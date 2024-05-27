今日の歴史（５月２７日）
１９０６年：大韓帝国が義兵解散詔勅を発布
１９４６年：米軍政がソウルで公娼制度を廃止
１９６１年：復興部を建設部に改称
１９６６年：日本が略奪した韓国文化財１３００点余りを回収
１９６７年：京仁（ソウル―仁川）高速道路が着工
１９６８年：第１回韓米国防相会談をワシントンで開催
１９８０年：非常戒厳軍が光州民主化運動を武力鎮圧
２００７年：女優チョン・ドヨンがカンヌ国際映画祭で最優秀女優賞を受賞
２０１８年：男性グループＢＴＳ（防弾少年団）のサードアルバム「ＬＯＶＥ ＹＯＵＲＳＥＬＦ 轉 'Ｔｅａｒ' 」が米ビルボードのメインアルバムチャート「ビルボード２００」で１位に。同チャート１位はＫ−ＰＯＰで初の快挙
１９４６年：米軍政がソウルで公娼制度を廃止
１９６１年：復興部を建設部に改称
１９６６年：日本が略奪した韓国文化財１３００点余りを回収
１９６７年：京仁（ソウル―仁川）高速道路が着工
１９６８年：第１回韓米国防相会談をワシントンで開催
１９８０年：非常戒厳軍が光州民主化運動を武力鎮圧
２００７年：女優チョン・ドヨンがカンヌ国際映画祭で最優秀女優賞を受賞
２０１８年：男性グループＢＴＳ（防弾少年団）のサードアルバム「ＬＯＶＥ ＹＯＵＲＳＥＬＦ 轉 'Ｔｅａｒ' 」が米ビルボードのメインアルバムチャート「ビルボード２００」で１位に。同チャート１位はＫ−ＰＯＰで初の快挙