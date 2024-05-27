１９０６年：大韓帝国が義兵解散詔勅を発布

１９４６年：米軍政がソウルで公娼制度を廃止

１９６１年：復興部を建設部に改称

１９６６年：日本が略奪した韓国文化財１３００点余りを回収

１９６７年：京仁（ソウル―仁川）高速道路が着工

１９６８年：第１回韓米国防相会談をワシントンで開催

１９８０年：非常戒厳軍が光州民主化運動を武力鎮圧

２００７年：女優チョン・ドヨンがカンヌ国際映画祭で最優秀女優賞を受賞

２０１８年：男性グループＢＴＳ（防弾少年団）のサードアルバム「ＬＯＶＥ　ＹＯＵＲＳＥＬＦ　轉　'Ｔｅａｒ' 」が米ビルボードのメインアルバムチャート「ビルボード２００」で１位に。同チャート１位はＫ−ＰＯＰで初の快挙