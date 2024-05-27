ラツィオvsサッスオーロ スタメン発表
[5.26 セリエA第38節](オリンピコ)
※27:45開始
<出場メンバー>
[ラツィオ]
先発
GK 94 イバン・プロベデル
DF 13 アレッシオ・ロマニョーリ
DF 23 エルセイド・ヒサイ
DF 34 マリオ・ヒラ
MF 3 ルカ・ペッレグリーニ
MF 5 マティアス・ベシーノ
MF 6 鎌田大地
MF 20 マッティア・ザッカーニ
MF 65 ニコロ・ロベッラ
MF 77 アダム・マルシッチ
FW 19 バレンティン・カステジャノス
控え
GK 35 C. Mandas
GK 59 D. Renzetti
MF 7 フェリペ・アンデルソン
MF 8 マテオ・グエンドゥジ
MF 10 ルイス・アルベルト
MF 29 マヌエル・ラッツァーリ
MF 32 ダニーロ・カタルディ
FW 9 ペドロ・ロドリゲス
FW 17 チーロ・インモービレ
FW 18 G. Isaksen
FW 22 D. González
監督
イゴール・トゥドール
[サッスオーロ]
先発
GK 28 アレッシオ・クラーニョ
DF 5 マルティン・エルリッチ
DF 13 ジャン・マルコ・フェラーリ
DF 21 マッティア・ビティ
MF 2 フィリッポ ミッソーリ
MF 14 ペドロ・オビアング
MF 35 L. Lipani
MF 42 クリスティアン・トルストベット
MF 43 ジョシュ・ドイグ
FW 8 S. Mulattieri
FW 23 クリスティアン ヴォルパート
控え
GK 34 A. Scacchetti
DF 3 M. Pedersen
DF 19 マラシュ・クンブラ
DF 22 ジェレミー・トリアン
DF 44 フアン
MF 6 ウロシュ・ラチッチ
MF 11 ネディム・バイラミ
MF 24 D. Boloca
MF 40 サリム アブバカル
FW 9 アンドレア・ピナモンティ
FW 15 エミル コンラドセン セイデ
FW 45 アルマン・ロリアンテ
FW 92 グレゴワール・デフレル
監督
ダビデ・バッラルディーニ
※27:45開始
<出場メンバー>
[ラツィオ]
先発
GK 94 イバン・プロベデル
DF 13 アレッシオ・ロマニョーリ
DF 23 エルセイド・ヒサイ
DF 34 マリオ・ヒラ
MF 3 ルカ・ペッレグリーニ
MF 5 マティアス・ベシーノ
MF 6 鎌田大地
MF 20 マッティア・ザッカーニ
MF 65 ニコロ・ロベッラ
MF 77 アダム・マルシッチ
FW 19 バレンティン・カステジャノス
GK 35 C. Mandas
GK 59 D. Renzetti
MF 7 フェリペ・アンデルソン
MF 8 マテオ・グエンドゥジ
MF 10 ルイス・アルベルト
MF 29 マヌエル・ラッツァーリ
MF 32 ダニーロ・カタルディ
FW 9 ペドロ・ロドリゲス
FW 17 チーロ・インモービレ
FW 18 G. Isaksen
FW 22 D. González
監督
イゴール・トゥドール
[サッスオーロ]
先発
GK 28 アレッシオ・クラーニョ
DF 5 マルティン・エルリッチ
DF 13 ジャン・マルコ・フェラーリ
DF 21 マッティア・ビティ
MF 2 フィリッポ ミッソーリ
MF 14 ペドロ・オビアング
MF 35 L. Lipani
MF 42 クリスティアン・トルストベット
MF 43 ジョシュ・ドイグ
FW 8 S. Mulattieri
FW 23 クリスティアン ヴォルパート
控え
GK 34 A. Scacchetti
DF 3 M. Pedersen
DF 19 マラシュ・クンブラ
DF 22 ジェレミー・トリアン
DF 44 フアン
MF 6 ウロシュ・ラチッチ
MF 11 ネディム・バイラミ
MF 24 D. Boloca
MF 40 サリム アブバカル
FW 9 アンドレア・ピナモンティ
FW 15 エミル コンラドセン セイデ
FW 45 アルマン・ロリアンテ
FW 92 グレゴワール・デフレル
監督
ダビデ・バッラルディーニ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります