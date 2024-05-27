【グラニフ×「ドラゴンクエスト」コラボレーションアイテム第5弾】5月27日 発売価格：880円～

グラニフは、「ドラゴンクエスト」コラボレーションアイテム第5弾の販売を5月27日よりスクウェア・エニックス オフィシャルECサイト「スクウェア・エニックス e-STORE」、グラニフ国内店舗および公式オンラインストアにて開始する。

「DQ＋g」（ディーキュープラスジー）は、スクウェア・エニックスのRPG「ドラゴンクエスト」と、グラニフがコラボレーションしたレーベル。本レーベルでは、「日常を冒険に」と「服を装備すると、あなたのステータスが変化？！」をコンセプトに、「ドラゴンクエスト」の世界をグラニフらしくアレンジしたアイテムがラインナップされている。今回、シリーズ第1作「ドラゴンクエスト」の発売日が1986年5月27日であることから認定された「ドラゴンクエストの日」にあわせて、同レーベルに第5弾が登場する。

第5弾では、装備をするとスライムや伝説のロトの勇者になりきれたり、ホイミでかいふくできたりするようなアイテムが登場。Tシャツや半袖シャツ、キッズ向けTシャツ、ソックスはもちろん、今回初登場となる、ゲームプレイをより快適に楽しめるゲーミングウェアやクライミングパンツ、帽子など全27アイテムが用意されている。価格は880円から。

ラインナップ（一部）

【第5弾】ドラゴンクエスト DQ+g Tシャツ つやつやスライム

価格：4,500円

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【第5弾】ドラゴンクエスト DQ+g Tシャツ ラーのかがみ

価格：4,500円

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【第5弾】ドラゴンクエスト DQ+g Tシャツ スライムナイト

価格：4,500円

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【第5弾】ドラゴンクエスト DQ+g ゲーミングウェア スライム

価格：6,900円

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【第5弾】ドラゴンクエスト DQ+g ゲーミングウェア ロト

価格：6,900円

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【第5弾】ドラゴンクエスト DQ+g ゲーミングウェア ホイミスライム

価格：6,900円

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【第5弾】ドラゴンクエスト DQ+g オープンカラー半袖シャツ スライムNEO

価格：6,900円

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【第5弾】ドラゴンクエスト DQ+g ピケコンビ半袖シャツ メタルキング

価格：6,900円

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【第5弾】ドラゴンクエスト DQ+g 半袖シャツ ドットフィールド

価格：6,900円

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【第5弾】ドラゴンクエスト DQ+g トラックパンツ スライムNEO

価格：7,900円

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【第5弾】ドラゴンクエスト DQ+g クライミングパンツ キングスライム

価格：7,900円

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【第5弾】ドラゴンクエスト DQ+g クライミングパンツ たびのとびら

価格：7,900円

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【第5弾】ドラゴンクエスト DQ+g キッズTシャツ つやつやスライム

価格：3,500円

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【第5弾】ドラゴンクエスト DQ+g キッズTシャツ メタルキング

価格：3,500円

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【第5弾】ドラゴンクエスト DQ+g キッズTシャツ ホイミ

価格：2,500円

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【第5弾】ドラゴンクエスト DQ+g キッズTシャツ スライムぴぴぴ キングスライム

価格：2,500円

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【第5弾】ドラゴンクエスト DQ+g Tシャツ ホイミ

価格：3,500円

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【第5弾】ドラゴンクエスト DQ+g Tシャツ ドラゴンクエストウォーク ぼうけんに でかけよう

価格：3,500円

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【第5弾】ドラゴンクエスト DQ+g キャップ ロトのキャップ

価格：3,500円

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【第5弾】ドラゴンクエスト DQ+g キャップ ドラゴンクエストロゴ

価格：3,500円

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【第5弾】ドラゴンクエスト DQ+g ミドルソックス スライムNEO

価格：1,200円

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【第5弾】ドラゴンクエスト DQ+g ミドルソックス スライムナイト

価格：1,200円

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【第5弾】ドラゴンクエスト DQ+g ミドルソックス いやー さがしましたよ。

価格：1,200円

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【第5弾】ドラゴンクエスト DQ+g ハット スライム

価格：3,900円

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【第5弾】ドラゴンクエスト DQ+g ハット はぐれメタル

価格：3,900円

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対象商品を購入した人に限定ノベルティを先着で配布

本コラボレーションの発売を記念し、対象商品を購入した人に限定ノベルティとして先着で「DQ＋gレベル5 限定ステッカー」や「DQ＋gレベル5 限定スライムショッパー（ビニール製）」が贈られる。原宿の旗艦店「グラニフ東京」や大阪「グラニフ心斎橋」など一部店舗では、防具屋を再現したスペシャル装飾売場も実施される。

【DQ＋gレベル5 限定ステッカー】【DQ＋gレベル5 限定スライムショッパー（ビニール製）】

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※いずれも無くなり次第終了となります

※スクウェア・エニックス e-STOREでは、「DQ＋g」対象商品1点お買い上げごとに、本ステッカー、本ショッパーをそれぞれ1枚プレゼント

※グラニフ国内店舗およびグラニフ公式オンラインストアでは、「ドラゴンクエスト DQ+g」アイテムを税込5,500円以上お買い上げの1会計につき、本ステッカー、本ショッパーをそれぞれ1枚プレゼント

□「ドラゴンクエスト DQ＋gレベル5」特設ページ

期間限定でドラゴンクエストのリアル「防具屋」がレベルアップ！ グラニフ26店舗にて登場

これまでの第1弾から4弾の発売時にも実施された、「ドラゴンクエスト」の防具屋をイメージした装飾売場「DQ+g防具屋 ～旅の装備を整えるお店～」が、今回さらにレベルアップ。店内には「ドラゴンクエスト」でおなじみの防具屋の店主パネルをはじめ、装備（試着）して楽しめる試着鏡、店内にモンスターがあらわれる仕掛けなど、通常店舗と異なる特別な装飾やフォトスポットなども設置される。

【DQ+gレベル5 防具屋 ～旅の装備を整えるお店～】

期間：5月27日～

展開店舗： アミュプラザ長崎新館、イオンモール太田、イオンモール各務原、イオンモール草津、イオンモール熊本、イオンモール倉敷、イオンモール名取、イオンモール新潟南、イオンモール浜松市野、イオンモール幕張新都心、グランスタ丸の内、越谷レイクタウンmori、サンシャインシティアルパLIMITED STORE（池袋）、ジ アウトレット北九州、ジ アウトレット湘南平塚、新静岡セノバ、タカシマヤゲートタワーモール（名古屋）、テラスモール松戸、ならファミリー、阪急西宮ガーデンズ、ららぽーとEXPOCITY、ららぽーと門真、ららぽーと福岡、ららぽーと横浜

（アイウエオ順）

※店舗によって一部装飾の内容は異なります。

原宿の旗艦店「グラニフ東京」と大阪の「グラニフ心斎橋」では、スライムの大群があらわれた「DQ+gレベル5 スライムだらけの防具屋」として展開される。

【DQ+gレベル5 スライムだらけの防具屋】

グラニフ東京（東京・原宿）展開イメージ

グラニフ心斎橋（大阪・心斎橋）展開イメージ

【DQ+gレベル5 スライムだらけの防具屋】

期間：5月27日～6月10日

展開店舗：グラニフ東京（東京・原宿）、グラニフ心斎橋（大阪・心斎橋）

※キャンペーンや店舗装飾は、実施期間や内容が変更となる場合がございます。

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