤È¡¢Á°Ç¯Èæ¤ÇÈùÁý¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¤¦¤ÁÂçËã¤Ï6482¿Í¤È²áµîºÇÂ¿¤òµÏ¿¡£½é¤á¤ÆÂçËã¤¬³ÐÀÃºÞ¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£
¡¡·Ù»¡Ä£¤ÎÉíÂ°µ¡´Ø¤Ç¤¢¤ë¡¢¹ÄµÜ·Ù»¡´´Éô¤â¡Ö2015Ç¯¤ËÌÀ¼£Å·¹Ä¤Î¸¼Â¹¤ÇµìµÜ²È¤ÎÃË¤Þ¤Ç¤â¤¬ÂçËã½ê»ýÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢ÂçËã¤Ï¶áÇ¯Ì¢±ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¥Þ¥È¥ê¤¬´íµ¡´¶¤òÊç¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÂçËã¤Ë¤è¤ë¸¡µó¼Ô¤¬¡¢20Âå°Ê²¼¤ÇÁ´ÂÎ¤Î73.6¡ó¤òÀê¤á¤¿¤³¤È¤À¡£¤½¤Î¸½¾õ¤ÈÇØ·Ê¤ò²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡Ö°ìÈ³É´²ü¤È¤Ê¤ëÂáÊá¡£¼ã¼Ô¤ÎÂçËã±øÀ÷¤Ë·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤¹¤è¤¦¤Ê¡¢¥·¥ó¥Ü¥ê¥Ã¥¯¤Ê¿ÍÊª¤òµó¤²¤ë¡Ê¸¡µó¤¹¤ë¡Ë¤è¤¦¡¢¸½¾ì¤Ë¾å¤«¤é¶¯¤¤¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±´Ø·¸¼Ô¡Ë¡£
¡¡·Ù»ëÄ£¤Ï2020Ç¯¤ËÇÐÍ¥¤Î°ËÀªÃ«Í§²ð¡¢23Ç¯¤Ë¤ÏÇÐÍ¥¤Î±Ê»³°¼ÅÍ¤òÂçËã½ê»ýÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¡£¼Ò²ñÅªÈ¿¶Á¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿ÆüÂç¥¢¥á¥Õ¥ÈÉô¤ÎÂçËã±øÀ÷¤ËÂÐ¤¹¤ëÁÜºº¤Ë¤â½¾»ö¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥³¥í¥Ê²Ò°Ê¹ß¤âÃå¼Â¤Ë¼ÂÀÓ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÈÌ¤Î·Ù»¡´±¤ÏÁ´¹ñ47ÅÔÆ»ÉÜ¸©·Ù¤Ç¹ç¤ï¤»¤Æ26Ëü¿Í¤â¤Î¿Í°÷¤¬¤¤¤ë¤¬¡¢¥Þ¥È¥ê¤ÏÁ´¹ñ¤Ç¤â300¿ÍÍ¾¤ê¡£¤À¤«¤é¸¡µó¿Í¿ô¤Ê¤É¤ÎÅ¦È¯µ¬ÌÏ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾ÝÄ§¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÂáÊá¼Ô¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¸µKAT-TUN¥á¥ó¥Ð¡¼1¿Í¤À¤±
¡¡°ìÊý¤Ç¥Þ¥È¥ê¤Ï¡¢´ØÅì¿®±Û¸üÀ¸¶É¤¬¥³¥í¥ÊÁ°¤Î19Ç¯¤Ë¿Íµ¤¥°¥ë¡¼¥×¡ÖKAT-TUN¡×¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦ÅÄ¸ý½ßÇ·²ð¤òÂçËã½ê»ýÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤·¤¿ÄøÅÙ¤Ç¡¢±Æ¤¬Çö¤¤°õ¾Ý¤¬¤Ì¤°¤¨¤Ê¤¤¤Î¤¬¼Â¾ð¤À¡£¥Þ¥È¥ê¤ÏËÜ¶È¤Ç¤ÎÏÃÂêÀ¤¬Ë³¤·¤¯¡¢
¡ÖÎò»ËÅª·úÂ¤Êª¤È¤·¤Æ²ÁÃÍ¤¬¹â¤¤¡¢ÀÖ¥ì¥ó¥¬Â¤¤ê¤Î²£ÉÍÂè2¹çÆ±Ä£¼Ë¤ËÆþµï¤·¤¿¡Ê¥Þ¥È¥ê¤Î¡Ë²£ÉÍÊ¬¼¼¤Ç21Ç¯¤Ë¼º²Ð»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿Âç¼ºÂÖ¤¬Í£°ì¡¢Á´¹ñ¥Ë¥å¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤ª´¨¤¤¾õ¶·¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡Â¸ºß°ÕµÁ¤¬Ìä¤ï¤ì¤«¤Í¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»ö¾ð¤«¤é¤À¡£
