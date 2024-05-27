[5.26 セリエA第38節](オリンピコ)

※27:45開始

<出場メンバー>

[ラツィオ]

先発

GK 94 イバン・プロベデル

DF 13 アレッシオ・ロマニョーリ

DF 23 エルセイド・ヒサイ

DF 34 マリオ・ヒラ

MF 3 ルカ・ペッレグリーニ

MF 5 マティアス・ベシーノ

MF 6 鎌田大地

MF 20 マッティア・ザッカーニ

MF 65 ニコロ・ロベッラ

MF 77 アダム・マルシッチ

FW 19 バレンティン・カステジャノス

控え

GK 35 C. Mandas

GK 59 D. Renzetti

MF 7 フェリペ・アンデルソン

MF 8 マテオ・グエンドゥジ

MF 10 ルイス・アルベルト

MF 29 マヌエル・ラッツァーリ

MF 32 ダニーロ・カタルディ

FW 9 ペドロ・ロドリゲス

FW 17 チーロ・インモービレ

FW 18 G. Isaksen

FW 22 D. González

監督

イゴール・トゥドール

[サッスオーロ]

先発

GK 28 アレッシオ・クラーニョ

DF 5 マルティン・エルリッチ

DF 13 ジャン・マルコ・フェラーリ

DF 21 マッティア・ビティ

MF 2 フィリッポ ミッソーリ

MF 14 ペドロ・オビアング

MF 35 L. Lipani

MF 42 クリスティアン・トルストベット

MF 43 ジョシュ・ドイグ

FW 8 S. Mulattieri

FW 23 クリスティアン ヴォルパート

控え

GK 34 A. Scacchetti

DF 3 M. Pedersen

DF 19 マラシュ・クンブラ

DF 22 ジェレミー・トリアン

DF 44 フアン

MF 6 ウロシュ・ラチッチ

MF 11 ネディム・バイラミ

MF 24 D. Boloca

MF 40 サリム アブバカル

FW 9 アンドレア・ピナモンティ

FW 15 エミル コンラドセン セイデ

FW 45 アルマン・ロリアンテ

FW 92 グレゴワール・デフレル

監督

ダビデ・バッラルディーニ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります