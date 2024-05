【CAT ART キャンバスコレクション】6月上旬 発売予定価格:1回300円

タカラトミーアーツは、ガチャ商品「CAT ART キャンバスコレクション」を6月上旬に発売する。価格は1回300円。

ビジュアルアーティスト シュー・ヤマモト氏による、猫(CAT)と美術(ART)を融合した「CAT ART」が小さなキャンバスになって登場。「CAT ART」は、「モナ・リザ」や「真珠の耳飾りの少女」など、教科書や美術館で見たことのある歴史的名画を「猫」に置き換えたかわいらしくもアーティスティックな作品群。

キャンバスは、約50mmの満足サイズで、イーゼルから取り外して飾ることも可能。たくさん集めることで美術館のように飾って楽しむこともできる。

ラインナップは、「真珠のイヤリングをした少女猫/ヨハネス・フェルネーコ」、「オダリスク/フニャンソワ・ブーニャ」、「ニャイ14世/ヒヤシンス・ニャゴー」、「ニャルガリータ王女/ディエゴ・ネコスケス」、「牛乳を注ぐメス猫/ヨハネス・フェルネーコ」、「自画像/ニャンブラント」の全6種。

真珠のイヤリングをした少女猫/ヨハネス・フェルネーコ

オダリスク/フニャンソワ・ブーニャ

ニャイ14世/ヒヤシンス・ニャゴー

ニャルガリータ王女/ディエゴ・ネコスケス

牛乳を注ぐメス猫/ヨハネス・フェルネーコ

自画像/ニャンブラント

キャンバスとイーゼルは取り外せる

(C)Shu Yamamoto All Rights Reserved Licensed by MEW MEOW PRODUCTION INC.