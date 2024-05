【フレンズ】5月27日 連載開始

講談社は、ヤンマガWebにてマンガ「フレンズ」の連載を5月27日より開始した。

「フレンズ」は富士見倫氏が手掛ける作品で、ボクサーとヤクザ、運命に引き裂かれた2人の友情の物語が描かれる。本作はヤンマガWeb誌上にて過去に読み切り版及び「続きを読ませろグランプリ」エントリー版が掲載されており、更にブラッシュアップしての新連載となる。

【フレンズ】

運命に引き裂かれた、二人の友情。

ボクシングで世界チャンピオンを夢見る丹羽(にわ)と、その夢を応援する青野(あおの)。似た境遇で育ったふたりは肩を寄せ合って生きていた。そんなふたりは、ある日突然はなればなれになってしまう。奪われてしまった青野の人生を取り戻すため、丹羽は立ち上がる。運命に引き裂かれた、切ない友情物語!

□【続きを読ませろグランプリ】フレンズ(2023年11月27日掲載)

□【読切版】フレンズ(2023年8月21日掲載)

(C) KODANSHA Ltd. All rights reserved.