¡Ö¤½¤ó¤Ê¥Þ¥È¥ê¤µ¤ó¤¬µ¿ÏÇ¤ÎÌÜ¤Ç¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥º¥Ð¥ê¡¢´Ú¹ñ¿Í¤Î·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¤À¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡·Ù»¡Ä£¤ÎÃæ·ø´´Éô¤Ï¤½¤¦À¼¤ò¤Ò¤½¤á¡¢¤³¤¦Â³¤±¤ë¡£
¡Ö¶ñÂÎÅª¤Ë¸À¤¦¤È¡¢¤½¤ì¤Ï´Ú¹ñ·ÏÃËÀ¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÍñ¤¿¤Á¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡×
¡¡´Ú¹ñ¤Î·ÝÇ½³¦¤â¶áÇ¯¡¢ÌôÊª±øÀ÷¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ºò½©¤Ï¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾ÞºîÉÊ¡Ö¥Ñ¥é¥µ¥¤¥È¡¡È¾ÃÏ²¼¤Î²ÈÂ²¡×¤Ç¹¥±é¤·¤¿ÇÐÍ¥¤Î¥¤¡¦¥½¥ó¥®¥å¥ó¤¬ÂçËã¤Ê¤É¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç´Ú¹ñ¤ÎËãÌôÎà´ÉÍýË¡°ãÈ¿¤ÇÎ©·ï¤µ¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿°ÊÁ°¡¢ÆüËÜ¥Ä¥¢¡¼¤ÎºÇÃæ¤ËÂçËã¤òÅÏ¤µ¤ì¤ÆµÛ¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤¿¿Íµ¤K-POP¥°¥ë¡¼¥×¡ÖBIGBANG¡×¥ê¡¼¥À¡¼¡¢G-DRAGON¤âÆ±Ë¡°ãÈ¿ÍÆµ¿¤ÇÎ©·ï¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢ÂçËã±øÀ÷¤ÏÆüËÜ¤Î¼ã¼Ô°Ê¾å¤À¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡·Ù»ëÄ£¤ÎÌôÊªÁÜººÃ´Åö¼Ô¤Ï¡¢
¡Ö20Ç¯Á°¤ËÆüËÜ¤òÀÊ´¬¤·¤¿à´ÚÎ®¥Ö¡¼¥àá¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¥Ú¡¦¥è¥ó¥¸¥å¥ó¤¬¼ç±é¤·¤¿¥É¥é¥Þ¡ØÅß¤Î¥½¥Ê¥¿¡Ù¤Ç²Ð¤¬¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£Åìµþ¤Î¥³¥ê¥¢¥ó¥¿¥¦¥ó¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¿·Âçµ×ÊÝ¤Ë²¡¤·´ó¤»¤¿¡¢¥Þ¥À¥àÀ¤Âå¤òÃæ¿´¤Ë¤·¤¿Î®¹Ô¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¸½¾õ¤Î¥³¥ê¥¢¥ó¥Ö¡¼¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡Ö¤·¤«¤·¡¢º£¤Î¥³¥ê¥¢¥ó¥Ö¡¼¥à¤Ï¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤Ç¤¹¡£¥°¥ë¥á¤ÏÃÍ¤ÎÄ¥¤ë¾Æ¤Æù¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤ª¼êº¢¤Ê¥Á¡¼¥º¥¿¥Ã¥«¥ë¥Ó¤ä¥¤¥ó¥¹¥¿±Ç¤¨¤¹¤ë´Ú¹ñ¥¹¥¤¡¼¥Ä¡£²½¾ÑÉÊ¤Ï¹âµé¥³¥¹¥á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯´Ú¹ñ¥³¥¹¥á¡£°Â¤¯¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡×
Æü´Úº®¹ç¥°¥ë¡¼¥×¤¬Â³¡¹¤È
¡¡ËöÃ¼²Á³Ê¤¬¹â³Û¤Ê³ÐÀÃºÞ¤è¤ê¤â¡¢°Â²Á¤ÇÌôÊª°ÍÂ¸¤ÎÆþ¤ê¸ý¤È¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ê¤¿¤áà¥²¡¼¥È¥¦¥§¥¤¥É¥é¥Ã¥°á¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ëÂçËã¤¬20Âå°Ê²¼¤ËÌ¢±ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¼ê¤¬½Ð¤·¤ä¤¹¤¤²Á³Ê¤¬Âç¤¤ÊÍ×°ø¤À¤í¤¦¡£
¡Ö¤½¤ó¤Ê¼ã¤¤À¤Âå¤Î¿´¤òºÇ¤â¤Ä¤«¤ó¤ÇÎ¥¤µ¤Ê¤¤¤Î¤¬¡¢´Ú¹ñ¤Î²»³Ú¥·¡¼¥ó¤Ç¤¹¡×¡Ê¥Þ¥È¥ê´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡ÆüËÜ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¶È³¦¤Ç¤Ï¤³¤³¿ôÇ¯¡¢¿·¤·¤¤É÷¤¬¿á¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤«¤Ä¤ÆKARA¤ä¾¯½÷»þÂå¤¬ÆüËÜ¤ÇµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤òÀ¤³¦¤Ë¼¡¡¹¤ÈÁ÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë´Ú¹ñ¼°¤Î¥¢¥¤¥É¥ë°éÀ®¥·¥¹¥Æ¥à¤¬ÆüËÜ¤ËÍ¢Æþ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£¤ä¤ê¼ê´Ú¹ñ¿Í²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎJ.Y.Park¤¬¼ê³Ý¤±¤¿ÆüËÜ¿Í½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤ÎNiziU¤¬¡¢¤½¤ÎºÇ½é¤ÎÀ®¸ùÎã¤À¡£¥¥å¡¼¥È¤Ê¥À¥ó¥¹¤òÇä¤ê¤ËÂç¿Íµ¤¤È¤Ê¤ê¡¢2020Ç¯¡¢CD¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤ºÂç¤ß¤½¤«¹±Îã¤ÎNHK¡Ö¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Ø¤Î½é½Ð¾ì¤¬·è¤Þ¤Ã¤ÆÏÃÂê¤ò¤µ¤é¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢Æü´ÚÎ¾¹ñ¤Î¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤¿TWICE¤Ê¤É¤ÎÆü´Úº®¹ç¥°¥ë¡¼¥×¤âÂ³¡¹¤ÈÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¼¡¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤Ï¡¢Æü´Úº®¹ç¤ÎÃËÀ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤Ê¤ë¤È¸«¤ë¸þ¤¤ÏÂ¿¤¤¡£
¡Ö¤½¤³¤Ë´Ú¹ñ·ÝÇ½³¦¤ÎÌôÊª±øÀ÷¤¬±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡¢¥Þ¥È¥ê¤µ¤ó¤ÏÌÜ¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¤È¡¢Á°½Ð¤Î·Ù»¡Ä£Ãæ·ø´´Éô¤Ï»ØÅ¦¤¹¤ë¡£ÆüËÜ¤Î·ÝÇ½³¦¤Ïµì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º°Ê³°¤ÎÃËÀ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÉÔÌÓ¤ÎÃÏ¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤¬Æ±»öÌ³½ê¤ÎÁÏ¶È¼Ô¤À¤Ã¤¿¥¸¥ã¥Ë¡¼´îÂ¿Àî¤¬2019Ç¯¤ËË´¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢¡ÖÃËÀ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤È¤¤¤¨¤Ð¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¡×¤È¤¤¤¦¿ÀÏÃ¤Ï±¢¤ê¤ò¤ß¤»¡¢20Ç¯°Ê¹ß¤ÏJO1¤äINI¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢´Ú¹ñÊý¼°¤Î¥À¥ó¥¹¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ÎÍÜÀ®Ë¡¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿ÃËÀ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤¬¼¡¡¹¤ËÀ¸¤Þ¤ì»Ï¤á¤Æ¡ÖÈó¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¡×¤¬Æ¬³Ñ¤ò¸½¤·¡¢Àª¤¤¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
à¿ä¤·¥á¥óá¤ÏÂç¾æÉ×¡©
