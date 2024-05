メロン生産量日本一の茨城県鉾田市にある深作農園は、同農園で収穫した青肉完熟メロンを100%使った「メロンバター」を2024年5月21日より販売中です。

深作農園「メロンバター」

メロン生産量日本一の茨城県鉾田市にある深作農園は、同農園で収穫した青肉完熟メロンを100%使った「メロンバター」を2024年5月21日より販売中☆

フルーツスプレッド - メロンバター

メロンバター、イチゴバター、イチゴコンフィチュールの3本セット

発売日 : 2024年5月21日

価格 : 2,280円 税込み

販売ルート: 自社ネットショップ 深作農園各店舗

URL :https://www.fukasaku-farm.com/fs/fukasaku/c/spread

メロンバターはメロン果肉とバターを贅沢に味わうことができるスプレッドです。

メロン農家だからこそできる、メロンを贅沢に使用し、メロンの果肉をしっかりと残しつつ、クリーミーで芳醇なバターでなめらかに仕上がっています。

メロンの気品高く、メロンの香りが引き立つ、濃厚なメロンバターです。

メロンバターの他、同園で生産しているイチゴを使用した、イチゴバターやイチゴのコンフィチュールとのセットも楽しめます。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post メロンを贅沢に使用!深作農園「メロンバター」 appeared first on Dtimes.