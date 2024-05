サウナ後のコーヒー牛乳も！焙煎所　豆labo「空飛ぶコーヒー」

「プライベートサウナ天空」は併設する「焙煎所 豆labo」とのコラボ企画として「空飛ぶコーヒー」の提供を2024年5月21日(火)より開始!

「プライベートサウナ天空」は併設する「焙煎所 豆labo」とのコラボ企画として「空飛ぶコーヒー」の提供を2024年5月21日(火)より開始☆

サウナを利用の方限定のサービスで、テラスから合図を送ると、敷地内・向かいにある「焙煎所 豆labo」より自家焙煎豆を使用したアイスドリンクが籠に乗って運ばれてきます。

その光景はまさに「空飛ぶコーヒー」。

自身のスマートフォンで、動画や写真も撮影できます。

■コーヒー×サウナの新感覚ペアリング体験 「空飛ぶコーヒー」が新登場!

コーヒー牛乳到着

上がってくる時の様子

■「空飛ぶコーヒー」ドリンクメニュー

珈琲屋さんのコーヒー牛乳

珈琲屋さんのコーヒー牛乳 880円(税込)

コーヒー牛乳を湯上りに飲むことは定番ですが、「サウナの後のコーヒー牛乳」がおすすめです。

サウナで整った後の研ぎ澄まされた状態で飲むコーヒー牛乳は、牛乳のコクとコーヒーの芳醇な香りを感じやすく美味しさそのものを最大限に味わうことができます。

トニックコーヒー

トニックコーヒー 1,000円(税込)

コーヒーの風味も感じながら炭酸のシュワッとした爽快感を感じることができる、サウナ後に飲みたいドリンク。

究極のリラックス状況で、トニックウォーターとエスプレッソが、刻々と混ざり合う光景を眺めると、なんだか不思議で見入ってしまいます。

外気浴中に飲みたい一品です。

■サウナで火照った身体を一気に冷やす、極限のリラックス状況で飲むコーヒードリンクは最高!

ととのいながら飲むコーヒー牛乳

休日の昼下がり、サウナと外気浴で整った後に、あなたのためだけに空から運ばれてくる、キンキンに冷えたドリンク。

