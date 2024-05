ゆずの北川悠仁(47)が26日までにインスタグラムを更新。ドジャースタジアムを訪れたことを報告した。

北川は「I went to Dodger stadium to watch OHTANI.」とつづり、ドジャース大谷翔平投手(29)の観戦に訪れたことを報告した。

そして「We are proud of him.」と、大谷投手を誇りに思っていることをつづった。

投稿にはドジャースタジアムのグラウンドをバックに笑顔全開の自撮りショット、ドジャースの青いキャップに背番号17のユニホーム姿で応援グッズを手に球場前での記念ショット、球場グルメを楽しむ様子など多数の写真が添えられている。

この投稿に「あー!やっぱり大谷サンいいな。悠仁、有意義なお休みになったね!」「ユニホーム着てる悠仁さんも、めっちゃカッコ良くて癒やされますね」「ぅぉー!!さいっっこーの笑顔。癒やされる。たくさんenjoyしてね」などのコメントが寄せられている。