１９０６年：大韓帝国が義兵解散詔勅を発布



１９４６年：米軍政がソウルで公娼制度を廃止



１９６１年：復興部を建設部に改称



１９６６年：日本が略奪した韓国文化財１３００点余りを回収



１９６７年：京仁（ソウル―仁川）高速道路が着工



１９６８年：第１回韓米国防相会談をワシントンで開催



１９８０年：非常戒厳軍が光州民主化運動を武力鎮圧



２００７年：女優チョン・ドヨンがカンヌ国際映画祭で最優秀女優賞を受賞



２０１８年：男性グループＢＴＳ（防弾少年団）のサードアルバム「ＬＯＶＥ ＹＯＵＲＳＥＬＦ 轉 'Ｔｅａｒ' 」が米ビルボードのメインアルバムチャート「ビルボード２００」で１位に。同チャート１位はＫ−ＰＯＰで初の快挙