¡¡À²Ã³²ÌäÂê¤Çµì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤ÎÌ¾Á°¤È¤È¤â¤Ë±Æ¶ÁÎÏ¤¬¼º¤ï¤ì¤¿º£¡¢¼ãÇ¯½÷»Ò¤Îà¿ä¤·¥á¥óá¤¬¤¤¤ëÃËÀ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤¬±«¸å¤ÎÃÝ¤Î»Ò¤Î¤è¤¦¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢´Ú¹ñ¤Ç¤Î¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤â¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¿ø¤¨¤¿&TEAM¤Ê¤É¤ÎÆü´Úº®¹çÃËÀ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤â½Ð¸½¤·¤¿¡£
¡Ö¥¹¥¿¡¼¤òÌ´¸«¤Æ¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë±þÊç¤¹¤ë¥Æ¥£¡¼¥ó¥¨¥¤¥¸¥ã¡¼¤â¡¢¸å¤òÀä¤¿¤Ê¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
¡¡¤È¡¢¥Þ¥È¥êOB¤Ï¸ì¤ë¡£
¡Ö¼ÂÎÏ¼çµÁ¤Î´Ú¹ñ¼°°éÀ®Ë¡¤Ï¡¢¸ø»ä¤È¤â¤Ë¤«¤Ê¤ê¸·¤·¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÓÃæ¤ÇÅê¤²½Ð¤·¤Æ¥É¥í¥Ã¥×¥¢¥¦¥È¤¹¤ëÏ¢Ãæ¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£ÌôÊª¤Ë¸½¼ÂÆ¨Èò¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤Ï¤¢¤ê¤¦¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡×¡Ê¥Þ¥È¥ê´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡ÆüËÜ¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ëÁ°¤«¤é¥Õ¥¡¥ó¤¬¤Ä¤¯ÃËÀ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤â»¶¸«¤µ¤ì¡¢¥Þ¥È¥ê¤Ï¤½¤¦¤·¤¿¥¹¥¿¡¼Í½È÷·³¤ÎÃæ¤ÇÂçËã¤ÎÍ¶ÏÇ¤ËÉé¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¿ÍÊª¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤Æ¡¢¾ðÊó¼ý½¸¤ËÃíÎÏ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë½ÅÅÀÁÜººÌÖ¤òÉß¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£Á°½Ð¤Î¥Þ¥È¥êOB¤Ï¤³¤¦ÌÀ¤«¤¹¡£
¡Ö³èÆ°ÆâÍÆ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢´Ú¹ñ¿Í¥Á¡¼¥à¤ÈÆüËÜ¿Í¥Á¡¼¥à¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¿²Çñ¤Þ¤ê¤¹¤ë¤ÈÊ¹¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Æü´Úº®¹ç¥°¥ë¡¼¥×¤ÏÅö½é¡¢¶¦Æ±À¸³è¤ò¤ª¤¯¤êÎ¾Êý¤Î¹ñ¤ËÎÀ¤¬¤¢¤ëÎã¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥½¥¦¥ë¤Ç°¤¤ÀèÇÚ¤Ë°¤¤Í·¤Ó¤ËÍ¶¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢ÆüËÜÂ¦¤Î·ÝÇ½¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÌÜ¤Ï¹Ô¤ÆÏ¤¤Ë¤¯¤¤¡£¥Þ¥È¥ê¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤½¤³¤ËÍî¤È¤··ê¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È·Ù²ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡×
¡¡¥Þ¥È¥ê¤ÏÂçËã¤ËÅ®¤ì¤¿ÍÌ¾½÷Í¥¤ÎÂ©»Ò¤ä¡¢¥È¥ì¥ó¥Ç¥£¡¼ÇÐÍ¥¤ÎÂ©»Ò¤òÂáÊá¤·¤¿¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä¡£
