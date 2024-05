「京都駅前酒場 聚楽第(じゅらくだい)」が2024年5月31日(金)にオープンします。

京都駅前酒場 聚楽第(じゅらくだい)

所在地 : 京都市下京区中居町112-2・114-4

電話番号 : 075-746-5556

営業時間 : 月曜〜金曜 16時〜23時30分

土曜・日曜・祝日 14時〜23時30分

定休日 : 無し

店舗面積 : 56.35坪

席数 : 1階 40席、2階 40席

金額の目安 : 約4,000円〜4,500円(1名あたり)

公式Instagram:

https://www.instagram.com/kyotosake_jurakudai/¥

関西を中心に飲食店を展開するイコンは2024年5月31日(金)、「京都駅前酒場 聚楽第(じゅらくだい)」をオープン!

「京都駅前酒場 聚楽第」は、京都の酒蔵「佐々木酒造」の日本酒で、豊臣秀吉が京都に造営した邸宅の名を冠した「聚楽第」とコラボした新業態です。

千利休が茶の湯にも使ったとされる名水「銀名水」で仕込んだ日本酒との相性を考え、京都の食材を使った料理が楽しめます。

店舗は、東本願寺の目の前に位置する2階建ての古民家を改装。

日本酒好きの女性や国内外から訪れる観光客におすすめです。

■「京都駅前酒場 聚楽第」3つのおすすめポイント

1. 京都の有名酒蔵「佐々木酒造」の日本酒「聚楽第」とコラボ

→「聚楽第」をテーマにした初の日本酒酒場

2. 「聚楽第」「古都」など佐々木酒造の日本酒約20種

→店舗限定「聚楽第」のほか、3種の飲み比べセットも

3. 京鴨や京湯葉、京そばなど“京食材”を使ったメニュー

→薄切りの京鴨と京湯葉のしゃぶしゃぶが看板メニュー

看板メニューは、いぶした香りをまとったかつお節と、ブレンドした醤油を合わせた出汁に、薄切りの京鴨と湯葉をくぐらせて食べる「京鴨と湯葉のしゃぶしゃぶ」(2,948円)です。

京都の名水を使い手作業で製造した京そばの「京鴨ザルそば」(1,419円)や漁港から直送した新鮮な海鮮の「御造り6点盛り」(1,859円)、「京風だし巻卵」(759円)など約70種類のフードを用意されています。

日本酒は、店舗限定の「聚楽第」生原酒2種(各979円)や、フルーティーな味わいの「古都 大吟醸」(869円)などをラインナップ。

一度に3つの日本酒を飲み比べられる「利き酒セット」(979円〜)も楽しめます。

※価格は全て税込です。

京鴨と湯葉のしゃぶしゃぶ 2,948円

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 京都の食材を使った料理が楽しめる!京都駅前酒場 聚楽第(じゅらくだい) appeared first on Dtimes.