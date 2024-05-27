Number_i、ミニアルバム「No.O -ring-」CD＆配信リリース リード曲は平野紫耀プロデュース「BON」
【モデルプレス＝2024/05/27】平野紫耀、神宮寺勇太、岸優太の3人からなるグループ・Number_iが27日、Mini Album「No.O -ring-」をCDリリース、及び配信を開始した。
【写真】平野紫耀、バキバキの腹筋
Mini Album「No.O -ring-」のリードトラック「BON」は平野がプロデュースを担当した楽曲。配信に先駆けテレビ番組で披露し、SNSなどで話題を呼んでいる。そんな「BON」のミュージックビデオは、「和」をテーマに制作。YouTubeでは⽇本語に加え10ヶ国語（英語・タイ語・フィリピン語・インドネシア語・イタリア語・スペイン語・フランス語・ポルトガル語・中国語・韓国語）の翻訳字幕に対応している。
Number_iは2024年4⽉、アメリカ最⼤級の⾳楽フェス「Coachella Valley Music and Arts Festival 2024」の「88rising Futures」に出演。1st Single「GOAT」は、YouTube総再⽣回数が5200万回を突破し、アメリカのiTunes総合チャートで10位、Hip−Hop チャートで3位にランクインした。（modelpress編集部）
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◆Number_i「BON」平野紫耀がプロデュース担当
Mini Album「No.O -ring-」のリードトラック「BON」は平野がプロデュースを担当した楽曲。配信に先駆けテレビ番組で披露し、SNSなどで話題を呼んでいる。そんな「BON」のミュージックビデオは、「和」をテーマに制作。YouTubeでは⽇本語に加え10ヶ国語（英語・タイ語・フィリピン語・インドネシア語・イタリア語・スペイン語・フランス語・ポルトガル語・中国語・韓国語）の翻訳字幕に対応している。
◆Number_i「Coachella」出演でも話題に
Number_iは2024年4⽉、アメリカ最⼤級の⾳楽フェス「Coachella Valley Music and Arts Festival 2024」の「88rising Futures」に出演。1st Single「GOAT」は、YouTube総再⽣回数が5200万回を突破し、アメリカのiTunes総合チャートで10位、Hip−Hop チャートで3位にランクインした。（modelpress編集部）
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