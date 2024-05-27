¡ÚÀ¾Éð¡ÛÅÏÊÕµ×¿®´ÆÆÄÂå¹Ô 11Ç¯¤Ö¤ê¸½¾ìÉüµ¢¤ÎÇØÈÖ¹æ¤Ï¡Ö72¡×¡Ä¿ô»ú¤¬Êª¸ì¤ëà¶ÛµÞ»öÂÖá¤Ö¤ê
¡¡À¾Éð¤Ë·ã¿Ì¤¬Áö¤Ã¤¿¡£¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¡Ê¥Ù¥ë¡¼¥Ê¡Ë¤Ë£µ¡½£²¤È£²»î¹çÏ¢Â³µÕÅ¾¾¡¤Á¤ò¼ý¤á¤¿£²£¶Æü¤Î»î¹ç¸å¡¢µåÃÄ¤Ï¾¾°æ²ÔÆ¬±û´ÆÆÄ¡Ê£´£¸¡Ë¤ÎµÙÍÜ¤ÈÅÏÊÕµ×¿®£Ç£Í¡Ê£µ£¸¡Ë¤¬Æ±¿¦¤ò·óÌ³¤·¤¿¤Þ¤Þ´ÆÆÄÂå¹Ô¤Ë½¢Ç¤¤·£²£¸Æü¤ÎÃæÆüÀï¡Ê¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¡Ë¤«¤é¸½¾ì¤Î»Ø´ø¤ò¼¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤«¤Î¤Ü¤ë¤³¤È£²»þ´Ö¤Û¤ÉÁ°¡¢ÂÇÀþ¤¬£¸²ó¤Ë³°ºê¡¢ÉÈ´Ö¡¢´ß¤é¤Î£´°ÂÂÇ¤ÇµÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¤·¡¢£¸Ï¢ÇÔ¥¹¥È¥Ã¥×¸å¤Î£²Ï¢¾¡¤Ë¼ê±þ¤¨¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾¾°æ´ÆÆÄ¤¬¡Ö¤Þ¤¿£±Àï£±Àï¡¢½éÀï¤òÁ´°÷¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¤È£²£¸Æü¤«¤é¤Î¸òÎ®Àï¤Ë¸þ¤±¡¢°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Ï¢¾¡Ä¾¸å¤ÎÆÍÁ³¤ÎµÙÍÜ¼Îá¤Ï¤Û¤Üà²òÇ¤á¤Ë¶á¤¤À²Å·¤Î¤Ø¤¤ì¤¤À¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤¬¡¢£´£µ»î¹ç¤ò½ª¤¨¤¿£µ·îËö¤Î»þÅÀ¤Ç£±£µ¾¡£³£°ÇÔ¤È¤¤¤¦¶þ¿«Åª¿ô»ú¤Ï¥ê¡¼¥°Í¥¾¡£±£¸²ó¡¢ÆüËÜ°ì£±£°²ó¤Î¾ï¾¡·³ÃÄ¤Ë¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¡£µåÃÄ¤âÃ×¤·Êý¤Î¤Ê¤¤·èÃÇ¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡¸åÇ¤¤ÎÅÏÊÕ´ÆÆÄÂå¹Ô¤Ï¡Ö»ä¤È¤·¤Æ¤â£Ç£Í¤È¤¤¤¦¥Á¡¼¥à¤ò¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤Î©¾ì¡£ÀÕÇ¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£µåÃÄ¤«¤é¤Ï¡¢¤³¤Î¸½¾õ¤òÂÇÇË¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï£Ç£Í¤·¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤Ï¤Ã¤¤ê¤¤¤¦¤È£±£±Ç¯Á°¤Ë¡Ê´ÆÆÄ¤ò¡Ë¼¤á¤¿»þ¤Ë¡¢¤â¤¦¸½¾ì¤Ë¤ÏÌá¤é¤Ê¤¤¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤¬¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡×¤ÈÊ¢¤ò¤¯¤¯¤Ã¤¿È¯¸À¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÇØÈÖ¹æ¤Ï¡Ö£·£²¡×¡£Á°²ó¡¢´ÆÆÄ»þÂå¤Î¡Ö£¹£¹¡×¤Ï¥É¥é¥Õ¥È£¶°Ì¥ë¡¼¥¡¼¤ÎÂ¼ÅÄÎç²»ÆâÌî¼ê¡Ê£²£²¡Ë¤¬¡¢¸½Ìò»þÂå¤Î¡Ö£´£±¡×¤ÏÆ±£´°Ì¤ÎÀ®ÅÄÀ²É÷Åê¼ê¡Ê£±£¸¡Ë¤¬ÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºò¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ¤Ë¹â¾¾¤È¤Î¸ò´¹¥È¥ì¡¼¥É¤ÇÃæÆü¤Ø°ÜÀÒ¤·¤¿Àî±ÛÀ¿»Ê³°Ìî¼ê¡Ê£³£°¡Ë¤¬ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¿¶õ¤ÈÖ¹æ¤òà¤¿¤À¶õ¤¤¤Æ¤¤¤¿Âç¤¤ÊÈÖ¹æá¤È¤¤¤¦¤À¤±¤ÇÇØÉé¤¤¡¢£±£±Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ËÂµ¤òÄÌ¤¹¡£º£²ó¤Î¿Í»ö¤ÏÀ¾Éð¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤Û¤É¤Î¶ÛµÞ»öÂÖ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£