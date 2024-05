プレミアリーグは26日、 マンチェスター・ユナイテッド MFアレハンドロ・ガルナチョのバイシクル弾が2023-24シーズンのバドワイザー・ゴール・オブ・ザ・シーズン(年間最優秀ゴール)に選出されたと発表した。ガルナチョは昨年11月26日に行われたプレミアリーグ第13節のエバートン戦(○3-0)に先発出場。すると開始早々の前半3分、右サイドからのクロスがマイナス方向へ流れると、うまくステップで合わせて、オーバーヘッドキックで叩き込んだ。

Out of this world @ManUtd's Alejandro Garnacho wins the @Budweiser @PremierLeague Goal of the Season award pic.twitter.com/O3Wx6J1jyt