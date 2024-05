1匹のブリから0.05kgしかとれない希少部位！荒木水産「荒木さん家のブリホルモン」

荒木水産は、養殖したブリのホルモン(胃袋)「荒木さん家のブリホルモン」をオンラインショップにて販売中!

荒木水産「荒木さん家のブリホルモン」

商品名 : 荒木さん家のブリホルモン

容量 : 1パック200g×3パック、1パック200g×6パック

価格 : 3パック3,990円(税込み)、6パック5,970円(税込み)

販売ページ:

https://arakisanchino-buri.stores.jp/

荒木水産は、養殖したブリのホルモン(胃袋)「荒木さん家のブリホルモン」を、オンラインショップにて販売中。

1匹のブリからわずか0.05kgしか取れない希少部位であるブリの胃袋を使用した本商品は、Makuakeでの先行販売で達成率500%を超えました。

■荒木さん家のブリについて

高知県の西の端に位置する宿毛湾。

雄大な自然に囲まれた豊かな海域で、丹精込めて育てた自慢の逸品。

それがブランドブリ「荒木さん家のブリ」です。

徹底した飼育管理で脂の乗りがよく、特注飼料で血合いの変色が少ないのが特徴です。

