愛媛生まれの紅まどんな(R)果汁使用！ブルボン「フェットチーネグミPREMIUM紅まどんな味」

ブルボンは、「フェットチーネグミPREMIUM紅まどんな味」を2024年5月28日(火)に期間限定で発売します。

JA全農とコラボレーションした、日本の各地にある、まだ知られていないおいしい果物を用いた“ニッポンエール”の商品です。

商品名 :フェットチーネグミPREMIUM紅まどんな味

内容量 :50g

発売日 :2024年5月28日(火) 全国発売

販売チャネル(予定):コンビニエンスストア、量販店、ドラッグストア、小売店、売店など

価格 :オープンプライス

賞味期限 :9カ月

ブルボンとJA全農は、日本の各地にある、まだ知られていないおいしい果物を用いた“ニッポンエール”コラボレーションとして、「フェットチーネグミPREMIUM紅まどんな味」を期間限定で発売。

「フェットチーネグミPREMIUM紅まどんな味」は、「フェットチーネグミ」の弾む噛みごこちと、愛媛生まれのオリジナル柑橘“紅まどんな(R)”果汁を用いたプレミアム仕様の商品です。

紅まどんな(R)特有のジューシーな甘味を最大限に表現しています。

