5月27日 発売

「週刊プレイボーイ 24号」表紙

集英社は、雑誌「週刊プレイボーイ 24号」を5月27日に発売する。発売にあわせ、関連グラビアが公開された。

今号の表紙及び巻頭グラビアはまるぴさんで、47分尺のDVDも付属する。また、相楽伊織さん、榎原依那さん、NMB48の板垣心和さん、来栖りんさん、花咲楓香さん、永瀬ひなさん、宇佐美なおさんらのグラビアも掲載される。

まるぴさん

相楽伊織さん

榎原依那さん

板垣心和さん

来栖りんさん

花咲楓香さん

永瀬ひなさん

宇佐美なおさん

ももさん

るみさん