¡ÖÁÈ¿¥¤ÎÂ¸ºß°ÕµÁ¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë¤Þ¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤È¤Ï»ÄÇ°¡£ÆüËÜ¤ÎÌ¤Íè¤òÃ´¤¦¼ã¼Ô¤ò¤à¤·¤Ð¤àÂçËã±øÀ÷¤Î°ìÁÝ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÀ®²Ì¤ò½Ð¤·¡¢¥×¥é¥¤¥É¤ò¼è¤êÌá¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡×¡ÊÆ±OB¡Ë
¡¡´û½Ð¤Î¹ÄµÜ·Ù»¡´´Éô¤Ï¡¢
¡ÖÅ·¹Ä¤´Â¨°Ì¤ÎÂç¾¨º×¡ÊÃí1¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Ëã¿¥Êª¤¬ÊôÇ¼¤µ¤ì¡¢°ËÀª¿ÀµÜ¤Î¤ª»¥¤â¡Ø¿ÀµÜÂçËã¡Ù¡ÊÃí2¡Ë¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëËãÀ½ÉÊ¤Ç¡¢¸¶ÎÁ¤ÎºÏÇÝ¤ÏÂçËã¼èÄùË¡¤Îµ¬À©¤ò¼õ¤±¤Þ¤¹¡£ÂçËã¤Ï¤½¤ì¤Û¤É¤Þ¤Ç¿¼¤¯ÆüËÜÊ¸²½¤Ëº¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ç¯Æâ¤Ë»ÈÍÑºá¤â»Ü¹Ô¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¸·È³²½¤¬»þÂå¤ÎÎ®¤ì¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£Æü´Úº®¹ç¥¢¥¤¥É¥ë¥Ö¡¼¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢°¤·¤ÌôÊªÍðÍÑ¤¬Ì¢±ä¤¹¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë´ê¤¦¡£
¡ÊÃí1¡ËÂç¾¨º×¡¡Âç¾¨º×¤Ï¿·Å·¹Ä¤Ë¤è¤ë½é¤Î¿·¾¨º×¤Î¤³¤È¡£¹Ä°Ì·Ñ¾µ¤Î¤¿¤á¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¹Ä¼¼¹Ô»ö¤È¤·¤Æ°ÌÃÖÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Âç¾¨º×¤Ç¤Ï¡¢¿·¹ò¤È¤È¤â¤Ë°¤ÇÈ¤Î¡ÖóÆÉþ¡Ê¤¢¤é¤¿¤¨¡Ë¡×¤¬¿ÀºÂ¤Ëº×¤é¤ì¡¢¸Þ¹òË¾÷¤òµ§¤ë¤â¤Î¤À¤¬óÆÉþ¤Ï»áÂ²¤Î°¤ÇÈ´÷Éô¤¬¿¥¤Ã¤¿ÂçËã¤Î¿¥Êª¤ò°ÕÌ£¤¹¤ëóÆÉþ¤Î¸¶ÎÁ¤Ë¤µ¤ì¤ëÆÃÊÌ¤ÊÂçËã¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÂçËã¼èÄùË¡¤Ë¤Î¤Ã¤È¤Ã¤ÆºÏÇÝ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤
¡ÊÃí2¡Ë¿ÀµÜÂçËã¡¡°ËÀª¿ÀµÜ¤«¤éÇ¯Ëö¤Ë»á»Ò¤ØÈÒÉÛ¤µ¤ì¤ë¸æ¿À»¥¤Î¤³¤È¤Ç¡¢ÂçËã¤Î·Ô¤«¤é¼è¤Ã¤¿Á¡°Ý¤ò²Ã¹©¤·¤Æ¡¢º×¶ñ¤ä¤·¤áÆì¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£»°½Å¸©¤Î¿À¼Ò´Ø·¸¼Ô¤Ç¤Ä¤¯¤ë°ËÀªËã¿¶¶½¶¨²ñ¤Ï¡¢¿À»ö¤Î¤·¤áÆì¤Ê¤É¤Ë»È¤¦ÂçËã¤¬¶áÇ¯¤Ï9³ä¤òÃæ¹ñ»º¤¬Àê¤á¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤Ë¹ñ»º²½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸©¤ËÂçËã¼èÄùË¡¤Ë´ð¤Å¤¯ºÏÇÝµö²Ä¤ò¿½ÀÁ¤·¤¿¤¬¡¢¸©¤ÏÅðÆñÂÐºö¤¬ÉÔ½½Ê¬¤È¤·¤ÆÉÔµö²Ä¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÂçËã¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ëÌôÊªÀ®Ê¬¡ÖTHC¡Ê¥Æ¥È¥é¥Ò¥É¥í¥«¥ó¥Ê¥Ó¥Î¡¼¥ë¡Ë¡×¤¬´í¸±¤Ê¤³¤È¤«¤éÂçËã¼èÄùË¡¤ÏÀ®Î©¤·¤¿
Ä«²âÊÝ¿Í¡Ê¤¢¤µ¤«¡¦¤ä¤¹¤Ò¤È¡Ë
¹Ä¼¼¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡£¼ç¤Ë»æÇÞÂÎ¤Ç¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Îµ»ö¤Ê¤É¤ò¼¹É®¤¹¤ë¡£
¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬ÊÔ½¸Éô