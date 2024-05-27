¡Ú²Æ¾ì½ê¡Û»Ë¾åºÇÂ®£Ö¤ÎÂç¤ÎÎ¤¤ËàÎØÅçÄ¶¤¨á¤Î´üÂÔ¡ÖÀÐÀî¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÎÀ¼
¡¡¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤ÎºÆÍè¤À¡£ÂçÁêËÐ²Æ¾ì½êÀé½©³Ú¡Ê£²£¶Æü¡¢Åìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë¡¢¿·¾®·ëÂç¤ÎÎ¤¡Ê£²£³¡áÆó½ê¥Î´Ø¡Ë¤¬´ØÏÆ°¤±ê¡Ê£³£°¡áï¤»³¡Ë¤ò²¡¤·½Ð¤·¡¢£±£²¾¡£³ÇÔ¤Ç½éÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£½éÅÚÉ¶¤«¤é½êÍ×£·¾ì½ê¤Ï»Ë¾åºÇÂ®¡£¿·»°Ìò¤ÎÍ¥¾¡¤Ï£±£¹£µ£·Ç¯²Æ¾ì½ê¤Î°ÂÇ°»³°ÊÍè¤Ç£¶£·Ç¯¤Ö¤ê¤Î²÷µó¤À¡£²£¹ËÎØÅç¤òÇÚ½Ð¤·¤¿ÃÏ¸µ¡¦ÀÐÀî¤âà¸å·Ñ¼Ôá¤Î½Ð¸½¤Ë´¿´î¡£º£¤«¤é¡ÖÎØÅçÄ¶¤¨¡×¤Î´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âç¤ÎÎ¤¤ÏÉ½¾´¼°¤ÎÍ¥¾¡¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡ÖºòÇ¯¤Î£µ·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ£±Ç¯¸å¤ËËëÆâÍ¥¾¡¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È´î¤Ó¤â¤Ò¤È¤·¤ª¡£¡Ö¾å¤Ø¾å¤Ø¤ÈÀº¿Ê¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡£¶¯¤¤¤ªÁêËÐ¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀÐÀî¡¦ÄÅÈ¨Ä®½Ð¿È¤ÎÂç¤ÎÎ¤¤ÏÆüÂÎÂç»þÂå¤Ë£²Ç¯Ï¢Â³¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢²£¹Ë¤Ëµ±¤¡¢ºòÇ¯²Æ¾ì½ê¤ÇËë²¼£±£°ËçÌÜ³ÊÉÕ¤±½Ð¤·¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¾¼ÏÂ°Ê¹ß£³°Ì¤Î½êÍ×£´¾ì½ê¤Ç¿·ÆþËë¡¢Æ±£²°Ì¤Î£¶¾ì½ê¤Ç¿·»°Ìò¤È¤Ê¤ë¤Ê¤É¶Ã°ÛÅª¤Ê¥¹¥Ô¡¼¥É½ÐÀ¤¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ÎÂç¤ÎÎ¤¤ÎÃÏ¸µ¤Ë¤Ï¡¢ÈÖÉÕ¤ÎÄºÅÀ¤Ë¾å¤êµÍ¤á¤¿Âç¥¹¥¿¡¼¤¬¤¤¤ë¡£¼·Èø»Ô½Ð¿È¤ÎÂè£µ£´Âå²£¹ËÎØÅç¤À¡£ÎØÅç¤ÏÆüÂç¤Ç£²ÅÙ¤Î³ØÀ¸²£¹Ë¤Ëµ±¤¡¢²ÖäÆÉô²°¤ØÆþÌç¡££±£¹£·£°Ç¯½é¾ì½ê¡¢Ëë²¼ÉÕ¤±½Ð¤·¤Ç½éÅÚÉ¶¤òÆ§¤ó¤À¡££·£³Ç¯¤Ë³ØÀ¸ÁêËÐ½Ð¿È¤Ç½é¤á¤Æ²£¹Ë¤Ë¾º¿Ê¤·¡¢ÎòÂå£·°Ì¤È¤Ê¤ë£±£´ÅÙ¤ÎËëÆâÍ¥¾¡¤òÃ£À®¡£¡Ö²«¶â¤Îº¸¡×¡ÖÂ¢Á°¤ÎÀ±¡×¤È¾Î¤µ¤ì¡¢²£¹ËËÌ¤Î¸Ð¤È¤È¤â¤Ë¡ÖÎØ¸Ð»þÂå¡×¤òÃÛ¤¤¤¿¡£
¡¡ÎØÅç¤Î±ó±ï¤Ç¡Ö¤·¤Î¤Ö²ñ¡×¤ÎÀ¥¸Í»°Âå»á¡Ê£¶£¸¡á¼·Èø»ÔµÄ²ñµÄ°÷¡Ë¤Ï¡¢º£¾ì½ê¤ÎàÂç´ïá¤Î³èÌö¤Ë¡ÖÂç¤ÎÎ¤¤ÏÃÏ¸µ¡¢ÀÐÀî¤ÎÂç¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤È¤â¤ÈÄÅÈ¨¤ÏÁêËÐ¤ËÇ®¿´¤Ê¿Í¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¾®¤µ¤¤¤³¤í¤«¤éÂç¤ÎÎ¤¤Ï¶¯¤¯¤ÆÍÌ¾¤À¤Ã¤¿¡£¡ÊÂç¤ÎÎ¤¤â¡Ë¡ØÎØÅç´Ø¤¬Æ´¤ì¤ÇÌÜÉ¸¡Ù¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤À¤·¡¢²æ¡¹¤âÂç¤¤¤Ë±þ±ç¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¤¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤ë¡£
¡¡¤½¤ÎÂç¤ÎÎ¤¤Ï¿·»°Ìò¤Î¾ì½ê¤Ç£±£²¾¡¤òµó¤²¡¢Âç´Ø¼è¤ê¤Îµ¯ÅÀ¤òÃÛ¤¤¤¿¡£¤½¤³¤Ë¡ÖÍ¥¾¡¡×¤â²Ã¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Íè¾ì½ê¤ÇÏ¢ÇÆ¤Ê¤É¤Î¹¥À®ÀÓ¤Ê¤é°ìµ¤¤ËÂç´Ø¾º¿Ê¤Îµ¡±¿¤¬¹â¤Þ¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£À¥¸Í»á¤Ï¡ÖÎØÅç´Ø¤è¤ê¤â¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡£ÎØÅç´Ø¤Ï¡ØÂç´Ø¤ÏÄÌ²áÅÀ¤ä¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ°ìµ¤¤Ë¡Ê²£¹Ë¤Þ¤Ç¡Ë¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¡ÊÂç¤ÎÎ¤¤â¡Ë¤¹¤°¤ËÂç´Ø¤Ë¾º¿Ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¤ÈÂç¤¤Ê´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡ÀÐÀî½Ð¿È¤Î²£¹Ë¤Ï¡¢Âè£¶Âå²£¹Ë°¤Éð¾¾¤ÈÎØÅç¤À¤±¡£À¥¸Í»á¤Ï¡ÖÀÐÀî½Ð¿È¤Î²£¹Ë¤Ï£²¿Í¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¡£ÎØÅç´Ø¤ÏÈþ¤·¤¤²£¹Ë¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¿Íµ¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¼·Èø¤Ç¤â¡ØÂç¤ÎÎ¤¤ÏÎØÅç¤òÄ¶¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê²£¹Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦À¼¤¬¤¢¤ë¡£Âç¤ÎÎ¤¤¬²£¹Ë¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¸©Æâ¤Ç¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤°·¤¤¤Ë¤Ê¤ë¡£ÀÐÀî¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡ÎØÅç¤ÏÇ¯£¶¾ì½êÀ©°Ê¹ß¤Ç¤ÏºÇÂ®¤Î½éÅÚÉ¶¤«¤é½êÍ×£²£±¾ì½ê¤Ç²£¹Ë¾º¿Ê¡£º£¤ÎÀª¤¤¤Ê¤é¡¢Í¥¾¡²ó¿ô¤â´Þ¤á¤Æ¡ÖÎØÅçÄ¶¤¨¡×¤Î¼Â¸½¤âÉÔ²ÄÇ½¤Ç¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¡£